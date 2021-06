Alors que le NHS luttait contre la pire crise sanitaire de mémoire d’homme, il a trouvé le temps et les ressources nécessaires pour se réveiller au maximum.

Un AZ était inscrit sur son site Web plus tôt ce mois-ci. Ne pas ajouter à ses informations sur le coronavirus, mais un lexique sur la race et le sexe.

Un parent qui a accouché nourrit un enfant avec du lait maternel dans le nouvel âge éveillé Crédit : Shutterstock

Il avait A pour allié, G pour dysphorie de genre, T pour police du ton et W pour fragilité blanche.

P était pour le pouvoir, décrit comme un « processus où les gens sont altérés ».

Le député conservateur Neil O’Brien l’a qualifié d' »alphabet de réveil » qui est « très conflictuel », ajoutant: « Cela ne devrait pas être poussé par les responsables des ressources humaines du NHS comme une sorte d’évangile ».

Après un déluge de critiques, le NHS a supprimé la liste, affirmant qu’elle n’était pas destinée à être publiée.

Mais le NHS n’est pas le seul à s’effondrer pour s’aligner sur la nouvelle orthodoxie éveillée.

Woke a commencé avec de bonnes intentions. Qualifiée d’« alerte à l’injustice dans la société », l’idée est née sur les campus américains de lutter pour les droits civiques des groupes minoritaires. Puis le lobby ultra-éveillé a intensifié ses efforts pour purifier le langage et les comportements.

Maintenant, surveillé par des foules hystériques de Twitter, Woke est devenu une chasse aux sorcières pour éliminer le langage non approuvé.

Ceux qui ne répondent pas aux normes rigoureuses fixées sont « annulés » – et la liberté d’expression est étouffée.

Le deuxième jour du dossier de réveil du Sun, nous montrons comment le credo insidieux a infiltré certaines de nos institutions les plus aimées.

MATERNITÉ

EN 2017, la British Medical Association a décrété que les femmes enceintes devaient être qualifiées de « personnes enceintes » afin de ne pas « contrarier les hommes intersexes et transgenres ».

Plus tôt cette année, le Brighton and Sussex University Hospitals Trust a dit à ses sages-femmes de se référer à l’allaitement plutôt qu’à l’allaitement, pour être plus respectueuses des trans Crédit : Google Maps

L’idée était de protéger les sensibilités de celles nées biologiquement de sexe féminin qui s’identifient maintenant différemment et tombent enceintes.

Plus tôt cette année, le Brighton and Sussex University Hospitals Trust a dit à ses sages-femmes de se référer à l’allaitement plutôt qu’à l’allaitement, pour être plus conviviale pour les trans.

La fiducie a également remplacé le terme « mère » par « mère ou parent de naissance » et a déclaré que « lait maternel » devrait être remplacé par « lait humain », « le lait maternel/le lait maternel » ou « le lait de la mère qui allaite ou du parent ».

Certains utilisateurs de médias sociaux ont accusé la confiance de « pic de misogynie ».

La radiodiffuseur et journaliste Janet Street-Porter a déclaré: « Beaucoup voient en appelant nos seins » poitrines « un autre coup contre la femme. »

LES FORCES DE POLICE

Le WOKEISM est également profondément enraciné dans la police.

L’année dernière, les demandes d’accès à l’information ont montré que 21 forces avaient dépensé plus de 90 000 £ en chemises, stylos, cordons et autocollants de style Pride sur une période de 40 mois.

La police de Kent a utilisé 6 123 £ de l’argent des contribuables pour acheter des stylos à poignée courbée, des pièces de chariot, des gommes arc-en-ciel et des bracelets – dont 821 £ sur des stylos à bille violets Alaska Frost.

Les flics ont utilisé de l’argent pour emballer des voitures de patrouille dans une livrée arc-en-ciel en soutien à la fierté LGBT

La force a également utilisé 1 050 £ pour emballer trois voitures de patrouille dans une livrée arc-en-ciel à l’appui de la fierté LGBT.

Le surintendant en chef à la retraite de la police de Sussex, Kevin Moore, a déclaré : « La communauté LGBT pense-t-elle vraiment que cela rend la police plus réceptive à leur égard ? Pour moi, c’est une forme de signalisation de la vertu.

MILITAIRE

MÊME nos forces armées ont succombé à l’orthodoxie ultra-PC.

Lorsque les femmes ont été autorisées pour la première fois à servir dans tous les rôles de combat en 2018, les décisions concernant les uniformes et les titres étaient laissées aux unités individuelles.

