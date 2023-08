Les rappeurs couvrent la santé des hommes pour le 50e anniversaire du hip-hop

La santé des hommes célèbre les 50 ans du hip-hop avec un couverture spéciale mettant en vedette certains de vos favoris.

Qui savait qu’après 50 ans, le rap aurait l’air si sain et heureux ? Men’s Health a réuni six animateurs très différents pour leur septembre « Le hip-hop c’est la vie » problème. Busta Rhymes, Method Man, 50 centimes, LudacrisCommon et Wiz Khalifa sont tous présentés sur la couverture du numéro et présentés individuellement dans le magazine.

Nous avons vraiment adoré les articles de ce numéro et nous devons remercier nos amis de La santé des hommes pour fournir quelques extraits de drogue partager avec vous. Les histoires que ces animateurs racontent vont du drôle au très sérieux et font vraiment un travail incroyable pour représenter la culture hip-hop et son évolution.

Découvrez quelques extraits ci-dessous :

Busta a raconté l’histoire comment un moment intime qui a mal tourné l’a inspiré à se remettre en forme :

« J’avais vraiment du mal à respirer, alors je me suis levé et je suis sorti de la chambre pour qu’elle ne panique pas en me voyant essayer de rester calme. J’essayais d’inhaler et j’avais l’impression que ça ne fonctionnait pas. J’avais l’impression d’avoir une sorte de crise d’asthme, mais je n’ai pas d’asthme. Alors je suis sorti de la chambre et je suis allé dans le salon, et je me forçais à inspirer, à me détendre. Cela m’effrayait tellement que c’était un putain d’esprit, parce que je devais rester calme et m’assurer qu’elle ne m’entendait pas paniquer ou m’entendre lutter pour respirer. Je suis cul cul nu dans le salon, essayant de me calmer. Quand je suis revenu dans la pièce une fois que j’ai eu raison, je me suis allongé à côté d’elle et elle m’a dit quelque chose qui m’a vraiment foutu en l’air. Elle était comme, ‘Yo, ce n’est pas de qui je suis tombée amoureuse.’ Elle ne savait pas ce qui s’était passé dehors, mais elle regardait mon corps et mon poids. Elle était comme, ‘Tu dois perdre ce poids. Cette respiration me fait peur. Quand je t’ai rencontré, tu n’étais pas musclé, mais toi, tu étais mince, tu étais coupé, tu avais raison. J’ai besoin que vous reveniez à qui je suis tombé amoureux.

Il a également parlé de la formation pour sa prochaine tournée:

« Je vais être sur scène avec 50 [Cent] et je ne veux pas être le maillon faible. Je fais des entraînements de deux jours, tout : poids, circuits, sauna, cryothérapie. De plus, ça va inspirer les gens quand ils te verront en forme quand tu marcheras ici en bougeant et en tremblant. Moi, 50 Cent, Dr. Dre, beaucoup d’artistes maintenant, comprennent le sérieux et l’importance de l’auto-préservation : une alimentation saine, un apport d’eau important, dormir pour que votre corps puisse se réparer quand vous le battez et que vous déchirer ce muscle des séances d’entraînement. La chose la plus importante dans la vie est la préservation de soi.

Homme de méthode s’est ouvert sur la lutte contre l’anxiété et la dépression au plus fort de sa carrière :

«Cela est passé de cette joie d’enfance à ce sentiment euphorique de célébrité pour se sentir inadéquat et pas assez bon. C’est là que la dépression et tout ça sont arrivés. Je ne savais même pas que j’étais déprimé depuis que j’étais jeune avant de commencer à faire de la musique et de déménager à Staten Island. Beaucoup de TSPT que je n’avais jamais traités auparavant ont refait surface, mais je ne savais pas ce que c’était à ce moment-là.

