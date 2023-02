Les rapports sur l’emploi aux États-Unis de janvier sont incroyablement bons

En période économique ordinaire, c’est-à-dire au cours des 20 dernières années environ de faible inflation, de chômage modéré et de croissance lente, les chiffres de l’emploi de janvier auraient été une cause de réjouissance. Quel que soit l’angle sous lequel vous regardez, le rapport brillait : une augmentation de 517 000 emplois, soit près de trois fois ce que les analystes attendaient. Un taux de chômage de 3,4 %, le plus bas depuis plus de 50 ans. Une croissance des salaires horaires de 0,3 % – solide, mais toujours modérée par rapport au reste de l’année.

Pourtant, les marchés ont chuté à la nouvelle. Vendredi, le S&P 500 a baissé de 1,04 % à 4 136,48, le Nasdaq Composite a perdu sa séquence fulgurante et a chuté de 1,59 %, et le Dow Jones Industrial Average a glissé de 0,38 %. Certes, les indices ont peut-être réagi aux bénéfices : Apple, Alphabet et Amazon, qui, ensemble, ont une capitalisation boursière de près de 5 000 milliards de dollars, ont enregistré au quatrième trimestre plus de ratés que de succès. La déception des investisseurs s’est reflétée dans les cours des actions des entreprises (bien qu’il faille noter que les actions d’Apple ont en fait gagné 2 % après avoir subi une perte précoce), ce qui, à son tour, s’est répercuté sur les indices.

Cependant, la principale préoccupation des investisseurs doit certainement être la manière dont le rapport sur l’emploi affectera la trajectoire des taux d’intérêt de la Réserve fédérale. Les banquiers centraux ont souligné à plusieurs reprises qu’ils examinaient les données économiques pour déterminer jusqu’où aller les hausses. La question est : à quel ensemble de données accordent-ils la priorité ? On sait que les chiffres de l’inflation, de la consommation et de la fabrication ont baissé en décembre. Mais le rapport sur l’emploi de janvier brosse le tableau d’un marché du travail incroyablement robuste qui pourrait maintenir l’inflation constamment élevée, en particulier dans le secteur des services, qui a enregistré le plus de gains le mois dernier. Le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué qu’il se concentrait sur le marché du travail, qu’il a décrit lors de sa conférence de presse post-réunion de mercredi comme “déséquilibré”. Les investisseurs pariant sur une pause ou un pivotement des taux pourraient également être contraints par la Fed de trouver un nouvel équilibre.

