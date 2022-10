Les rappels de vaccins Covid-19 peuvent annuler une augmentation des décès cet hiver

Un autre hiver, une autre vague.

Avec les feuilles qui changent de couleur, les températures qui chutent et les gens qui passent plus de temps à l’intérieur, les responsables de la santé mettent en garde contre un pic non seulement dans les cas de Covid-19, mais également dans d’autres infections.

“Le défi avec les saisons de vacances chaque année est que c’est aussi une période où les virus respiratoires contagieux – comme la grippe, le VRS et, encore cette année, Covid – se propagent beaucoup plus rapidement”, a déclaré Ashish Jha, le coordinateur de la réponse Covid-19 de la Maison Blanche, lors d’une conférence de presse mardi.

Les cas de Covid-19 augmentent déjà en Europe, une tendance qui a précédé les vagues d’infection aux États-Unis dans le passé. La question clé : à quel point le Covid-19 sera-t-il mortel cet hiver ?

Jha a déclaré que Covid-19 n’est pas la même menace perturbatrice qu’au cours des deux dernières années. Il est probable que les cas augmenteront à nouveau, mais qu’ils ne provoqueront pas la flambée des hospitalisations et des décès enregistrés l’hiver dernier, qui ont été alimentés par la variante omicron du virus SARS-CoV-2 qui cause Covid-19. En janvier, plus de 2 000 personnes par jour sont mortes du Covid-19. Actuellement, environ 300 personnes meurent chaque jour aux États-Unis de la maladie.

Ce qui a changé, c’est que beaucoup plus de personnes ont été vaccinées et exposées à Covid-19 à ce jour, donc “fondamentalement, personne ne voit ce virus pour la première fois à ce stade”, a déclaré Justin Lessler, professeur d’épidémiologie à l’Université de Caroline du Nord qui développe des modèles Covid-19. Cela signifie que la plupart des gens ont maintenant un certain degré de protection contre la maladie, ce qui réduit le risque d’en mourir.

Mais cela ne suffit pas pour absorber une nouvelle vague de misère. La protection contre l’exposition au Covid-19 ou la vaccination s’estompe avec le temps. Certains groupes, comme les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, restent plus à risque de maladie grave et de décès par Covid-19, même avec des vaccins. Le virus lui-même continue de changer de manière à le rendre plus facile à propager et plus difficile à contrer. Et alors que la plupart des adultes américains ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19, seule une infime fraction est à jour sur leurs rappels.

Les traitements pour les personnes infectées par le virus comportent également des mises en garde : tout le monde ne reçoit pas ces soins après avoir été infecté. Et certaines thérapies, comme les anticorps monoclonaux, qui contrent le virus aux premiers stades de la maladie, deviennent moins efficaces contre les nouvelles variantes.

Ce qui est clair, c’est que Covid-19 peut continuer à surprendre, confondre et frustrer, mais nos actions peuvent désormais limiter une grande partie de ses dommages potentiels.

“Ce qui se passera dans les semaines et les mois à venir aura un impact important sur le déroulement de l’hiver”, a déclaré Jha. “Et vraiment, ce qui se passe cet hiver dépend en grande partie de nous, en tant que peuple américain.”

L’un des principaux facteurs qui façonnent le cours de Covid-19 est sous notre contrôle

Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent désormais que toutes les personnes de plus de 5 ans reçoivent une dose de rappel d’un vaccin bivalent Covid-19 après avoir terminé leur schéma vaccinal initial. Ces vaccins à ARNm reformulés – de Moderna et Pfizer/BioNTech – sont optimisés pour cibler la version originale du virus SARS-CoV-2, ainsi que certaines des nouvelles sous-variantes omicron.

Les boosters renforcent la protection immunitaire et réduisent la probabilité de cas graves de Covid-19. Le problème est que peu de gens sont boostés. Près de 80% de la population américaine a reçu au moins une dose de vaccin Covid-19. Pourtant, depuis que les régulateurs ont donné le feu vert aux boosters bivalents le mois dernier, moins de 4% des Américains éligibles ont reçu les nouveaux vaccins. Même parmi les personnes de plus de 65 ans, l’un des groupes les plus à risque de Covid-19 sévère, moins d’un tiers ont reçu le rappel bivalent.

Si les taux restent aussi bas, cela pourrait entraîner davantage d’hospitalisations et de décès cet hiver. Le Commonwealth Fund, un groupe de recherche en santé à but non lucratif, a élaboré différents scénarios pour l’utilisation du rappel. Aux taux de vaccination actuels, ils ont estimé que les États-Unis pourraient voir plus de 1 200 décès dus au Covid-19 par jour d’ici mars prochain.

Cependant, si les taux de rappel bivalent de Covid-19 correspondaient à ceux du vaccin antigrippal l’année dernière – environ 50% d’absorption – les décès quotidiens continueraient de baisser, atteignant environ 200 par jour. Au printemps 2023, les vaccins reformulés éviteraient 75 000 décès. Si 80% des personnes éligibles recevaient leurs vaccins bivalents d’ici la fin de l’année, les décès diminueraient encore plus, sauvant 90 000 vies d’ici le printemps.

La clé est de stimuler autant de personnes que possible maintenant, bien que les avantages puissent mettre un certain temps à se manifester dans les cas inférieurs et les décès.