Meth a également révélé comment sa bataille contre l’insomnie l’avait conduit à la forme physique :

« Mon insomnie était assez grave. Je parle d’un an et demi, peut-être, sans bonnes habitudes de sommeil. Essayer de trouver des choses à faire au milieu de la nuit est fou, surtout quand vous avez tout cela à portée de main. PlayStations, livres et tout ça, et rien de tout cela n’est plus satisfaisant. Vous vous retrouvez avec toute cette énergie. Je ne savais pas quoi faire de moi. Donc, après le huitième match de Call of Duty, j’ai dit : « Laissez-moi voir si la salle de sport est ouverte ». Je dois trouver quelque chose. Je dois briser ce cycle, briser ce schéma.' »

Nous avons eu un bon rire de Method Man parlant de sa routine matinale :

« Certaines personnes aiment le café quand elles prennent une merde. je fume un joint quand je le prends ; Je n’aime pas le café. Après avoir pris une merde, que faites-vous? Vous allumez la radio et lancez cette douche. C’est tous les jours pour moi. Même merde aussi. En fonction de la chanson, je peux faire quelques pas de danse, mais je m’occupe de mes affaires sous la douche, lave ma merde. Quand je sors, mon blunt m’attend généralement. J’allume cette mère * cker pendant que je me brosse les dents. Et vous devez brosser chaque côté. Il y a huit spots différents, de 30 secondes chacun. Une fois que je sors de là et que j’ai fini mon blunt, je fais mon petit shake protéiné, puis je me prépare pour la gym. C’est ce que le matin est pour moi.

L’interview de 50 Cent en fait nous a vraiment aidé à le comprendre, par exemple nous avons appris pourquoi il est tombé dans la boxe à 12 ans :

« [As a kid] Je n’ai pas bien réussi dans les sports d’équipe. Je m’identifierais toujours à la raison pour laquelle nous avons perdu. C’était donc parfait pour se lancer dans la boxe, car il n’y avait personne à qui reprocher quoi que ce soit. La boxe m’a donné une discipline qui te donne un avantage… J’ai appris des gens qui n’avaient pas d’excuses. Ils l’ont regardé comme, ‘Curtis, si tu avais [trained] comme vous étiez censé le faire, vous ne vous seriez pas fatigué lors de ce dernier tour. Ainsi, vous pouvez le comprendre ou rentrer chez vous bourré de punch. Je préfère faire le travail.

50 a également expliqué comment la vidéo « How Does It Feel (Untitled) » de D’Angelo a contribué à inspirer son premier parcours de fitness :

«Ils parlaient d’une ligne Brad Pitt! Je me dis : ‘Attends, qu’est-ce que c’est ?! Oh, non, c’est important ! »

Oui 50 – c’est important !

50 a également parlé de sa relation avec feu Pop Smoke :

« Je me suis tellement vue en lui. Je me disais : ‘Comment s’appelle déjà ta mère ?’

Et bien sûr, nous avons bien ri de 50 Cent en parlant d’artistes hors de forme :

« Quand je suis en pleine forme, je ne transpire pas avant la quatrième chanson. Ils transpirent sur le deuxième couplet. Comme, ‘Tu viens juste de sortir et tu es trempé!' »

Ludacris a beaucoup parlé du vieillissement et de la façon dont sa relation avec celui-ci a changé.

Ludacris explique pourquoi l’idée de rapper devant des foules 25 ans plus tard ne lui a jamais traversé l’esprit :

« Quelqu’un aurait atteint la quarantaine ou la cinquantaine et c’était une stigmatisation – comme, ‘D’accord, tu es trop vieux pour faire de la musique maintenant' », dit-il. « Mais personne ne tient compte du fait que le hip-hop n’a que 50 ans. Nous sommes encore en train de voir comment [hip-hop] grandit jusqu’à un certain point, et donc il n’y a plus de ‘Tu es trop vieux.’ Écoute, j’aime vieillir, parce que j’ai l’impression que vieillir est un privilège. La raison pour laquelle je suis si heureux là où je suis, c’est parce que je n’ai aucun ressentiment ni aucun regret. J’ai vécu ma vie au maximum. Donc, quand quelqu’un m’appelle à distance OG, ou quelqu’un veut lancer le mot « vieux » à l’avenir, je ne vais pas m’énerver – chaque être humain doit passer par ces étapes.

