Les rapports de la FEC montrent une augmentation de Trump, des dépenses de Biden et une course à l’argent primaire en 2024

Voici cinq points clés à retenir d’une période de collecte de fonds qui nous a montré qui est en haut, qui est en bas et qui s’accroche à peine :

1. La campagne du président Joe Biden s’est rapidement accélérée

Il y a trois mois, les gens autour de Biden ont vanté leur campagne allégée, se vantant de n’avoir dépensé que 1,1 million de dollars au deuxième trimestre de cette année et de n’avoir que quatre employés sur la liste de paie.

Les choses ont changé rapidement.

La campagne de Biden a dépensé 12,7 millions de dollars au troisième trimestre – soit une multiplication par dix – en grande partie pour financer un effort publicitaire précoce visant à augmenter ses résultats en baisse dans les sondages.

Biden a dépensé près de 9 millions de dollars pour réaliser et diffuser ses spots de campagne de juillet à septembre, et ces dépenses se sont poursuivies sans relâche depuis. Sa campagne dépense toujours plus d’un million de dollars par semaine, en moyenne, pour diffuser des publicités dans les États du champ de bataille, à plus d’un an des élections.

Le président renforce également son effectif, passant de quatre personnes fin juin à 38 chèques de paie émis lors du dernier cycle de paie le mois dernier.

Pour le trimestre, la campagne de Biden a collecté 24,8 millions de dollars, bien que son équipe ait réclamé un total de 71 millions de dollars grâce à ses différents véhicules de collecte de fonds et au Comité national démocrate. C’est un peu plus que ce que Trump a collecté au dernier trimestre, mais la meilleure comparaison entre pommes et pommes est loin de ce que la campagne de Trump a collecté (41 millions de dollars) et dépensé (14,5 millions de dollars) au troisième trimestre 2019, l’année précédant sa candidature. réélection.

2. Trump a beaucoup d’argent, mais il en coûte très cher pour réunir ces fonds

La campagne de Trump a rapporté 24,5 millions de dollars collectés au troisième trimestre, soit plus du double de tout autre candidat à la primaire du GOP. L’ancien président conserve son leadership sur le terrain dans presque tous les domaines, y compris en matière de collecte de fonds.

Mais le chiffre figurant dans son dernier rapport de la FEC est bien inférieur au chiffre de 45 millions de dollars annoncé par sa campagne plus tôt ce mois-ci et recueilli par son comité conjoint de collecte de fonds, qui est sa principale entité de collecte de fonds.

Le comité conjoint de collecte de fonds envoie 90 pour cent de ses bénéfices nets – l’argent restant après avoir couvert les dépenses de collecte de fonds – à la campagne de Trump, tandis que 10 pour cent vont à Save America, son leadership PAC. Pour que la campagne ne reçoive qu’environ 54 pour cent de ce que le comité mixte de collecte de fonds a déclaré avoir collecté, le comité mixte de collecte de fonds doit consacrer beaucoup d’argent aux dépenses de collecte de fonds. Cela correspond à ce que nous savions déjà : au cours des six premiers mois de l’année, 38 % de ce que le comité conjoint de collecte de fonds a collecté a été destiné à ses propres dépenses, et non à la campagne de Trump ou à son leadership PAC.

Le comité conjoint de collecte de fonds n’est pas tenu de déposer une demande auprès de la FEC avant janvier, de sorte que les détails de ses dépenses resteront flous d’ici là. Mais le dernier dossier de l’ancien président suggère que – alors que son équipe vantait une forte collecte de fonds grâce aux marchandises autour de sa photo de Géorgie – il continue de devoir dépenser beaucoup pour récolter beaucoup.

3. DeSantis a réduit ses dépenses. Cela l’aidera-t-il à influencer les donateurs – et les électeurs ?

Le gouverneur de Floride a dépensé beaucoup d’argent au cours des premiers mois de sa campagne, mais il semble avoir réduit ses dépenses au fil du trimestre. Plus de dépenses en jets privés au cours des dernières semaines de septembre, et le nombre d’employés salariés a chuté de 30 pour cent entre le début et la fin du trimestre.

La campagne plus légère pourrait plaire aux gros donateurs qui envisagent peut-être de verser des chèques à DeSantis et veulent s’assurer que leur argent sera utilisé à bon escient. Mais c’est aussi une reconnaissance du fait que sa campagne s’est trop étendue au début.

La réduction des effectifs aidera à équilibrer les comptes, mais DeSantis cherche toujours à gagner des voix.

Les fonds ne manquent toujours pas pour soutenir sa candidature. Le super PAC derrière lui, Never Back Down, avait 97 millions de dollars en banque il y a quelques mois. Mais pour le fonctionnement de DeSantis, les derniers mois ont été une période de changement sans gains évidents dans les sondages. La question est de savoir si les ajustements commenceront à porter leurs fruits électoraux dans les mois à venir.

4. Trois candidats républicains disposent de liquidités similaires, mais ils évoluent dans des directions différentes

L’argent disponible, c’est-à-dire le montant d’argent présent sur le compte bancaire d’une campagne, est un signe important de la longévité des candidats. Ceux qui manquent d’argent, comme l’ancien vice-président Mike Pence – qui ne disposait que de 1,2 million de dollars fin septembre – risquent de ne pas avoir assez d’argent pour mener une campagne jusqu’aux caucus de l’Iowa.

