Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les rapports des médias sur les demandes présumées de Pékin en matière d’investissement dans l’énergie nucléaire lors des négociations avec l’Union européenne n’étaient pas vrais.

Mercredi, le magazine allemand WirtschaftsWoche a cité des sources de l’UE disant que les négociations sur le pacte d’investissement Chine-UE sont au point mort au dernier moment, alors que Pékin veut investir dans des centrales nucléaires européennes et y utiliser la technologie plus avancée de la Chine.

Cependant, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a démenti jeudi le rapport.

«Si je comprends bien, les discussions se passent bien. Les nouvelles selon lesquelles les pourparlers sont bloqués parce que la Chine a émis plus de demandes sur l’énergie nucléaire sont fausses.

Plus tôt cette semaine, Wang a déclaré que Pékin avait organisé 10 séries de pourparlers avec Bruxelles. «Les discussions en sont maintenant à la phase finale. Nous pensons que tant que les deux pourront répondre aux préoccupations de l’autre partie… nous serons en mesure d’atteindre les objectifs fixés par nos dirigeants. »

L’accord global sur l’investissement (CAI) vise à accroître les investissements entre l’UE et la Chine et à remplacer les traités bilatéraux entre les États membres de l’UE et Pékin, tandis que les entreprises du bloc européen seront sur un pied d’égalité en Chine.

Cependant, l’UE a récemment critiqué la Chine pour son bilan en matière de droits de l’homme, tandis que Washington a déclaré qu’elle souhaiterait des consultations avec ses partenaires européens sur «Nos préoccupations communes concernant les pratiques économiques de la Chine.»

En réponse, la Chine a soulevé des objections concernant le resserrement par l’Europe de ses politiques de filtrage des investissements étrangers dans des secteurs stratégiques de l’économie.