L’animateur de Telly, Piers Morgan, a écrit sur Twitter: » Quiconque est facilement offensé ne devrait pas être dans l’armée britannique « Crédit : Getty

Mais Samantha de Forges, directrice de la diversité et de l’inclusion au ministère de la Défense, a lancé un examen des noms de grade « genre » des fusiliers, aspirants, aviateurs et First Sea Lord.

Le mouvement a été qualifié d’« ultra-ultra-réveillé » par Lord West, l’ancien First Sea Lord. En avril, il a été interdit aux troupes du 22e Régiment du génie d’utiliser le mot « garçons » de peur que cela ne les offense, même si aucune femme n’était présente.

L’animateur de Telly, Piers Morgan, a écrit sur Twitter: « Quiconque est facilement offensé ne devrait pas être dans l’armée britannique. »

Un soldat a écrit sur les réseaux sociaux : « J’ai participé à des opérations avec beaucoup de femmes. Je n’ai pas rencontré quelqu’un qui ait été offensé par le mot « garçons ».

Un porte-parole de l’armée a déclaré : « Le ministère de la Défense est déterminé à offrir un environnement inclusif à tous ceux qui servent leur pays. »

FIDUCIE NATIONALE

WOKE a apparemment resserré son emprise sur les institutions publiques.

En 2017, le National Trust a été contraint de faire demi-tour après avoir dit aux volontaires de Felbrigg Hall à Norfolk qui refusaient de porter des cordons et des badges arc-en-ciel qu’ils devaient assumer des rôles en coulisses.

En septembre dernier, le Trust a publié un rapport controversé de 115 pages qui a « mis sur liste noire » 93 de ses domaines en raison de leurs liens présumés avec l’esclavage – y compris Chartwell dans le Kent, l’ancienne maison de Sir Winston Churchill.

Le service d’incendie du Lincolnshire a abandonné le pompier préféré des enfants, Sam, en tant que mascotte en 2019, craignant qu’il ne dissuade les femmes de se joindre en tant que » pompier « , au lieu de » pompier « , n’était pas inclus

Pendant ce temps, le service d’incendie du Lincolnshire a abandonné le pompier Sam en tant que mascotte en 2019 par crainte qu’il ne dissuade les femmes de se joindre – en tant que « pompier », au lieu de « pompier », n’était pas inclusif.

SE DÉFENDRE

LES Conservateurs ont trouvé un terrain politique fertile dans l’anti-réveil, un domaine où les travaillistes ont peur de marcher.

Pourtant, même Boris Johnson a émergé comme un improbable champion du PC alors qu’il s’est retrouvé à appeler, lors du récent sommet du G7 à Cornwall, à une société plus « neutre en matière de genre ».

Cela a peut-être été plus pour apaiser le président américain Joe Biden, que toute nouvelle tendance wokeist.

Le directeur général, Tim Davie, a mis en boîte la comédie The Mash Report après avoir été critiquée pour être trop à gauche Crédit : BBC

La riposte est possible. La Royal Academy of Arts s’est excusée cette semaine d’avoir interdit le travail de l’artiste Jess de Wahls de sa boutique de cadeaux pour ce qu’elle a appelé ses « vues transphobes ». Elle a écrit en 2019 qu’elle n’acceptait pas « les affirmations non fondées des gens selon lesquelles ils sont en fait du sexe opposé à celui de leur naissance ». Même la BBC a essayé de freiner ses tendances éveillées.

Depuis qu’il est devenu directeur général, Tim Davie a ordonné un revirement sur sa décision de ne pas chanter Land Of Hope And Glory à Last Night Of The Proms et la comédie en conserve The Mash Report après avoir été critiquée pour être trop à gauche. Il a déclaré au personnel qui faisait campagne sur les réseaux sociaux qu’ils « ne devraient pas travailler à la BBC ».

ET APRÈS?

CERTAINS pensent que la prochaine génération balayera le réveil. Chris McGovern, président de Campaign for Real Education, a déclaré : « Les enfants rejettent les opinions de leurs parents. J’espère que dans 20 ans, il y aura une réaction de ce lavage de cerveau éveillé. »

Le paradoxe est qu’avec son étouffement de la liberté d’expression, le réveil est illibéral. Nos enfants peuvent livrer éveillé le sort que beaucoup pensent qu’il mérite – être annulé du paysage culturel.

Le directeur général, Tim Davie, a ordonné un revirement sur une décision de ne pas chanter Land Of Hope And Glory lors de la dernière nuit des bals Crédit : PA : Association de la presse