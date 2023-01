Les rapaces face à un mois de janvier massif pour leur avenir, et cela a mal commencé

Janvier 2023 est l’un des mois de saison régulière les plus importants de la dernière décennie.

Si les Raptors enchaînent quelques victoires et commencent à tenir la promesse qui a largement manqué cette saison, le président de l’équipe Masai Ujiri devra réfléchir longuement et sérieusement à l’échange de n’importe qui du noyau de l’équipe. Lorsqu’on lui donne l’option, Ujiri est généralement un négociateur conservateur. Si les Raptors continuent de lutter, Ujiri sera poussé vers le statut de “vendeur”, un endroit où il n’est pas allé depuis un moment, à l’exception notable de la saison 2020-21 de Tampa Tank. Ujiri ne veut pas que son équipe se batte pour la médiocrité, et en l’absence d’une chance décente de faire les séries éliminatoires, Ujiri a déclaré qu’il ne voulait pas investir dans une équipe vouée à l’extrémité inférieure du tournoi Play-In (ou pire).

Les Raptors jouent pour leur existence continue, sous cette forme, ce mois-ci. Avec les retours de Fred VanVleet et Precious Achiuwa dans la formation, ils sont en aussi bonne santé qu’ils l’ont été depuis un moment. Ils ont un calendrier qui devrait leur permettre de prospérer – s’ils peuvent commencer à jouer régulièrement une bonne défense. Ils n’ont pas pu le faire lundi, commençant le mois charnière avec une défaite de 122-114 dans l’Indiana.

Dans le type de concours qu’ils vont devoir gagner le plus souvent au cours de cette séquence, les Raptors ont momentanément lâché la corde au deuxième quart d’un match compétitif. Après avoir gagné contre Phoenix, Nick Nurse a déclaré qu’il voulait que ses joueurs se concentrent uniquement sur le contrôlable – l’effort, essentiellement – ​​pendant leur jour de congé, puis ils se sont effondrés lors de la transition au deuxième quart, ils ont perdu 13 points. Leurs tirs manqués ont créé de nombreuses chances de transition des Pacers, mais de nombreux regards auraient pu être évités en revenant plus rapidement ou en exerçant une pression sur le ballon après des ratés. Les Pacers ont obtenu 15 rebonds offensifs contre les 12 des Raptors et ont marqué 23 points rapides contre les 12 de Toronto.

OKAY OSHAE.👏@Obrissy s’envole vers le bord pour le slam à deux mains. pic.twitter.com/nYur1Vq9qN — Pacers de l’Indiana (@Pacers) 3 janvier 2023

Les Raptors sont revenus dans le match avec une excellente défense, mais n’ont pas réussi à s’exécuter pendant la séquence alors qu’Indiana les a surpassés. Les Pacers, qui ont massivement dépassé les attentes cette saison, ressemblaient à l’équipe la plus profonde et la meilleure. Point final.

C’était le début d’une série de matchs qui détermineront la direction que prendra la saison des Raptors. Malgré la présence d’un voyage de sept matchs dans la Conférence de l’Ouest dans leur calendrier avant la date limite, ce n’est pas particulièrement infernal. Ils n’ont qu’un seul match consécutif lors de ce voyage et n’affrontent que deux des six équipes en séries éliminatoires: Memphis et Sacramento. (Certes, les affrontements sur la route à Golden State et Phoenix, en supposant une santé raisonnable pour ces équipes, ne sont pas des gadgets.)

De cette façon, le calendrier est plus favorable qu’improbable pour les Raptors: ils jouent 14 de leurs 20 matchs avant la date limite des échanges contre des équipes en Play-In ou en positionnement de loterie. Ils ont plus d’avantages de repos que d’inconvénients. Ils n’ont que trois dos à dos.

Calendrier des Raptors avant la date limite des échanges Domicile Une façon Total Jeux totaux 9 11 20 contre l’équipe des séries éliminatoires 2 4 6 contre l’équipe Play-In 4 5 9 contre l’équipe de loterie 3 2 5 En dos-à-dos 1 2 3 Avec avantage de repos 3 4 7 Avec désavantage de repos 1 3 4

(Les équipes sont classées en fonction du classement avant les matchs de lundi soir.)

Lorsque vous avez joué comme l’une des huit ou 10 pires équipes de la ligue, peu de matchs ressembleront à des victoires automatiques. Pourtant, si les Raptors peuvent organiser plus de cinq semaines de bon jeu, cela pourrait très bien arriver dans cette séquence.

Il va falloir. Les Raptors sont entrés dans le jeu de lundi à la 12e place, points de pourcentage sur la dernière place du tournoi Play-In. S’ils n’ont pas réussi à améliorer leur position d’ici la date limite des échanges du 9 février, ils devraient sérieusement envisager d’échanger les futurs agents libres probables VanVleet et Gary Trent Jr. Ce serait irresponsable de ne pas le faire. Il ne peut pas s’agir de petits pas non plus. Ils devront afficher une trajectoire ascendante notable et un chemin vers l’une des six meilleures têtes de série de la Conférence Est.