“Les boosters d’aujourd’hui ne provoqueront pas nécessairement ou ne provoqueront pas une poussée demain, mais cette lente accumulation d’immunité dans la population affectera ce qui se passera dans deux, trois, quatre mois”, a déclaré Lauren Ancel Myers, directrice du Covid-19 Modeling. Consortium de l’Université du Texas à Austin, qui n’a pas participé à l’étude du Fonds du Commonwealth.

Le problème est que de nombreuses personnes aux États-Unis ne saisissent pas les enjeux des cycles de vaccination actuels. Un sondage réalisé le mois dernier par la Kaiser Family Foundation a montré que la moitié des Américains avaient peu ou rien entendu parler des vaccins bivalents Covid-19. Seul un tiers des adultes ont déclaré avoir reçu le nouveau rappel ou prévoyaient de l’obtenir dès que possible.

Ainsi, avant que les tirs ne puissent atteindre les armes, les responsables de la santé devront élever le niveau lamentable de sensibilisation aux nouveaux vaccins.

Les traitements et les tests restent également essentiels

L’une des plus grandes incertitudes cet hiver est de savoir comment le virus lui-même va changer. “Ce que fait le virus et comment il évolue est très important pour ce qui va se passer dans les prochains mois”, a déclaré Myers.

Déjà, le SRAS-CoV-2 a muté de manière à frustrer la réponse à celui-ci. La dernière variante majeure, omicron, a engendré ses propres sous-variantes. À l’heure actuelle, environ 80 % des cas de Covid-19 aux États-Unis sont causés par la sous-variante BA.5, mais une autre sous-variante, BA.4.6, gagne du terrain. Les premiers rapports montrent que BA.4.6, un descendant de BA.4, est encore meilleur pour échapper au système immunitaire que BA.5. Il semble également se reproduire plus rapidement.

Alors que les rappels de vaccins bivalents ciblent BA.4 et BA.5, le virus pourrait encore muter et rendre les vaccins moins efficaces. Les mutations peuvent également saper des traitements comme les anticorps monoclonaux, qui sont conçus pour se fixer à des parties spécifiques du virus. Si ces régions changent, les anticorps sont moins efficaces pour ralentir les infections.

Il existe également des complications émergentes avec d’autres traitements. Les médicaments antiviraux comme Paxlovid sont moins affectés par les changements du virus, mais ils doivent être administrés tôt au cours d’une infection à Covid-19. Cela devient de plus en plus difficile à faire à mesure que les taux de test diminuent et que les gens ont plus de mal à trouver des infections avant qu’elles ne présentent des symptômes. Ces thérapies ont été un outil important pour découpler les cas de Covid-19 des décès, aidant ainsi davantage de personnes infectées à survivre. Mais les médicaments Covid-19 ne fonctionnent que si les gens les connaissent et peuvent les obtenir à temps.

Les changements dans les tests Covid-19 rendent également plus difficile la compréhension de la propagation de la maladie. De nombreux tests Covid-19 sont administrés à domicile ces jours-ci, et la plupart ne sont pas surveillés par les autorités sanitaires. Parmi les tests suivis, les États les signalent moins fréquemment. Le CDC est passé des rapports de données quotidiens aux rapports hebdomadaires sur Covid-19.

Pour les chercheurs, cela rend plus difficile le suivi des flux et reflux de la maladie, et certains examinent d’autres paramètres. “Je suis passé des cas à l’hospitalisation”, a déclaré Lessler. Les scientifiques surveillent également les eaux usées pour anticiper de nouveaux pics de cas. Les niveaux de virus dans les eaux usées sont en augmentation dans certaines régions des États-Unis, comme le Midwest et le Nord-Est.

Covid-19 est déroutant, mais la façon dont nous réagissons compte toujours

Même s’il est difficile de prédire exactement où Covid-19 ira, les modèles et les prévisions montrent que “la façon dont nous réagirons aura un impact sur la gravité, le moment, la taille de cette nouvelle vague”, a déclaré Myers.

Augmenter les taux de rappel est probablement la tactique la plus percutante. Cependant, il y a peu d’appétit politique pour les mandats de vaccination, et un certain nombre d’États proposent une législation préventive pour empêcher que des vaccins ne soient nécessaires.

Outre les vaccins, il est crucial de faire en sorte que les personnes infectées reçoivent des traitements contre le Covid-19. La prévention des infections en premier lieu avec la distanciation sociale et le port de masques faciaux reste également efficace, mais la volonté de faire ces choses a pratiquement disparu. C’est l’un des plus gros changements de cet hiver par rapport au précédent. Myers a déclaré qu’il serait utile d’élaborer des lignes directrices et des points de déclenchement pour les recommandations de masquage, de test et d’isolement, en fonction de facteurs tels que les taux d’hospitalisation.

Et Covid-19 n’est pas le seul bug dans l’air. Alors que les gens voyagent pour les vacances et que les quelques restrictions restantes continuent d’être assouplies, d’autres infections comme la grippe pourraient également profiter de la saison. Les hôpitaux font face à des pénuries de personnel après deux années épuisantes de pandémie. Les travailleurs qui resteront auront probablement les mains pleines, il est donc essentiel de garder les gens hors des lits pour éviter de submerger le système de santé.

Il peut encore y avoir d’autres surprises en réserve en ce qui concerne Covid-19, mais selon la façon dont nous réagissons, cet hiver n’a pas à être si sombre.