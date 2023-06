Les Raptors auraient nommé Darko Rajakovic, assistant des Grizzlies, pour le poste de HC

Les Raptors de Toronto ont trouvé leur prochain entraîneur.

L’assistant de Memphis Grizzlies, Darko Rajakovic, est en train de finaliser un accord pour devenir l’entraîneur-chef des Raptors, a rapporté ESPN samedi.

Rajakovic, un Serbe de 44 ans, a commencé sa carrière d’entraîneur à l’étranger en tant qu’entraîneur des jeunes pour plusieurs équipes serbes. Après plusieurs séjours là-bas pendant 11 ans, il est devenu l’entraîneur-chef de l’Espacio Torrelodones de la Ligue espagnole EBA en 2007.

Rajakovic s’est rendu aux États-Unis en 2012 lorsqu’il est devenu l’entraîneur-chef des Tulsa 66ers de la G League. Il a occupé ce poste pendant deux saisons avant de devenir entraîneur adjoint du Thunder d’Oklahoma City pendant cinq saisons. Il a travaillé comme assistant pour les Phoenix Suns lors de la saison 2019-2020 avant de rejoindre les Grizzlies en 2020.

Les Raptors ont été la dernière équipe à pourvoir leur poste d’entraîneur cette intersaison. Ils ont renvoyé Nick Nurse en avril, mettant fin à son mandat de cinq ans en tant qu’entraîneur-chef. Nurse a été officiellement nommé entraîneur-chef des 76ers de Philadelphie plus tôt en juin. L’assistant de longue date des Raptors, Adrian Griffin, a également accepté un poste pour devenir l’entraîneur-chef des Milwaukee Bucks en mai.

