Les Rangers révèlent un chiffre d’affaires record de 86,8 millions de livres sterling et un bénéfice d’exploitation de 5,9 millions de livres sterling | Nouvelles du football

Les Rangers ont affiché un bénéfice d’exploitation de 5,9 millions de livres sterling pour l’année jusqu’en juin 2022, les comptes du club révélant également un chiffre d’affaires record de 86,8 millions de livres sterling.

Le bénéfice est une amélioration significative de 27,6 millions de livres sterling par rapport à la perte d’exploitation de l’année dernière, le président du club, Douglas Park, commentant que la reprise “démontre le succès et les progrès réalisés au cours des 12 derniers mois”.

La saison dernière, l’équipe masculine des Rangers a atteint la finale de la Ligue Europa – qui a généré 30,5 millions de livres sterling au total – et a remporté la Coupe d’Écosse, tandis que l’équipe féminine a décroché le titre SWPL1 pour la première fois – le tout contribuant à un chiffre d’affaires record.

La vente de Nathan Patterson à Everton, pour ce qui était à l’époque un record du club, ainsi que les 4,25 millions de livres sterling reçus d’Aston Villa en compensation de l’ancien patron Steven Gerrard et de son équipe en coulisses ont également été inclus dans ce rapport.

Image:

Aston Villa a versé aux Rangers une indemnité de 4,25 millions de livres sterling pour Steven Gerrard et son équipe d’arrière-boutique





La participation à la Ligue des champions et les ventes de Joe Aribo et Calvin Bassey se refléteront dans les comptes de l’année prochaine, dont Park est convaincu qu’ils “afficheront un bénéfice net positif”.

Les Rangers, qui tiendront leur assemblée générale le 6 décembre, ont également signalé que les coûts des joueurs de la première équipe avaient augmenté de 4,3 millions de livres sterling à 37,8 livres sterling, tandis que le passif total avait également augmenté.

“Nous ne resterons pas immobiles”

Image:

Le président des Rangers, Douglas Park, affirme que le club continue de croître et de s’améliorer





Le président des Rangers, Park, a ajouté: “L’année écoulée a fourni de nombreux hauts et bas, ainsi que des défis à la fois sur et hors du parc, mais en fin de compte, je pense que nous continuons à nous renforcer en tant que club.

“A cette époque l’année dernière, j’ai répété ma conviction de 2015, lorsque ce conseil d’administration actuel a pris le contrôle du club, que ce serait un projet de rétablissement de 10 ans.

“Bien qu’il y ait eu des moments au cours de l’année dernière qui ont dépassé à la fois mes attentes et celles du conseil d’administration (avec une référence spécifique à la course de la Ligue Europa jusqu’à la finale), nous ne pouvons pas et ne resterons pas immobiles et continuerons à avoir tellement plus à faire. fais.

“Notre équipe de direction solide et notre personnel talentueux à la fois à Ibrox et au centre de formation des Rangers nous aident sur cette voie. Les Rangers ont été créés par quatre pionniers, et cela devrait être et c’est le but de chaque employé du club de continuer dans ce sens. esprit.

“En commençant sur le terrain, nous avons nommé Giovanni van Bronckhorst au poste de directeur du football en novembre dernier. En plus de nous offrir la Coupe d’Écosse pour la première fois en 13 ans, il a également, comme je l’ai évoqué plus tôt, offert au club un voyage européen passionnant où nous sommes passés à deux doigts de remporter seulement notre deuxième trophée européen.

“Cette saison, sous la direction de Gio, lui et les joueurs nous ont ramenés en UEFA Champions League pour la première fois en 12 ans en naviguant sur deux tours de qualification difficiles en août.

“Notre” modèle d’échange de joueurs “est quelque chose que votre conseil mentionne à plusieurs reprises. En rejoignant le club, Ross Wilson, notre directeur sportif, a été mandaté par le conseil pour construire un département de football moderne.

Image:

Ross Wilson a été félicité par Douglas Park dans le rapport annuel





“Le succès des échanges de joueurs était essentiel pour cela, car il s’agit d’une source de revenus clé pour la majorité des clubs européens. Nous sommes ravis qu’au cours des 12 derniers mois, nous ayons réalisé deux ventes record de clubs grâce à nos processus de recrutement et de développement des joueurs.

« Nathan Patterson, diplômé de l’Académie, est parti en janvier, Everton payant ce qui était un montant record pour le club.

Image:

Nathan Patterson (à gauche) a rejoint Everton depuis les Rangers





“Cela a été dépassé cet été lorsque Calvin Bassey, que nous avions signé contre une indemnité à Leicester City, a été vendu à l’Ajax. Le mercato estival a également vu Joe Aribo partir pour Southampton.

“Notre académie continue de bien performer, avec Leon King, le dernier diplômé de l’académie à avoir fait la percée pour devenir un joueur régulier dans l’équipe de la première équipe. Fait encourageant, 14 joueurs de l’académie ont fait des apparitions pour la première équipe depuis le début de la saison. 2021/22.

