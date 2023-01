Les rassemblements « Invasion Day » marquent une fête nationale qui divise en Australie

Les manifestants ont défilé le jour de la fête nationale australienne, appelant à la place la fête “Jour de l’invasion”.

La fête célèbre traditionnellement l’arrivée des colons européens dans le port de Sydney en 1788.

Les rassemblements surviennent alors que le pays décide si sa population autochtone doit être reconnue dans la constitution.

Des milliers de personnes ont protesté jeudi contre la fête nationale de plus en plus controversée de l’Australie alors que le public débattait de la question de savoir si la population autochtone du pays devait être reconnue dans la constitution.

Le jour de l’Australie, le 26 janvier, a traditionnellement célébré l’arrivée des colons européens dans le port de Sydney en 1788, et a généralement été observé avec des fêtes sur la plage et des barbecues dans le jardin.

Mais ces dernières années, c’est aussi devenu une journée de protestation nationale, certains Australiens l’appelant “Jour de l’invasion” et affirmant que c’était le début d’un génocide culturel par les colonisateurs européens.

L’activiste autochtone Paul Silva, s’adressant à une foule de milliers de personnes lors d’un rassemblement le jour de l’invasion dans le centre de Sydney, a déclaré que la fête nationale devrait être abolie.

“Ils ont envahi nos terres, tuant nos familles élargies, transformant nos guerriers en esclaves”, a-t-il dit, alors que la foule criait “honte” en réponse.

“Comment ce jour peut-il être célébré?”

La poétesse indigène Lizzie Jarrett a déclaré que Sydney était “le point zéro d’un génocide des peuples des Premières Nations”.

Elle a demandé à la foule :

Tu penses qu’on est en colère ? Ne seriez-vous pas en colère ?

Ethan Lyons, 17 ans, a déclaré qu’il voulait reconnaître la “belle terre” des Australiens autochtones.

“Nous devons également reconnaître les près de 250 ans de vol et de destruction en cours”, a-t-il déclaré à la foule.

Des rassemblements similaires ont eu lieu dans les grandes villes d’Australie.

Lors d’une manifestation animée à Hobart, la capitale de l’État insulaire de Tasmanie, des manifestants ont brandi des drapeaux déclarant “Stolen Land” et “We are still here”.

Les gens participent à la marche de protestation annuelle “Invasion Day” dans les rues de Sydney le jour de l’Australie le 26 janvier. AFP ROBERT WALLACE / AFP

Les manifestations ont une signification supplémentaire cette année alors que le gouvernement australien de centre-gauche pousse à modifier la constitution du pays pour mieux reconnaître les Australiens autochtones.

“Questions les plus importantes”

Il n’y a actuellement aucune mention des Australiens autochtones dans la constitution, adoptée en 1901.

Ils ont été interdits de vote dans certains États et territoires jusqu’aux années 1960.

Le public votera sur le changement – ​​appelé la voix autochtone au Parlement – ​​lors d’un référendum contraignant plus tard cette année.

Il vise à donner aux Australiens autochtones une plus grande voix au chapitre dans l’élaboration des politiques nationales alors qu’ils luttent contre une mauvaise santé, des revenus plus faibles et des obstacles plus élevés à l’éducation.

LIRE | Le ministre australien dit que Kanye West pourrait se voir refuser l’entrée suite à des propos antisémites

La proposition de Voice a été politiquement controversée, plusieurs personnalités conservatrices la ridiculisant comme une perte de temps.

Mais l’avocat autochtone Noel Pearson a déclaré que la voix était “la question la plus importante” à laquelle l’Australie est actuellement confrontée.

“La question qui sera posée est : reconnaissons-nous les peuples autochtones dans la constitution ?” a-t-il déclaré à la chaîne de télévision nationale ABC.

Il ajouta:

Et si nous disons non à cela, alors je ne vois pas comment l’avenir sera autre chose que la protestation.

Les Australiens autochtones se sont installés dans le pays il y a environ 65 000 ans, mais ont subi une discrimination et une oppression généralisées depuis l’arrivée des Britanniques il y a plus de deux siècles.

L’historien australien Lyndall Ryan a estimé que plus de 10 000 indigènes ont été tués dans 400 massacres distincts depuis l’arrivée des Britanniques.

Sur les 25 millions d’habitants de l’Australie, environ 900 000 s’identifient aujourd’hui comme autochtones.

Les inégalités auxquelles est confrontée la population autochtone restent flagrantes – ils ont des années d’espérance de vie plus courte que les autres Australiens et sont beaucoup plus susceptibles de mourir en garde à vue.