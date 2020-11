Les rations quotidiennes exténuantes de 700 calories des stars I’m A Celeb qui les laissent affamées

Les stars savent qu’en s’inscrivant pour apparaître sur I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here! ils ne mangeront pas de délices culinaires.

Au lieu de cela, les camarades de camp sont obligés d’exister avec un régime restrictif de riz et de haricots qui ne compte que 700 calories par jour.

S’ils ont la chance de décrocher des étoiles dans Bushtucker Trials, ils peuvent compléter les rations de base – mais le menu est souvent rempli de délices qu’ils n’ont pas l’habitude de ramasser dans leur supermarché local.

Habituellement, lorsque le spectacle est tourné dans la jungle australienne, les célébrités goûtent à la queue de kangourou et aux steaks d’alligator, mais depuis que la série de cette année a dû déménager dans le nord du Pays de Galles, les visages célèbres ont été traités à l’anguille, au lièvre et à la queue de bœuf.

Un autre changement par rapport à l’émission de cette année est que les producteurs ont dû augmenter le nombre de calories qu’ils nourrissent les concurrents en raison du climat froid de la nouvelle maison du camp au château de Gwyrch.







Et pour s’assurer que les stars peuvent affronter le froid, elles reçoivent 100 calories supplémentaires par jour de plus que les camarades de camp dans les séries précédentes.

En profitant de l’augmentation des calories, un initié de la télévision a déclaré au Sun: “Cette année, la nourriture du camp sera soigneusement préparée par les nutritionnistes pour s’assurer que les camarades du camp consomment suffisamment de calories dans le froid afin de ne pas brûler à travers et broyer à un arrêt – ce qui pourrait être possible avec l’énorme baisse de température attendue au Pays de Galles. “

Dans les séries précédentes, les téléspectateurs ont vu des camarades de camp rétrécir sous leurs yeux en raison des maigres repas qui leur sont fournis dans l’émission ITV – et leur faim n’est pas simulée pour la télévision.

Les stars ont vraiment faim, ce qui signifie qu’elles reçoivent parfois des boissons électrolytiques et du glucose pour les maintenir.

L’icône du spectacle Medic Bob a déclaré au Mirror en 2017: «Je veux dire qu’il y en a eu un couple, je ne peux pas le mentionner médicalement, mais il y en a eu un couple qui a eu quelques vertiges et nous leur avons donné des boissons électrolytiques et du glucose . »







Confirmant le peu de nourriture que les célébrités reçoivent, il a révélé: «Ils ont très faim, vraiment faim. Ils ont très faim en ce moment, ils n’ont pas si bien réussi aux essais ces derniers temps.

«Si vous pouviez voir combien de riz et de haricots ils reçoivent par personne et par jour, je pense que vous seriez assez choqué. Le petit morceau de riz est assez petit et le petit morceau de haricots est assez petit.

L’année dernière, The Sun a rapporté que les patrons de l’émission estiment que chacun des dix premiers concurrents qui ont participé a perdu au moins une demi-pierre – plus de trois kilogrammes – lors de l’émission.







En 2019, un nutritionniste a critiqué la taille des portions de nourriture offertes au camp et a déclaré que ce n’était pas suffisant pour maintenir la force des célébrités.

Parler à OK! En ligne, la nutritionniste enregistrée Lara Baudains a expliqué: «Bien qu’un régime composé uniquement de riz et de haricots puisse être maintenu à court terme avec juste assez de glucides pour maintenir leur niveau d’énergie, trois semaines supplémentaires et ils commenceraient certainement à voir les premiers signes de certains carences en nutriments.







«Comme la plupart d’entre nous peuvent se rapporter à ceux-ci tous à la sensation de faim familière en milieu d’après-midi, trois semaines de celles-ci vous seriez à peu près prêt à manger votre propre bras.

“Manger uniquement du riz et des haricots est un changement assez radical par rapport à ce que les célébrités mangeaient avant d’entrer dans la jungle et avec une diminution drastique de l’apport calorique global vient une baisse de la graisse corporelle globale.”