“L’introduction de notre équipe B dans la Lowland League a été un succès fantastique, l’équipe étant mise au défi semaine après semaine. De plus, la qualification de notre première équipe pour les phases de groupes de l’UEFA Champions League a ouvert la porte à nos moins de 19 ans pour participer pour la première fois aux phases de groupes de l’UEFA Youth League.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les Rangers ont mis fin à l’emprise de 14 ans de Glasgow City sur la Scottish Women’s Premier League en remportant leur premier titre SWPL 1 avec un match à perdre



“Notre opération de football féminin est quelque chose qui passionne le conseil d’administration. Dirigé par Amy McDonald et Malky Thomson, le club a remporté son premier titre SWPL en mai et a été exceptionnellement malchanceux de ne pas se qualifier pour la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League après un vaillant effort contre Benfica en qualifications.

“Toute notre opération de football, dirigée par Ross Wilson, fonctionne désormais dans un environnement de classe mondiale au centre d’entraînement des Rangers. Le conseil s’est engagé à apporter de nouvelles améliorations pour garantir que nous conservons une installation parmi les meilleures du Royaume-Uni.”

GVB : Je ne cesserai jamais de m’efforcer de nous rendre meilleurs

Image:

Giovanni van Bronckhorst revient sur l’année écoulée avec les Rangers actuellement à sept points du Celtic en Premiership écossaise





L’entraîneur Giovanni van Bronckhorst a déclaré: “Il y a un peu moins d’un an, j’ai été approché pour être l’entraîneur de ce grand club de football et de cette institution, et ayant passé un moment si spécial ici en tant que joueur, c’était une décision très facile pour moi. .

“J’ai eu la chance d’avoir participé à certains des plus grands matches du football mondial, d’avoir joué dans certains des stades les plus célèbres et d’avoir remporté tant de prix, mais mon séjour à Glasgow a toujours gardé une place spéciale dans mon cœur.

“Oui, nous avions une très bonne équipe à un très bon moment quand j’étais ici auparavant, mais c’est la chaleur des gens et le soutien incroyable – inégalé presque partout ailleurs dans le football mondial – de vous, nos supporters, qui ont fait des Rangers un endroit si spécial.

“Et au cours des 12 derniers mois, tous les souvenirs du passé ont refait surface alors que nous avons créé de nouveaux souvenirs avec des jours et des nuits vraiment incroyables, tant chez nous qu’à l’étranger. Au premier plan, certaines des étonnantes nuits européennes que nous avons avais.

“Amener 100 000 supporters à Séville dans un délai de 13 jours montre l’incroyable puissance de ce club, et chacun de ceux qui ont voyagé doit être félicité pour la manière exceptionnelle dont il s’est amusé. ligne ce soir-là, mais ce ne devait pas être.

Image:

Van Bronckhorst a félicité les fans des Rangers qui se sont rendus à Séville pour la finale de la Ligue Europa la saison dernière





“En fin de compte, les Rangers sont synonymes de victoire, et j’étais si heureux pour toutes les personnes associées au club que trois jours seulement après Séville, nous avons battu Hearts pour remporter la Coupe d’Écosse pour la première fois en 13 ans.

“Cette nouvelle saison nous a vu entrer sur le marché tôt pour renforcer l’équipe afin d’être prêts à naviguer dans les éliminatoires de la Ligue des champions et à atteindre la phase de groupes pour la première fois en 12 ans.

“Bien sûr, nous étions tous ravis d’y être parvenus avec succès, et j’ai été particulièrement satisfait du courage et de la détermination dont ont fait preuve nos joueurs lors de deux rencontres difficiles avec le PSV.

“Étant donné que nous avions déménagé tôt sur le marché, c’était agréable de voir certaines de nos recrues estivales marquer les buts qui nous ont amenés là-bas – Colak, Tillman et Lawrence.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Antonio Colak a impressionné depuis qu’il a rejoint les Rangers cet été



“Avec notre directeur sportif, Ross Wilson, je ne cesserai jamais de m’efforcer de nous améliorer. Ross se concentre sur le développement de l’ensemble du côté football du club depuis notre plus jeune équipe de l’académie et nous travaillons en étroite collaboration pour nous assurer que la première équipe continue de progresser au fur et à mesure. notre objectif numéro un, non seulement sur le terrain mais aussi dans les installations et l’infrastructure.

“La qualification pour la Ligue des champions a été la dernière étape majeure dans la” reprise “du football du Club, et même s’il ne fait aucun doute que cela a été un défi difficile pour nous, je pense que nous serons meilleurs pour ces expériences difficiles dans les saisons à venir. .

“Je tiens à nouveau à exprimer mes sincères remerciements à vous, nos actionnaires et supporters, pour le soutien que vous nous apportez sur et en dehors du terrain. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour essayer de vous rendre fiers. C’est l’un des vraiment de grands clubs de football dans le monde, et je suis incroyablement fier d’en être le manager.”