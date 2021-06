Les rapports d’inspection constatent une « détérioration du béton »

La ville de Surfside a reçu un rapport d’inspection de 40 ans requis pour les tours Champlain Sud 16 heures après la défaillance catastrophique du bâtiment en bord de plage.

Un rapport d’inspection d’octobre 2018 a révélé des fissures et un écaillage « abondants » des colonnes, des poutres et des murs du garage sous la tour qui s’est effondré tôt jeudi.

Les ingénieurs ont noté des défauts de conception et une imperméabilisation défaillante qui entraîneraient des « dommages exponentiels » environ 990 jours avant l’effondrement d’une grande partie du complexe de condominiums Champlain Towers South, selon des documents publiés vendredi soir. La ville de Surfside, en Floride, a publié les documents, y compris un rapport d’inspection « non vérifié » sur 40 ans qui avait été reçu 16 heures après la défaillance catastrophique du bâtiment.

Une lettre adressée au trésorier de l’association condomimum le 8 octobre 2018, comprenait des pages de réparations recommandées. L’un d’eux a mis en garde contre un échec de l’imperméabilisation causant des « dommages structurels majeurs » sur une dalle de béton au-dessus d’un garage et a déclaré que « Si l’on ne remplace pas l’imperméabilisation dans un avenir proche, l’étendue des dommages au béton augmentera de façon exponentielle ».

L’auteur a averti que la conception était défectueuse, que le remplacement serait compliqué, et a qualifié cela de « problème systémique ». Les zones situées sous les jardinières et les piscines ont été spécifiquement mentionnées dans le rapport. La piscine est restée en grande partie intacte après l’effondrement.

Aucun des documents, qui date de 2018, ne semble contenir de détails qui expliqueraient l’effondrement du bâtiment en bord de mer, mais révèle plusieurs problèmes potentiellement graves.

« Le rapport (40 ans) n’a pas été officiellement soumis ou autorisé par le propriétaire foncier Champlain Towers », indique la note de la ville, ajoutant qu’il était « comme requis » par le code du comté de Miami-Dade.

Les rapports, certains de quelques pages seulement et d’autres de plus de 300, vont des plans détaillés aux permis de réparation du béton à un avis de courtoisie rappelant aux résidents d’éteindre les lumières extérieures afin que les bébés tortues ne soient pas confuses lorsqu’elles éclosent et ne le font pas. à la sécurité de l’océan.

Un rapport d’inspection du 8 octobre 2018 a révélé des fissures et des écaillages « abondants » des colonnes, des poutres et des murs du garage sous la tour qui sont tombés au sol tôt jeudi, tuant au moins quatre personnes et laissant 159 autres disparus. L’écaillage fait référence à la détérioration du béton, provoquant parfois l’écaillage et l’exposition des barres d’armature en acier appelées barres d’armature.

« Des fissures et des éclats abondants à des degrés divers ont été observés dans les colonnes, les poutres et les murs en béton » du garage de stationnement du rez-de-chaussée, selon un rapport d’enquête structurelle sur le terrain de Morabito Consultants.

Il semble que les plans visant à corriger ces problèmes n’aient été solidifiés qu’en avril de cette année, bien que le rapport original ait été publié en octobre 2018.

« Bien que certains de ces dommages soient mineurs, la plupart de la détérioration du béton doit être réparée en temps opportun », note le rapport.

La cause de la fissuration n’est pas connue, a déclaré John Wallace, professeur d’ingénierie structurelle à l’Université de Californie à Los Angeles.

« Que vais-je dire à mon fils ? » Une famille se bat avec sa mère et sa grand-mère disparues après l’effondrement d’un immeuble en Floride

« Cela pourrait être une dégradation lente au fil du temps, peut-être que le béton n’a pas été placé correctement, il se peut que le sol ait quelque peu bougé, ce qui l’a causé. Cela pourrait être plusieurs choses différentes », a-t-il déclaré.

Wallace, qui a participé à plusieurs analyses médico-légales de défaillances de bâtiments, a averti que rien n’indiquait que c’était la cause de l’effondrement, simplement que cela méritait une enquête.

Le rapport comprenait des photos de colonnes de garage de stationnement dans lesquelles le béton s’était fissuré et des barres d’armature étaient visibles.

« Détérioration du béton » aux tours Champlain Sud

Un rapport d’inspection du 6 septembre 2018 de Frank Morabito indiquait qu’aucun renflement ou tassement n’avait été observé. Cependant, il a noté qu’environ 8 % des dalles de béton du garage et de la place du bâtiment avaient subi une « détérioration du béton ». De plus, environ 5 % des dalles de plancher de balcon présentaient des fissures capillaires.

Le rapport a trouvé un écaillage ou une fissuration supplémentaire dans un petit pourcentage de colonnes en béton et de murs extérieurs. Une colonne contenait une large fissure, définie comme supérieure à 2 millimètres.

Dans une autre section du rapport, il a noté que les membranes d’étanchéité étaient « au-delà de leur durée de vie utile » et devaient être remplacées. Il a en outre noté que la piscine et le jacuzzi fuyaient et devaient être enlevés et que tout le béton fissuré ou écaillé devait être réparé.

« Il semble que la dalle à ossature de béton qui soutient la place/piscine » au-dessus du garage avait déjà subi des réparations et des réparations de fissures.

« Ce travail a été moins que satisfaisant et doit être terminé à nouveau », indique le rapport.

Un document daté du 26 avril 2021 était intitulé « 40 ans de réparation et de restauration de bâtiments ». Il comprend 84 pages de ce qui semble être un cahier des charges pour la réparation du bâtiment. Les plans ont été complétés par Morabito Consultants et estampillés en rouge avec « en cours mis 4/27/2021, pas pour la construction. »

Les documents d’appel d’offres comprenaient également des plans pour le renforcement des dalles et les réparations du béton et de la maçonnerie. Il stipulait des poids de charge maximum pour le toit, les planchers et la place.

Avant et après:Un regard sur Champlain Towers South, le bâtiment de Floride qui s’est partiellement effondré

Un permis daté du 17 mai 2021 pour 1,1 million de dollars d’entretien du toit comprenait l’enlèvement du système de toit existant jusqu’au tablier en béton, l’apprêt du tablier avec un apprêt asphaltique, la démolition du stuc existant et l’isolation et le scellement de toute la surface du toit avec du brai de goudron de houille chaud et du gravier incrusté.

Un permis du 27 avril 2021 a montré que des travaux d’une valeur de 59 400 $ étaient en cours pour réparer et remettre à neuf les ventilateurs de toit, les déconnexions de climatiseurs et d’autres « travaux électriques mineurs ».

Un autre permis, daté du 5 mai 2021, était de 169 473 $ pour l’installation d’ancrages de sécurité sur le toit afin de faciliter le lavage des fenêtres et pour les réparations de stuc à l’extérieur du bâtiment.

Enfin, le bâtiment a reçu un avis de courtoisie de la ville de Surfside le 20 mai 2021, lui indiquant que l’éclairage du bâtiment n’était pas conforme à la réglementation sur la protection des tortues marines. L’éclairage à proximité des plages peut éloigner les éclosions de tortues de la mer et dissuader les tortues femelles de nicher sur la plage la nuit.

Pour résoudre le problème, le bâtiment a reçu pour instruction d’installer du verre teinté et de réorganiser les lampes loin des fenêtres ou d’utiliser des stores et des rideaux pour protéger les lumières intérieures de la plage ainsi que d’éteindre les lumières inutiles.