Ludacris sur la nouvelle génération du hip-hop :

« Il y a un moment où vous voulez en quelque sorte laisser la nouvelle génération prendre le contrôle. C’est ce qu’on appelle le hip-hop pour une raison. Je me souviens d’André 3000 disant : « Il faut être au courant, il faut être branché. Si vous ne changez pas avec le temps, vous deviendrez votre pire ennemi. Je suis une personne qui embrasse tout ce qui est nouveau parce que j’aime la nouveauté et l’évolution du hip-hop. Ouais, mais je ne peux pas dire ça pour tout le monde dans le hip-hop. Ensuite, parfois, ils deviennent la personne grincheuse la plus âgée.

Ludacris de se voir sur scène le plus longtemps possible, comme une version hip-hop du légendaire rocker et septuagénaire Bruce Springsteen :

«Je pense que les gens vont pouvoir le faire jusque dans la soixantaine et la soixantaine; si leur contenu parle de ce qui se passe dans leur vie et que la musique est bonne, il y aura toujours un public pour ça.

L’interview de Common était très sérieux et révélateur, il a parlé de lutter contre l’alcoolisme :

« Le hip-hop est le reflet de nos communautés, et l’une des choses auxquelles nous avons été confrontés dans nos communautés – et je l’ai traité aussi – est l’alcoolisme. »

Common a également parlé d’avoir été agressé et s’il aurait pu avoir cette conversation dans le hip-hop dans les années 90 :

« Je ne pense pas avoir eu le courage de le faire. J’aurais pu avoir cette conversation, mais je ne sais pas si elle aurait été bien acceptée. Pour quelqu’un parler d’avoir été agressé serait un moment record où tout s’arrête. Les gens diraient : « Pourquoi dites-vous cela ? Pourquoi parles-tu même de ça ? Mais maintenant, des femmes me disent que leurs maris sont devenus meilleurs et plus ouverts à cause de cela.

Enfin et surtout, Wiz Khalifa a parlé de sa forme physique et comment la marijuana joue un rôle dans sa santé.

Wiz Khalifa lors d’une journée type à la salle de sport :

« La journée normale, je me lève à 6 heures du matin, je prends mon petit-déjeuner, j’emmène mon fils à l’école, puis je vais au gymnase. Nous faisons différents groupes musculaires tous les jours, donc je fais de la musculation pendant une heure, puis des arts martiaux mixtes pendant une autre heure. Ensuite, je m’étire et j’aime prendre un shake protéiné et fumer un gros joint.

Wiz Khalifa sur l’impact de l’entraînement et de l’alimentation sur ses émissions :

«J’ai l’air chamois comme l’enfer sur scène. J’ai toujours eu une bonne énergie, maintenant mon corps a l’air incroyable.

Wiz Khalifa sur l’importance de la santé et de la forme physique :

« L’exercice m’aide définitivement à me concentrer et à ralentir les choses, à travailler sur les petites choses et à être plus patient. Et quand j’ai des blessures, fumer met mon esprit dans un bon endroit pour guérir les bons endroits et aller mieux.

Wiz Khalifa sur la question de savoir si la consommation de marijuana fait partie de sa pratique de bien-être/santé mentale :

« Avec certitude. C’est plus acceptable et non perçu comme quelque chose qui vous ralentira ou vous rendra paresseux. Il y a toujours des gens qui croient cela, mais il y a aussi des gens comme moi qui mettent fin à ce type de stéréo pour que ce soit plus équilibré.

Ressemble définitivement à un grand numéro et à lire absolument!