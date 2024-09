Les rapports des officiers sur le passage à tabac mortel de Tyre Nichols omettent les coups de poing et les coups de pied, témoigne le lieutenant

MEMPHIS, Tennessee — Trois anciens policiers de Memphis ont enfreint les règles du département en omettant de dire qu’ils avaient donné des coups de poing et des coups de pied Pneu Nichols sur les formulaires obligatoires soumis après la Passage à tabac mortel en janvier 2023a témoigné vendredi un lieutenant de police.

Larnce Wrightqui a formé les policiers, a témoigné au sujet des rapports rédigés et soumis par les policiers, dont le procès pénal fédéral a commencé lundi. Les rapports, connus sous le nom de formulaires de réponse à la résistance, doivent inclure des déclarations complètes et précises sur le type de force utilisée, a déclaré Wright lors d’un interrogatoire par une procureure, Kathryn Gilbert.

Les jurés ont pu voir les formulaires soumis par les trois policiers, Tadarrius Bean, Demetrius Haley et Justin Smith. Les trois ont plaidé non coupables des accusations selon lesquelles ils ont privé Nichols de ses droits par un usage excessif de la force et un défaut d’intervention, et ont fait obstruction à la justice en subornant des témoins. Aucun des formulaires ne décrit les coups de poing ou de pied infligés à Nichols. L’omission de ces détails viole les politiques du département et expose les policiers à des mesures disciplinaires internes et à d’éventuelles poursuites pénales.

Nichols, qui était noir, est décédé le 10 janvier 2023, trois jours après le passage à tabac. Vidéo de la police La vidéo montre cinq policiers, également noirs, en train de frapper Nichols alors qu’il appelle sa mère à un pâté de maisons de chez elle. La vidéo montre également les policiers qui se déplacent et discutent pendant que Nichols se débat avec ses blessures.

Wright a déclaré que les rapports des trois officiers n’étaient pas exacts par rapport à ce qui était vu dans la vidéo.

« Ils n’ont pas vraiment dit quelle force ils ont utilisée », a déclaré Wright.

Wright a également formé deux anciens collègues des policiers, Emmitt Martin et Desmond Mills Jr., qui ont déjà plaidé coupables de violations des droits civiques dans le cadre de la mort de Nichols. Martin et Mills devraient témoigner pour les procureurs.

Bean et Smith ont écrit dans leurs rapports qu’ils avaient utilisé des « techniques de main douce » avec les mains fermées. Wright a déclaré qu’une telle technique n’existe pas dans les politiques du département.

Le rapport de Haley ne dit même pas qu’il était présent au moment du passage à tabac, seulement qu’il était présent au contrôle routier.

Plus tôt vendredi, les avocats de la défense ont fait valoir que les formulaires de réponse à la résistance sont un type de déclarations protégées qui ne devraient pas être admises comme preuve au procès. Le juge a décidé qu’ils pouvaient être utilisés.

Kevin Whitmore, l’avocat de Bean, a interrogé Wright sur la différence entre résistance active et passive. Wright a déclaré que la résistance active signifie qu’un sujet se bat contre des agents. Les avocats de la défense ont fait valoir que Nichols n’avait pas obéi à leurs ordres et qu’il les combattait pendant l’arrestation.

Les policiers ont utilisé du gaz poivré pendant qu’ils se battaient avec Nichols. L’avocat d’au moins un policier – Haley – a déclaré au tribunal que sa cliente avait souffert des effets du gaz poivré, notamment une sensation de brûlure dans les yeux et une cécité temporaire.

Les jurés ont visionné une vidéo dans laquelle des stagiaires policiers sont aspergés de gaz lacrymogène, puis sommés de frapper un mannequin. La vidéo montre des stagiaires frappant violemment le mannequin au visage avec des coudes tout en lui tenant la nuque et en lui donnant un coup de genou dans l’abdomen.

Whitmore a demandé si ces techniques étaient enseignées aux officiers à titre « d’instruction ». Wright a répondu que oui.

Wright a également reconnu que les agents ont le pouvoir discrétionnaire de prendre des décisions en une fraction de seconde dans une situation qui évolue rapidement, par exemple lorsqu’une personne tente d’échapper à une arrestation.

Wright a commencé à témoigner jeudi, affirmant que les policiers auraient dû utiliser des clés de bras, des clés de poignet et d’autres tactiques de manipulation douce pour menotter Nichols. Il a également témoigné que les policiers ont le devoir d’intervenir physiquement ou d’appeler un superviseur sur les lieux si le policier voit un autre policier utiliser plus de force que nécessaire.

La procureure Elizabeth Rogers a déclaré mercredi que les officiers punissaient Nichols Ils ont expliqué qu’ils avaient fui un contrôle routier et qu’ils étaient restés là pendant les minutes « cruciales » où le cœur de Nichols s’était arrêté, alors qu’ils auraient pu l’aider. Nichols n’a pas eu de pouls pendant 25 minutes jusqu’à ce qu’il soit rétabli à l’hôpital, selon le témoignage de Rachael Love, une infirmière praticienne.

Un rapport d’autopsie révèle que Nichols est mort des suites de coups à la tête. Le rapport décrit des lésions cérébrales, des coupures et des contusions sur la tête et d’autres zones.

Les cinq officiers appartenaient à l’équipe de répression du crime Scorpion Unit, aujourd’hui dissoute, et ont été licenciés pour avoir violé les politiques du département de police de Memphis.

Ils ont également été accusés de meurtre au deuxième degré devant un tribunal d’État, où ils ont plaidé non coupable, même si Mills et Martin devraient changer de plaidoyer. La date du procès devant le tribunal d’État n’a pas encore été fixée.

Le journaliste de l’Associated Press Jonathan Mattise a contribué à cet article depuis Nashville, Tennessee.