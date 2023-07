Les rapports sur les comportements discriminatoires de Kick It Out atteignent un niveau record

Le groupe anti-discrimination Kick It Out a reçu un nombre record de signalements de comportement discriminatoire au cours de la saison de football 2022-23.

Les chiffres publiés par l’organisation mercredi ont montré que 1 007 signalements – une augmentation de 65,1 % par rapport à la saison précédente – ont été effectués au cours de la campagne à partir des matchs de base et professionnels en Grande-Bretagne et sur les réseaux sociaux.

Les signalements de discrimination dans le football professionnel ont augmenté de 27,4 % pour atteindre 484, y compris ceux reçus de la Premier League, de la Ligue de football et de la Ligue nationale, des coupes nationales, des compétitions européennes et internationales, de la Super League féminine et du Championnat féminin.

Une déclaration de Kick It Out a qualifié l’augmentation des rapports de « bond significatif » qui « souligne que la discrimination est toujours un problème sérieux dans le jeu ».

Cependant, il a ajouté: « Les chiffres record pourraient également être attribués à une sensibilisation accrue aux procédures de signalement et aux fans devenant moins tolérants à l’égard des comportements discriminatoires. »

Les signalements d’abus en ligne ont augmenté de 279 %, l’organisation ayant reçu 207 signalements de plus liés aux forums en ligne et aux médias sociaux qu’au cours des 12 mois précédents.

Le racisme était la forme de discrimination la plus courante, représentant un peu moins de la moitié (49,3 %) de tous les signalements, tandis que ceux liés au sexisme et à la misogynie représentaient la plus forte augmentation d’un type de discrimination spécifique.

Les chiffres montrent une augmentation de 400 % des signalements de sexisme et de misogynie, passant de 16 à 80.

Les discriminations confessionnelles ont légèrement diminué en raison d’une baisse de 29,5 % du nombre de signalements reçus à caractère antisémite, mais l’islamophobie (300 %) et les chants sectaires dans le jeu professionnel (15,8 %) sont tous deux plus élevés que lors des saisons précédentes.

« L’augmentation significative des signalements à travers le jeu est alarmante et renforce notre détermination à lutter contre la discrimination dans tous les domaines du football », a déclaré le directeur général de Kick It Out, Tony Burnett. « Nos chiffres fournissent un aperçu de ce qui se passe dans le jeu, mais nous ne connaissons toujours pas l’image complète car les clubs, les ligues et les instances dirigeantes ne sont actuellement pas mandatés pour partager leurs données de rapport.

« Cela souligne pourquoi le football a un besoin urgent d’un mécanisme de signalement centralisé pour rassembler et surveiller les rapports. Ce n’est qu’une fois que cela se produira que nous pourrons comprendre toute l’étendue du problème au sein du football et l’aborder avec toute la force du sport. »