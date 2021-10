Les Rangers signalent les abus de Glen Kamara alors que Row Sparks déclenche une dispute diplomatique

L’entraîneur des Rangers Steven Gerrard a déclaré que les champions d’Écosse avaient contacté l’UEFA après que le milieu de terrain Glen Kamara ait été maltraité par des supporters d’âge scolaire du Sparta Prague lors d’un affrontement en Ligue Europa, l’incident menaçant de devenir une querelle diplomatique. Kamara a été expulsé pour deux infractions à réserver lors de la défaite 1-0 des Rangers dans la capitale tchèque jeudi. Le ministre tchèque des Affaires étrangères Jakub Kulhanek a annoncé vendredi qu’il convoquerait l’ambassadeur britannique à Prague. Le match devait initialement se jouer à huis clos à la suite d’un incident raciste distinct lorsque l’Aurélien Tchouameni de Monaco a été victime d’abus dans les tribunes lors d’un match de qualification pour la Ligue des champions en août.

Cependant, l’UEFA a cédé pour permettre à environ 10 000 supporters, principalement des écoliers accompagnés d’adultes, d’y assister.

Les incidents sont survenus quelques mois seulement après que Kamara a été victime d’abus racistes par le défenseur du Slavia Prague Ondrej Kudela lors d’un match de Ligue des champions.

L’international tchèque Kudela a été suspendu pour 10 matches.

Immédiatement après le match de jeudi, Gerrard a déclaré qu’il ne savait pas que Kamara était hué à chaque fois qu’il touchait le ballon.

Mais vendredi, l’ancien capitaine de Liverpool a ajouté qu’il en était désormais conscient après avoir visionné des images télévisées.

« Je suis pleinement conscient maintenant d’avoir regardé le match avec l’audio et je suis en fait surpris de ne pas en avoir été conscient pendant le match », a déclaré Gerrard.

« Oui, j’ai parlé à Glen Kamara et cette conversation restera privée. Glen va bien. »

Gerrard a appelé l’UEFA et les autres instances dirigeantes à prendre des mesures beaucoup plus sévères contre les abus racistes.

«Il y a des centaines de milliers et peut-être plus de personnes déçues et frustrées parce que ces choses continuent à relever la tête beaucoup trop souvent et malheureusement les punitions ne suffisent pas.

« J’ai dit hier soir qu’il fallait faire plus et que c’était la seule façon de l’éradiquer parce que les punitions sont loin d’être assez sévères.

« On m’a dit que les Rangers allaient aborder le sujet avec l’UEFA, je pense que cela s’est déjà produit et que les roues sont déjà en mouvement et je vais certainement pousser de ma direction pour m’assurer que c’est le cas. »

‘DÉSESPÉRÉ’

L’avocat de Kamara, Aamer Anwar, a publié une déclaration disant : « Prague a un grave problème de racisme et, comme d’habitude, l’UEFA est introuvable. »

Sparte a qualifié les déclarations d’Anwar de « désespérées ».

Le ministre des Affaires étrangères Kulhanek a tweeté : « Assez ! Diffuser délibérément des insultes dégoûtantes à l’encontre d’enfants tchèques dans les médias et sur Internet n’a pas sa place dans le football, et encore moins dans les bonnes relations entre deux pays.

« Je convoquerai l’ambassadeur britannique lundi pour discuter de toute l’affaire avec lui. »

Sparta a déclaré sur son site Web que « l’activisme et l’intimidation en ligne d’Anwar devraient être traités par l’institution compétente en Écosse ».

« Inciter à des tendances xénophobes et à des attaques verbales contre des enfants sans défense (est) au-delà de la moralité et du décorum. »

Sparte a également demandé aux Rangers d’aider « à mettre fin à l’atmosphère xénophobe dirigée contre nos enfants, notre beau pays et ses habitants ».

Le Slavia a soutenu son grand rival trois jours avant que les deux clubs ne s’affrontent dimanche dans le derby de Prague en championnat tchèque.

« Nous soutenons la déclaration de l’AC Sparta Prague et sommes entièrement d’accord avec son contenu », a tweeté le patron du Slavia, Jaroslav Tvrdik.

