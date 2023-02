Les rapports sur l’inflation et l’emploi aux États-Unis montrent la reprise la plus rapide en 30 ans sous Biden

Cecilia Rouse est présidente du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche.

Ce sont des temps extraordinaires pour l’économie américaine. Des données récentes suggèrent que notre marché du travail reste vigoureux même si les pressions inflationnistes montrent des signes d’apaisement.

Le rapport sur l’emploi publié plus tôt ce mois-ci suggérait que les employeurs américains avaient ajouté 517 000 emplois en janvier, bien au-dessus de ce que les prévisionnistes privés attendaient. Le taux de chômage en janvier était le plus bas depuis 1969. Plus de 12 millions d’emplois ont été créés depuis l’arrivée au pouvoir du président Joe Biden.

Certes, comme nous l’avons également appris aujourd’hui, l’inflation reste trop élevée ; sa trajectoire est susceptible d’être quelque peu instable, car les événements mondiaux continuent d’affecter le prix des matières premières, en particulier les denrées alimentaires et l’énergie. Cependant, il y a des signes que l’inflation ralentit. L’inflation annuelle en juin 2022 était de 9,1 % ; le mois dernier, il était tombé à 6,4 %. En fait, l’inflation annuelle a diminué pendant sept mois consécutifs.

Dans le même temps, nous avons connu la reprise d’emplois la plus rapide après une récession au cours des trois dernières décennies. Alors que le Conseil des conseillers économiques, que je préside, est toujours prudent quant aux chiffres d’un mois, les rapports sur l’inflation et l’emploi et les révisions qui les ont accompagnés renforcent la stratégie économique de cette administration pour rebondir après la pandémie mondiale.

Le marché du travail est un indicateur important de la santé de l’économie globale, de sorte que les détails du rapport sur l’emploi méritent qu’on s’y attarde. La croissance de l’emploi en janvier était relativement généralisée, avec des gains plus importants dans les loisirs et l’hôtellerie, les soins de santé et les services professionnels et commerciaux. Les emplois manufacturiers ont maintenant augmenté de plus de 800 000 au cours des deux dernières années. Les salaires moyens ont augmenté en janvier et les salaires corrigés de l’inflation sont plus élevés qu’en juin dernier.

Une grande partie de la croissance de l’emploi était pour les plus bas salaires – pensez aux travailleurs de la restauration rapide. Les travailleurs sont retournés dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée. Le nombre de personnes ayant déclaré s’être absentées du travail pour cause de maladie a diminué de plus de 2 millions en janvier par rapport à l’année dernière.

En janvier, le taux de chômage était de 3,4 %, le chômage des Noirs et le chômage des travailleurs sans diplôme d’études secondaires atteignant des creux presque records. Et cela a été l’une des reprises les plus rapides de la participation au marché du travail dans la force de l’âge de l’histoire, la participation au marché du travail des femmes âgées de 25 à 54 ans étant presque revenue à son niveau d’avant la pandémie.

Les signes positifs de la résilience de notre économie ne se trouvent pas seulement dans le rapport sur l’emploi. Le PIB du quatrième trimestre a montré une économie qui a continué de croître l’année dernière. L’inflation annuelle a diminué chaque mois au cours des sept derniers mois. Depuis le début de l’administration Biden, plus de 10 millions de petites entreprises ont été créées. Les demandes initiales d’assurance-chômage restent proches des creux historiques.

De plus, grâce à un certain nombre de mesures, les familles s’en sortent mieux financièrement qu’avant la pandémie. Les Américains ont encore environ 1 billion de dollars d’économies supplémentaires grâce à la pandémie. La richesse moyenne ajustée à l’inflation de la classe moyenne a augmenté de 65 000 $ par adulte depuis la pandémie, et la richesse de la moitié inférieure a plus que doublé. Ces ressources ont contribué à la croissance continue des ventes au détail (ajustées en fonction de l’inflation) en 2022, et nous constatons que les dépenses des ménages en services comme les restaurants, les événements en direct et les coiffeurs commencent à se renormaliser.

Qu’est-ce que tout cela me dit ? Notre économie est en train de se stabiliser après l’incroyable choc de la pandémie de Covid-19.

Il est important de noter que grâce aux investissements importants réalisés dans la législation phare du président Biden – la loi bipartite sur les infrastructures, la loi CHIPS et la science et la loi sur la réduction de l’inflation – notre économie est sur le point de passer à une croissance économique forte et durable partagée par tous les Américains.

Selon les estimations, ces apports aux infrastructures, à l’énergie propre, aux soins de santé et à l’économie numérique représenteront plus de 3 500 milliards de dollars. des investissements des secteurs public et privé au cours de la prochaine décennie. Un défi clé pour aller de l’avant est de s’assurer que ces dollars sont dépensés judicieusement et efficacement, c’est pourquoi le président Biden a réuni un “cabinet d’investissement en Amérique” pour se concentrer sur la mise en œuvre de ces réalisations historiques.

Mais le travail n’est pas fait. Notre économie est soutenue par ses travailleurs, et nous devons nous assurer qu’ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour s’engager sur le marché du travail tout en prenant soin de leurs proches. Pour ce faire, il est essentiel de fournir un accès à des soins de qualité aux enfants et aux personnes âgées, ainsi que de garantir des congés payés aux nouveaux parents, aux malades ou à ceux qui ont un proche malade, comme le font tous les autres pays avancés. L’éducation et la formation pour acquérir des compétences sont également essentielles pour que tous les travailleurs soient préparés aux emplois de demain. L’assurance maladie doit être abordable pour que tous les Américains aient accès aux soins dont ils ont besoin.

En repensant à l’endroit où nous étions lorsque le président Biden est entré en fonction et les progrès que nous avons réalisés sont extraordinaires. En mars 2020, l’activité économique s’est soudainement arrêtée alors que les gens du monde entier se sont abrités pour se protéger d’un nouveau virus. Nous n’allions jamais relancer ce qui était alors une économie de 22 000 milliards de dollars du jour au lendemain, et les bosses sur le chemin de la reprise étaient (et sont toujours) inévitables. Mais le fait que nous soyons presque de retour fait honneur à la vision économique de cette administration.