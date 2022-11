Les rares protestations de la Chine déclenchent des manifestations à Londres, Taipei et Hong Kong

En Asie, en Europe et en Amérique du Nord, des manifestants, dont des ressortissants chinois, ont participé à des rassemblements sur les places des villes, dans les stations de métro et devant les ambassades chinoises.

Les protestations en Chine ont été déclenchés par un incendie meurtrier au Xinjiang, dans le nord-ouest du pays, qui a tué 10 personnes après que les services d’urgence n’ont pas pu s’approcher suffisamment d’un immeuble en flammes. Beaucoup ont imputé la tragédie à l’application par le gouvernement de son approche impopulaire «zéro covid», qui implique des verrouillages stricts et des restrictions de voyage dans le but d’éradiquer complètement le virus, affirmant que les mesures liées au verrouillage ont entravé les efforts de sauvetage.

Summer, un étudiant de 20 ans originaire de Chine continentale, faisait partie des dizaines de personnes – des ressortissants chinois et d’autres habitants de Hong Kong – rassemblées lundi près de la station de métro du quartier central de Hong Kong tenant des morceaux de papier blanc A4 – un symbole de La censure omniprésente de la Chine – et une fleur pour se souvenir des victimes d’Urumqi. Porter un masque facial, elle était entourée de dizaines de policiers qui recueillaient les informations personnelles d’autres manifestants pour d’éventuelles violations des mesures covid.

“Je voulais rejoindre parce que je n’étais pas encore né en 1989, et maintenant j’ai 20 ans. J’avais de l’espoir envers ce pays. J’espère exprimer mes opinions sur cette question afin de me démarquer.

Zhou Fengsuo, 55 ans, un dissident chinois qui a été emprisonné pour son rôle dans la direction des manifestations de la place Tiananmen, faisait partie de ceux qui ont assisté à une veillée organisée dimanche dans la capitale taïwanaise. Il a déclaré qu’un total de 200 personnes de Chine continentale, de Hong Kong et de Taïwan se sont rassemblées sur la place de la Liberté de la capitale pour partager des poèmes et exprimer leur soutien aux manifestants chinois.

Les manifestations sont une réponse au style de gouvernement de plus en plus autoritaire de Pékin, a-t-il déclaré. “C’est Xi Jinping et le fait qu’il se soit couronné à nouveau il y a un mois”, a déclaré Zhou, faisant référence à l’obtention d’un troisième mandat par le dirigeant chinois le mois dernier. « C’est un régime communiste qui ne laisse aucune place à la liberté des gens et à leurs droits politiques fondamentaux. C’est la politique zéro covid qui met les gens en prison chez eux. »