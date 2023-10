La première fois que Globe Life Field prendrait vie vendredi serait également la dernière.

Une heure après Adolis García a livré l’un des plus grands changements de l’histoire des Rangers, un sentiment familier a suivi vendredi soir – à la fois pour une franchise des Rangers laissée sous le choc par son dernier crève-cœur d’octobre et pour le champion en titre Astros, qui a éloigné une victoire de son retour aux World Series avec l’aimable autorisation. du dernier exploit de José Altuve en séries éliminatoires en fin de manche.

Le coup d’envoi d’Altuve lors de la neuvième manche de la victoire 5-4 des Astros dans le cinquième match de la série de championnat de la Ligue américaine marquait la troisième fois que le joueur vedette de deuxième but donnait le feu vert à la neuvième manche ou plus tard d’une série éliminatoire. jeu.

Pour les Rangers, le swing d’Altuve devait également ressembler un peu à du déjà vu – non seulement parce que Houston les a frappés au Globe Life Field, non seulement parce qu’Altuve les a tourmentés toute l’année, mais aussi parce qu’il leur a servi de rappel écrasant de leur dernier match. course profonde d’octobre.

Il y a douze ans, le Texas était tristement célèbre pour avoir remporté la Série mondiale 2011 à deux reprises, menant par deux points lors de la neuvième manche du sixième match avant de succomber au barrage des Cardinals en fin de manche et de tomber à plat lors du septième match. était le moment le plus proche pour la franchise de remporter une Série mondiale. C’est le plus proche depuis.

Encore une fois, les Rangers ont mené par deux points lors de la neuvième manche d’une mêlée fin octobre vendredi soir. Une fois de plus, leur adversaire a triomphé de façon époustouflante. Encore une fois, ils auront l’occasion de réagir à cette déception atroce, en espérant que cette fois ils pourront la laisser derrière eux.

Encore une fois, leur vie en séries éliminatoires en dépend.

Ils n’ont pas besoin de remonter très loin pour voir le plan.

Il y a quatre ans, après que l’explosion d’Altuve ait envoyé les Astros devant les Yankees pour se qualifier pour les World Series, Houston s’est retrouvé dans cette position exacte. Les Astros ont perdu les deux matchs à domicile contre les Nationaux, puis ont remporté les trois sur la route. Washington a répondu en volant les deux derniers matchs de la série à Houston pour remporter les World Series.

Cette année, « l’avantage du terrain » est une expression particulièrement trompeuse. Jusqu’au coup de circuit de García lors de la sixième manche du cinquième match, l’équipe locale n’avait jamais mené à aucun moment de l’ALCS. Maintenant, la série revient au Minute Maid Park, où les Astros ont abandonné les deux matchs pour commencer la série et ont affiché un record de défaites au cours de la saison régulière.

Tout cela devrait donner un peu d’espoir aux Rangers si leurs frappeurs typiquement dynamiques – en particulier le leader Marcus Semien, qui atteint 0,159 en séries éliminatoires – peuvent prendre vie et plus près, José Leclerc peut mettre derrière lui son premier arrêt raté des séries éliminatoires.

Jose Altuve écrase le feu vert et trois points HR pour donner aux Astros une avance de 5-4

« Il reste encore des matchs », a déclaré García après avoir été expulsé vendredi soir. « Il y a un autre match vers lequel nous devons nous tourner, nous concentrer. Je vais continuer à faire savoir aux gars que nous avons encore une chance d’y parvenir. »

Il reste à voir quelles ramifications, le cas échéant, viennent de la bagarre de vendredi, qui a vu García, le releveur des Astros Bryan Abreu et le manager des Astros Dusty Baker tous se faire jeter après que García ait été touché par un lancer en huitième manche lors de sa première apparition au marbre après son explosion à trois reprises.

Les Astros ont minimisé l’intention. Garcia, qui avait déjà une histoire avec Martin Maldonado Avant de devoir être séparé du receveur des Astros vendredi soir, il a décrit sa réaction comme étant « le feu de l’action ». Le manager des Rangers, Bruce Bochy, a exprimé son mécontentement face au temps que tout a pris : 12 minutes entre le moment où García a été touché par le terrain d’Abreu et la reprise du match ; sept minutes entre le moment où Baker a été éjecté et le moment où il a quitté l’abri.

Tout cela s’ajoutait au drame d’une rivalité naissante au Texas.

Les bancs sont dégagés entre Astros et Rangers après Adolis García HBP

Lors de leur retour au jeu, les Rangers n’ont pas réussi à prendre une avance qu’ils allaient abandonner. Ils sont allés 2-en-11 avec des coureurs en position de but vendredi et sont 7-en-34 dans cette série, des chiffres qui devront s’améliorer s’ils veulent rebondir. Leclerc, qui a été appelé à enregistrer un retrait en huitième manche, n’avait plus le même aspect après une mise à pied de près de 25 minutes avant de céder le tir d’Altuve.

« J’étais préoccupé par ce retard », a déclaré Bochy. « Je l’étais vraiment. C’était long. Cela prenait trop de temps, pour être honnête. Tout cela est un tas de conneries, pour être honnête, ce qui s’est passé là-bas. Qui sait quelles sont les intentions, mais ce n’est pas la première fois. c’est arrivé et je n’ai pas pu relancer le jeu. Et je suis sûr que cela l’a affecté.

Cette blessure ne peut pas durer longtemps si Leclerc et les Rangers veulent revenir aux World Series pour la première fois depuis 2011.

Ils sont fiers de leur capacité à réagir, malgré la perte de Jacob deGrom pour la saison, persévérant malgré les absences prolongées de Max Scherzer et des All-Stars Corey Seager, Josh Jung, Jonah Heim et Nathan Eovaldi à différents moments de la seconde période. alors que leur première avance dans la division diminuait et qu’ils remportaient leurs sept premiers matchs éliminatoires après avoir perdu la division contre les Astros lors de la dernière journée de la saison régulière.

Adolis García lance trois points HR, donnant aux Rangers une avance de 4-2 contre Astros

Le dernier test des Rangers est le plus important, nécessitant deux victoires à Houston, à commencer par un match 6 dimanche (FS1, 20 h 03 HE) entre Eovaldi et Framber Valdez qu’ils doivent aimer.

Eovaldi a lancé trois départs de qualité pour commencer les séries éliminatoires, limitant les Astros à trois points en six manches lors du deuxième match. Valdez, quant à lui, a accordé cinq points lors de chacun de ses deux départs en octobre et n’a pas échappé à la troisième manche contre les Rangers en Match 2 au Minute Maid Park, alors que cinq des six premiers frappeurs ont atteint la base pour commencer le match.

L’offensive électrique du Texas n’a plus vraiment été la même depuis.

Peut-être, comme pour les Astros d’Arlington, un retour à Houston est-il le remède. La vie des Rangers en séries éliminatoires en dépend.

« Ils ont fait un excellent travail pour rebondir toute l’année », a déclaré Bochy. « Et je suis convaincu qu’ils le feront. »

Rowan Kavner couvre les Dodgers et la MLB dans leur ensemble pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .

