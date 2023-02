Les rapports sur le retour de Raju, Shyam et Baburao envoient Twitter indien dans une frénésie

Une chance de plus de vivre à travers “Hera Pheri” d’Akshay Kumar, Suniel Shetty et Paresh Rawal ? Pour de vrai? Eh bien, des rapports récents affirment que le trio OG s’est rencontré pour discuter de son éventuel retour avec “Hera Pheri 3” et les fans pourraient voir Raju, Shyam et Baburao dans le troisième volet de la franchise qui devrait se dérouler d’ici la fin de 2023. Cela a envoyé Twitter indien dans une frénésie car Desis ne peut pas rester calme pour regarder le gang emblématique et vivre les montagnes russes du rire sur grand écran.

Récemment, une source a déclaré à Pinkvilla qu’Akshay Kumar, Suniel Shetty et Paresh Rawal se sont réunis pour discuter du développement du film avec le producteur Firoz Nadiadwala et que leur rencontre pourrait apporter de bonnes nouvelles aux fans. Alors que l’acteur “Khiladi” s’était précédemment retiré du projet, il est maintenant déclaré qu’il reconsidère peut-être les retrouvailles avec les deux autres. Les fans, sans aucun doute, attendaient avec impatience le retour du trio OG pour “Hera Pheri 3” et les derniers développements les ont rassurés. Découvrez comment Desis a inondé le site de micro-blogging en partageant les mèmes populaires “Hera Pheri” pour s’attendre au mieux !

“Samedi, Akshay Kumar, Suniel Shetty, Paresh Rawal et Firoz Nadiadwala ont eu une longue réunion aux Empire Studios à Mumbai. C’est la première fois depuis des années que l’équipe originale d’Hera Pheri était (sous) le même toit. En fait, en les voyant tous ensemble, tout le personnel d’Empire Studio est devenu ému et a exprimé son enthousiasme », a déclaré l’initié à la publication. Il a également été révélé que les créateurs étaient en pourparlers avec deux réalisateurs et en verrouilleront bientôt un dans les 10 à 15 prochains jours. Ajoutant à cela, la source a mentionné: «Une fois que tout est en place, une annonce officielle sera faite sur le projet. Les choses vont bien en ce moment et évoluent bien en faveur du film avec le trio original.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici