Les rapports de fusillade du centre commercial Ontario Mills voient les flics se précipiter sur la scène de la Californie alors que les acheteurs « courent comme des fous »

La POLICE est en route vers un centre commercial en Californie en raison de rapports faisant état d’un tireur actif dans la région.

Il y a eu plusieurs rapports de coups de feu à Ontario Mills.

Les flics se précipitent vers le centre commercial Ontario Mills en raison de rapports faisant état d’un tireur actif 1 crédit

Les acheteurs ont reçu l’ordre d’évacuer Crédit : Facebook

Des personnes sur les réseaux sociaux ont déclaré avoir vu d’autres acheteurs courir alors que le personnel les précipitait à l’intérieur et verrouillait les portes.

Le centre commercial et de sortie est situé dans le comté de San Bernardino et est l’une des principales destinations commerciales et touristiques de la région.

Selon le service d’incendie de l’Ontario, plusieurs appelants ont signalé qu’ils s’abritaient sur place.

Aucun blessé n’a été signalé pour le moment.

Vidéos sur les médias sociaux, les acheteurs évacuent le centre commercial alors qu’une alarme peut être entendue en arrière-plan.

