Les rapports sur les digues à la province ont montré des besoins de réparation pendant des années avant les inondations de 2021 : FOI

Les digues dans la vallée du Fraser et dans les régions de Thompson-Nicola en Colombie-Britannique avaient besoin d’être réparées avant les inondations dévastatrices de 2021 – et un nouveau rapport affirme que les responsables provinciaux et municipaux étaient au courant de ces besoins des années avant l’événement météorologique féroce.

Lorsque les pluies torrentielles ont balayé le sud-ouest de la Colombie-Britannique en novembre, les rivières qui serpentent à travers Merritt ont rapidement gonflé et brisé les digues de la ville, se déversant dans les maisons, les voitures et les entreprises. Un pont s’est effondré, les routes ont été inondées et la station d’épuration locale est tombée en panne, obligeant les 7 100 habitants de la communauté à évacuer en pleine nuit.

Les dégâts ont ensuite été estimés à 150 millions de dollars.

Des documents obtenus grâce à une demande d’accès à l’information du groupe de réflexion Centre canadien de politiques alternatives et examinés par Black Press Media montrent que Merritt et le gouvernement provincial ont été informés des problèmes liés aux digues pendant au moins quatre ans, jusqu’à la rivière atmosphérique de 2021. .

En vertu de la Dike Maintenance Act de la Colombie-Britannique, la surveillance et l’entretien relèvent des autorités locales, mais elles sont tenues de soumettre des rapports annuels à un inspecteur provincial des digues et cet inspecteur a le pouvoir d’ordonner à une autorité de réparer, remplacer ou retirer une digue.

La demande de FOI, qui a généré plus de 5 000 pages de documents, comprend tous les rapports annuels sur les digues réalisés entre 2017 et 2021 pour Merritt, Abbotsford, Princeton, Richmond et Chilliwack, ainsi que toute réponse ou communication à leur sujet par l’inspecteur provincial des digues ou leur personnel.

Bien que la demande ait produit des milliers de pages détaillant les problèmes liés aux digues des communautés, elle n’a révélé qu’un seul document provincial en réponse : un e-mail entre des employés du gouvernement envoyé après les inondations de 2021 qui notait que Princeton n’avait pas soumis de rapports sur les digues chaque année, et que les rapports qui existaient montraient que les digues n’étaient pas « construites pour résister à (un) événement de plus de 200 ans », ce qui était exactement ce qui s’est produit en 2021.

Nulle part dans les plus de 5 000 pages ne figurait un ordre de l’inspecteur provincial des digues demandant à l’une des autorités d’apporter des améliorations à son infrastructure anti-inondation.

« Les problèmes sont donc restés sans solution au cours de cette période », a déclaré Ben Parfitt, analyste de la politique des ressources du CCPA, qui a formulé la demande de FOI.

L’exemple le plus frappant se trouve à Merritt.

À partir de 2018, un ingénieur des barrages embauché par la ville a identifié des dizaines de problèmes avec leurs digues. Ils ont écrit que les grands peupliers avaient « gravement compromis l’intégrité de la structure de la digue », que des sections de digues fluviales avaient été sérieusement érodées et qu’une digue avait été « gravement modifiée par des excavations non autorisées et un empilement de terre ». L’ingénieur a marqué ces problèmes et bien d’autres comme étant hautement prioritaires, ce qui signifie qu’ils devraient être réparés d’ici deux ans.

Les rapports réalisés par le même ingénieur au cours des années suivantes montrent qu’ils ont constaté que les mêmes problèmes persistaient jusqu’en mai 2021, date à laquelle ils ont effectué la dernière inspection avant la rivière atmosphérique de novembre. Dans ce rapport final, l’ingénieur recommandait « la mise en œuvre immédiate de la maintenance et d’autres activités ».

Une image incluse dans l’inspection de 2018 des digues de Merritt montre « une grave perte de remblai/d’escarpement et une végétation excessive ». (Centre canadien de politiques alternatives/Demande d’accès à l’information)

Parfitt a déclaré que la question qui lui reste est de savoir pourquoi, avec tant de preuves de l’état de détérioration des digues, rien n’a été fait par Merritt ou la province.

De nombreux et longs rapports publiés ces dernières années soulignent le manque de personnel et de financement comme étant des obstacles.

Un rapport de juin 2021 co-écrit par l’ancien inspecteur provincial des digues Neil Peters a déclaré que 20 à 40 % des autorités locales n’avaient pas déposé de rapports annuels réguliers ces dernières années, et que jusqu’à la moitié de ceux qui avaient été soumis n’avaient pas été satisfaisants. . Le rapport indique que cela pourrait être dû au fait que la communauté n’a pas les fonds nécessaires pour embaucher un ingénieur professionnel ou ne dispose pas d’un membre du personnel possédant l’expertise nécessaire pour le faire elle-même, entre autres choses.

Tamsin Lyle, ingénieur et expert en gestion des inondations, a déclaré à Black Press Media que certaines communautés ne remplissent pas les rapports parce qu’elles savent qu’elles n’ont pas l’argent nécessaire pour résoudre les problèmes qu’elles pourraient rencontrer. Lyle a déclaré que le manque de ressources au niveau provincial a exacerbé le problème, avec peu de personnel disponible pour examiner les rapports sur les digues ou fournir des conseils aux autorités locales.

Dans un rapport de mai 2021 dont elle est l’auteur, Lyle a écrit : « Le modèle actuel de gouvernance des risques d’inondation en Colombie-Britannique est brisé. »

Elle a déclaré que davantage d’argent était dépensé depuis les inondations de 2021, mais qu’il n’existait pas de bon système en place pour garantir que les communautés qui ont le plus besoin d’aide soient celles qui en bénéficient. Il appartient aux autorités locales de demander des subventions liées aux inondations, et Lyle a déclaré que les communautés plus petites et isolées n’ont pas toujours l’expertise ou les ressources nécessaires pour le faire.

Elle est l’une des nombreuses voix qui recommandent que la province assume la responsabilité des digues.

« Même s’il existe un argument selon lequel les gouvernements locaux savent ce qui est le mieux pour leurs communautés, à moins de disposer de ressources bien meilleures pour pouvoir les gérer elles-mêmes, cela n’a tout simplement pas de sens », a déclaré Lyle.

Parfitt est arrivé à la même conclusion après avoir examiné les documents FOI, et c’est quelque chose que l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique a également demandé dans une résolution de septembre 2022. Les maires de toute la Colombie-Britannique ont en outre demandé à la province d’augmenter considérablement le financement destiné à la préparation et à l’atténuation des inondations.

Dans une déclaration à Black Press Media, Nigel McInnis, responsable des affaires publiques du ministère des Forêts, a déclaré que la province travaillait avec des partenaires pour élaborer une stratégie contre les inondations. Un document d’intentions préliminaire publié l’année dernière énumère un certain nombre de mesures proposées, notamment « renforcer les programmes de réglementation des digues », mais ne fournit pas de détails sur ce à quoi cela ressemblerait.

-Avec les fichiers de Wolf Depner