Par coïncidence, Indiana est entré dans le match à cette sixième place, 3 1/2 matchs devant les Raptors. C’est maintenant 4 1/2. Nous ne sommes qu’à quelques jours de 2023, mais les Raptors jouent pour leur saison.

Observations

• Je déteste les points de banc comme statistique. Les réserves ont des rôles différents, et toutes les unités de banc ne sont pas conçues pour marquer un tas de points. Je préfère les minutes de banc car cela permet de mieux comprendre les contributions. L’Indiana en a obtenu 97. Les Raptors en ont obtenu 44. (Des points de banc? Les Pacers ont gagné 54-7.)

Scottie Barnes a joué 40 minutes

OG Anunoby a joué 40 minutes

Gary Trent Jr. a joué 40 minutes

Pascal Siakam a joué 39 minutes

Fred VanVleet a joué 37 minutes Les Raptors ont disputé 36 matchs avec plus de 40 minutes cette saison, de loin le plus de la NBA. – Keerthika Uthayakumar (@keerthikau) 3 janvier 2023

• Lorsqu’il le ressent, Trent rend le visionnage des Raptors beaucoup plus facile. Ce n’est pas que son tournage crée beaucoup plus d’espace pour les créateurs des Raptors, mais il donne à l’équipe un tir bien nécessaire à la fin d’une possession sans issue.

” @gtrentjr obtient des seaux en ce moment ” | 20 points pic.twitter.com/C2dS23lLAR – Raptors de Toronto (@Raptors) 3 janvier 2023

• Une autre mauvaise soirée de tir de VanVleet, qui est revenu après avoir raté deux matchs à cause de spasmes au dos. Il a pris une décision défensive, essayant d’éloigner le ballon d’Aaron Nesmith au lieu de bouger pour rester devant lui, ce qui était désastreux.

• Nurse a donné à Achiuwa de courtes courses lors du premier match de l’attaquant depuis qu’il s’est foulé et endommagé les ligaments de la cheville le 9 novembre. Scottie Barnes lui lançait des passes bizarres pour essayer de le faire avancer, mais à part cela, Achiuwa avait l’air beau et rebondissant. . Il avait un gros blocage dans la circulation et a terminé l’un de ces cols Barnes. Achiuwa était au sol pour quelques possessions lorsque les Raptors se sont défendus férocement autour du bord. Il a eu une belle défense individuelle sur Tyrese Haliburton pour terminer sa soirée. Achiuwa a obtenu trois points et trois contres en 12 minutes.

• Avec Barnes jouant le centre de facto, il plaçait beaucoup d’écrans contre la couverture des chutes. Myles Turner de l’Indiana traînait aussi près que possible du bord. Tout au long de sa carrière, Barnes n’a pas hésité à prendre de longs 2, mais il ne cherchait pas du tout à tirer contre la couverture. Cela a fonctionné, car les Raptors ont plu en 3 secondes, mais il existe probablement un juste milieu qui implique que Turner dribble au moins dans la peinture pour que Turner bouge un peu. Barnes n’a pas nécessairement besoin de tirer dans ces sets, mais il ne peut pas non plus simplement chercher à transmettre le ballon. Parfois, Barnes semblait faire un hommage à Marc Gasol de l’ère des Raptors.

• D’un autre côté, c’est une prise très impressionnante et un très bel effort pour tenter de terminer un dunk sur Turner. Il ne reçoit pas l’appel de faute s’il essaie de se coucher dans le ballon. Il avait également un bon conseil sur un 3 manqué de Trent à OG Anunoby pour un retour. Cela devrait être une aide. Barnes était formidable à la tête du Rapaces en transition, trop. Barnes a récolté 23 points, huit rebonds et huit passes décisives dans un match fascinant pour lui.

• Je n’ai aucune idée de la façon dont les officiels ont examiné l’escarmouche mineure entre Anunoby et Bennedict Mathurin et ont décidé que seul Anunoby devrait obtenir une technique. Anunoby a retenu la recrue montréalaise et Mathurin a bousculé Anunoby, qui l’a repoussé. C’est soit rien, soit des fautes techniques pour les deux joueurs.

• Ce fut une période difficile de Malachi Flynn pour terminer le premier quart. Il s’est fait battre par TJ McConnell tête-à-tête deux fois, puis jeter ce qui aurait dû être la dernière possession du cadre. Connaissant Nurse, le premier se démarquera plus que le second. Il était également fautif pour les deux premiers seaux du deuxième quart-temps, ce qui lui a valu une place sur le banc. Son mauvais jeu faisait partie de ces numéros de banc stupéfiants.

(Photo de Gary Trent Jr. et Buddy Hield : Ron Hoskins / NBAE via Getty Images)