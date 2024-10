Les Rangers signent une prolongation de sept ans avec Alexis Lafrenière

13h37 : L’entente de Lafrenière comporte une structure initiale qui comprend une prime à la signature de 8 millions de dollars lorsque l’entente entrera en vigueur la saison prochaine, Renaud Lavoie de TVA Sports rapports. Il bénéficiera d’une clause de non-mouvement et d’une clause modifiée de non-échange qui entrera en vigueur lorsqu’il y sera éligible à partir de 2027-2028, ajoute-t-il. PuckPedia a le détail complet de l’accord, ajoutant qu’il s’agit d’une liste de huit équipes sans échange pour le NTC modifié :

2025-26 : Salaire de base de 2 millions de dollars, prime à la signature de 8 millions de dollars

2026-27 : Base de 5,5 millions de dollars, SB de 2 millions de dollars

2027-28 : Base de 8,5 millions de dollars, SB de 1 million de dollars

2028-29 : Base de 7,15 millions de dollars

2029-30 : Base de 6 millions de dollars

2030-31 : Base de 6 millions de dollars

2031-32 : Base de 6 millions de dollars

12h42 : L’accord s’élèvera à un AAV réel de 7,45 millions de dollars, par PuckPedia. Cela représente une valeur totale de 52,15 millions de dollars.

11h54 : Les Rangers se rapprochent d’une prolongation de sept ans avec l’ailier Alexis Lafrenière vaut un peu moins de 7,6 millions de dollars par saison, selon des sources Larry Brooks du New York Post. Elliotte Friedman de Sportsnet a déclaré plus tôt vendredi que les pourparlers entre les Rangers et le RFA en cours s’étaient « intensifiés ».

Cela signifie que la valeur totale de la transaction sera comprise entre 50 et 53 millions de dollars. C’est un contrat qui aurait été inconcevable pour le premier choix de 2020 il y a moins de deux ans, une démonstration claire de combien il s’est amélioré depuis le début de la saison dernière.

Des rumeurs commerciales tournaient autour de Lafrenière après sa troisième saison à New York. Pendant cette période, il n’avait pas réussi à marquer en moyenne plus d’un demi-point par match à aucun moment – ​​une performance inacceptable pour un attaquant premier au classement général, même si tôt dans sa carrière. Cependant, un changement d’entraîneur a amené Pierre Laviolette derrière le banc des Rangers, qui a donné plus de temps de jeu à Lafrenière en le déplaçant vers l’aile droite après des années passées à rester sur son côté gauche naturel.

Essentiellement, il a été agrafé sur une ligne avec Artémi Panarin et Vincent Trochèqueun duo avec lequel il a développé une alchimie indéniable. Lafrenière a disputé les 82 matchs en 2022-2023, enregistrant un sommet en carrière de 28 buts et 29 passes pour 57 points avec une moyenne de plus de 17 minutes par soir. Le trio a formé la meilleure ligne bidirectionnelle des Rangers la saison dernière et s’est affronté régulièrement, contrôlant 55,6 % des buts attendus, selon ArgentPuck.

Les séries éliminatoires ont vu Lafrenière augmenter encore plus sa production par match. Alors que les vainqueurs du Trophée du Président ont été devancés lors de la finale de l’Association de l’Est par les futurs champions des Panthers, Lafrenière a égalisé Trocheck et Chris Kreider pour l’équipe, il a mené avec huit buts et a ajouté six passes décisives pour 14 points en 16 matchs. Il a poursuivi sur cette lancée jusqu’en 2024-25, allumant la lampe quatre fois et ajoutant trois passes décisives pour sept points en sept matchs, patinant toujours avec Panarin et Trocheck et jouant en moyenne près de 18 minutes par match.

Lafrenière a maintenant converti cette production en un engagement à long terme de la part des Blueshirts, qui l’enfermeront à un prix extrêmement abordable jusqu’à la campagne 2031-32 s’il maintient sa récente production offensive. Son accord entrera en vigueur la saison prochaine, l’empêchant d’accéder au libre arbitre restreint pour la deuxième fois de sa carrière. L’attaquant a signé un contrat de transition de deux ans d’une valeur totale de 4,65 millions de dollars en août 2023, bien moins que ce qu’il gagnera en une seule saison sur son nouveau contrat.

Il aura 30 ans à l’expiration du contrat – il a eu 23 ans plus tôt ce mois-ci. Cela lui permet de tirer profit d’un accord à long terme tout en étant éligible à l’UFA, mais probablement pas autant qu’il aurait pu en tirer s’il avait signé une prolongation de cinq ou six ans avec les Rangers. Pour New York, signer Lafrenière maintenant constitue probablement un résultat plus abordable que d’attendre la fin de la saison, surtout s’il maintient son rythme de points par match dès le début.