Le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud est en tête du reste du peloton en termes de liquidités disponibles, avec 13,3 millions de dollars, tandis que DeSantis a déclaré 12,3 millions de dollars et l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley a déclaré 11,6 millions de dollars en banque.





Mais chacun de ces éléments comporte des mises en garde. Le plus gros concerne peut-être DeSantis : seuls 5 millions de dollars de son argent peuvent être utilisés pour la primaire. Le reste, provenant des gros donateurs, est réservé au général. Les Caroliniens du Sud en souffrent également un peu, mais dans une moindre mesure : Scott dispose d’environ 11,7 millions de dollars pour la primaire, tandis qu’Haley dispose de 9,1 millions de dollars qu’elle peut utiliser.

Cela semblerait donner un avantage à Scott. Mais son total en espèces n’est pas exactement le résultat d’une prodigieuse collecte de fonds présidentielle ; le sénateur de Caroline du Sud disposait de 21 millions de dollars en espèces au début de sa campagne, grâce à un transfert massif de sa précédente campagne sénatoriale bien financée. Mais il a dépensé 7,8 millions de dollars de plus que ce qu’il a collecté au troisième trimestre, ce qui ne suggère pas de viabilité financière.

D’un autre côté, Haley a régulièrement augmenté son montant de trésorerie chaque trimestre depuis le lancement de sa campagne. Sa campagne n’a dépensé que 3,5 millions de dollars au cours des trois derniers mois, tout en encaissant plus de 8 millions de dollars.

5. Les démocrates ont un avantage financier précoce dans les courses au Sénat, mais cela durera-t-il ?

La majorité démocrate au Sénat (51 voix contre 49) est gravement menacée l’année prochaine, mais les dirigeants du parti constituent d’importantes réserves de liquidités pour défendre leurs sièges en territoire difficile.

Deux d’entre eux — Sens. Sherrod Brun de l’Ohio (5,8 millions de dollars) et Jon Testeur du Montana (5 millions de dollars) – a collecté plus de 5 millions de dollars pour les courses dans les États que Trump a remportés avec des marges significatives lors de la dernière élection présidentielle. Sens. Bob Casey de Pennsylvanie (3,2 millions de dollars) et Tammy Baldwin du Wisconsin (3,1 millions de dollars) ont collecté plus de 3 millions de dollars chacun dans les États que Biden a remportés de près. Et le candidat probable du parti dans le Michigan, un autre État toujours en champ de bataille, Rep. Elissa Slotkina également récolté un peu moins de 3 millions de dollars.

En fait, sauf en Arizona, où le sénateur. Kyrsten Cinéma est encore en train de décider si elle briguera un second mandat après avoir changé son affiliation à un parti de démocrate à indépendant, le principal candidat démocrate sortant ou candidat à chaque siège concurrentiel que le parti détient actuellement dispose d’un avantage en espèces d’au moins 4 millions de dollars par rapport au espoir républicain le mieux financé.

Dans le Michigan, Slotkin dispose d’environ 4,4 millions de dollars de plus que l’ancien représentant du Parti républicain. Mike Rogers. Au Nevada, le sénateur démocrate pour son premier mandat. Jacky Rosen dispose de 8,8 millions de dollars, contre 938 000 dollars pour le républicain Sam Brown.

Mais certains de ces chiffres sur papier pourraient surestimer l’avantage financier du parti. Par exemple, Casey a terminé le mois de septembre avec 7,4 millions de dollars en banque, mais le républicain Dave McCormick vient de dépenser 14,4 millions de dollars de son propre argent dans sa tentative infructueuse pour l’autre siège du Sénat de Pennsylvanie l’année dernière et pourrait à nouveau s’autofinancer dans cette course.

Les challengers républicains ont connu un départ inégal. Tim Sheehy, la principale recrue du parti dans le Montana, a réalisé un bon trimestre, collectant 2,9 millions de dollars, dont 653 000 provenant de son propre portefeuille. Mais Sheehy est toujours en retard de près de 12 millions de dollars sur Tester, et il pourrait faire face à une primaire coûteuse contre Rep. Matt Rosendalequi est indécis sur la course mais était le candidat du parti en 2018 contre Tester.

De même, les Républicains ont deux autofinancés dans l’Ohio, Bernie Moreno et Matt Dolan, qui disposent chacun d’au moins 5 millions de dollars en banque pour affronter Brown. Mais ils en utiliseront probablement une bonne partie lors des primaires du printemps prochain, à laquelle le secrétaire d’État Frank LaRose se présente également après avoir collecté 1 million de dollars le trimestre dernier.

Le siège le plus vulnérable des démocrates se trouve sans aucun doute en Virginie occidentale, où le sénateur sortant. Joe ManchinLa collecte de fonds a ralenti. Il dispose encore de 11,3 millions de dollars en espèces s’il choisit de briguer un autre mandat. C’est bien plus que l’un ou l’autre de ses opposants républicains, même si le gouverneur républicain Jim Justice pourrait avoir la capacité de s’autofinancer.