Les Rangers s’installent à Houston et prennent les devants 2-0 dans la série

HOUSTON — Les champions en titre, les Astros, se trouvent dans une situation sombre, une position dans laquelle ils ne se sont trouvés qu’une seule fois au cours de leur dynastie.

Alors que le lanceur partant Framber Valdez se bagarrait et que l’attaque des Astros était incapable de combler la différence – deux tendances étonnamment courantes à Houston ces derniers temps – les Rangers ont gagné 5-4 lundi lors du deuxième match de la série de championnats de la Ligue américaine.

Les Astros mènent désormais 2-0 dans une série éliminatoire pour la première fois depuis qu’ils ont perdu les deux premiers matchs de la Classique d’automne 2019 contre les Nationals de Washington. Dans cette série épique, Houston a perdu les matchs 1 et 2 au Minute Maid Park, a remporté les trois matchs suivants dans la capitale nationale, pour finalement perdre les matchs 6 et 7 à domicile.

Quatre ans plus tard, les Astros ont de nouveau du mal à gérer leurs affaires à domicile. Ils se sont ressaisis à la fin du match 2, en grande partie grâce à un autre match à plusieurs circuits du talentueux Yordan Álvarez, mais ont perdu quelques gros coups sûrs autrement. José Altuve a obtenu un score de 0 sur 5 ; José Abreu, le MVP tacite de l’ALDS contre les Twins, avait l’air perdu au marbre alors qu’il était 0 en 3 et retirait deux prises ; Kyle Tucker, déplacé vers les trois trous (devant Álvarez) pour donner confiance au cogneur gaucher, est allé 0 sur 4. Il atteint maintenant 0,095 (2 pour 21) en séries éliminatoires.

Peut-être que le bilan des Astros à domicile cette année (39-42, .481%) était le véritable signe avant-coureur de leur position actuelle. Aucune équipe avec une marque inférieure à .500 à domicile n’a atteint les World Series. De plus, seuls quatre clubs ont enregistré un bilan perdant à domicile et ont même atteint les séries éliminatoires. Deux de ces cas se sont produits au cours de saisons raccourcies.

Les Astros sont bien sûr habitués à faire exception à une règle. Il suffit de regarder ce mois d’octobre, où ils étaient le seul vainqueur de division avec cette mise à pied de cinq jours pour accéder à l’ALCS. Peu importe ce qui les a aidés à contenir leur avantage pendant cette pause et à vaincre les Twins – qu’il s’agisse de talent, d’expérience ou de concentration, ou d’une combinaison des trois – ils devront encore une fois creuser profondément et tenter de sortir d’un match à deux. déficit de la série contre un club texan qui joue comme une puissance d’octobre.

L’offensive des Rangers est si profonde que leurs deux seuls circuits dans cette série ont été frappés par leurs frappeurs nos 6 et 9. Dans les premières manches des matchs 1 et 2, les Rangers ont combiné 10 coups sûrs contre les co-as des Astros Justin Verlander et Valdez. Il n’y a tout simplement et massivement aucun soulagement dans aucune partie de l’alignement du Texas.

Le seul espoir, pour l’instant, est que les Astros puissent reproduire ce qu’ils ont fait il y a six semaines, lorsqu’ils ont dominé leur adversaire actuel – à Arlington – par une marge absurde de 39-10 au cours d’un balayage de trois matchs.

Le skipper texan Bruce Bochy a déclaré qu’il savait dès le moment où il a commencé l’entraînement de printemps en février que les Rangers de 2023 participeraient aux séries éliminatoires.

« Et quand nous arrivons aux séries éliminatoires, on a l’impression que l’on peut être un club de championnat », a ajouté Bochy.

Les Rangers marquent quatre points contre les Astros en première manche

Les Astros croyaient également qu’ils atteindraient les séries éliminatoires dès le moment où ils entreraient au printemps en tant que champions en titre. Plus récemment, Verlander a souligné la culture et l’attitude du club comme l’une des raisons pour lesquelles il a pu rester résilient toute l’année. À aucun moment de la saison, les Astros ne se sont relâchés ou ne se sont simplement attendus à la grandeur, a soutenu Verlander. Au contraire, ils l’ont planifié et préparé.

Gagner n’a tout simplement pas été facile pour l’équipe 2023. Houston a été particulièrement gêné par les blessures de son attaque et, parfois, il lui manquait le lanceur de départ fiable auquel il était habitué. En toile de fond, cependant, les chauves-souris en bonne santé des Astros ne produisaient pas à la maison. Bien qu’ils aient finalement surmonté leurs blessures et redressé leur équipe à la date limite des échanges, trouver une infraction au Minute Maid Park est resté un problème. Cela a conduit, en partie, au départ 0-2 des Astros dans l’ALCS.

Ainsi, avec leur saison en jeu, ils font leurs adieux à cet étrange désavantage du terrain et accueillent favorablement le changement de décor – même si le prochain arrêt n’est qu’à plus de trois heures de route. Les Astros, comme ils l’ont souvent fait, devront faire de leur mieux sur la route pour sortir de ce trou. Ensuite, ils devront vaincre leur maison des horreurs au moins une fois pour rester en vie.

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Elle a déjà couvert le Mets en tant que reporter pour le New York Nouvelles quotidiennes. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .