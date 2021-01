GLASGOW, Écosse: Les Rangers ont fait un énorme pas en avant vers son premier titre de haut niveau en une décennie après que l’équipe de Steven Gerrards ait battu samedi le Celtic rival de Glasgow 1-0, le derby Old Firm disputé exactement 50 ans depuis la catastrophe d’Ibrox.

Une histoire de deux McGregor s’est réunie pour étendre l’avance des Light Blues au sommet de la division de Premiership en Écosse à 19 points. Le résultat a placé l’avenir de Neil Lennons en tant que patron du Celtic dans un nouveau doute.

Cela aurait peut-être été une histoire différente si le gardien du Gers Allan McGregor n’avait pas effectué trois arrêts de classe mondiale, y compris le brillant Leigh Griffiths, qui a frappé le poteau.

Le Celtic n’a pas pu capitaliser sur une première mi-temps dominante. Les visiteurs se sont laissés vulnérables à un coup de poing et cela s’est avéré après la pause. Callum McGregor a mis le ballon dans son propre filet sept minutes seulement après l’expulsion de Nir Bitton.

L’équipe de Lennons a encore trois matchs en main et deux matchs Old Firm dans lesquels se retrouver dans la course au titre, mais il semble de plus en plus probable que ce soit l’année des Rangers.

Il y a eu un bref échange de colère entre Lennon et le banc des Rangers après qu’Alfredo Morelos ait planté ses crampons sur le pied de Jeremie Frimpongs.

Les Rangers ont eu un énorme coup de main à la 63e minute lorsque Bitton a reçu ses ordres de marche après avoir repoussé Morelos alors que le Colombien semblait prêt à se lancer sur une passe derrière.

Le coup de sifflet final a amené un feu d’artifice de fans jubilatoires des Rangers à l’extérieur du sol et un grognement de Lennon alors qu’il se retrouvait face à face avec l’entraîneur technique du Gers Tom Culshaw avant d’être conduit dans le tunnel.

Gerrard avait exhorté les fans des Rangers à rester à l’écart samedi alors que le club marquait le 50e anniversaire de la catastrophe d’Ibrox.

le coronavirus La pandémie a vu les chefs du Gers planifier un hommage réduit pour se souvenir des 66 fans qui ont perdu la vie dans un béguin le 2 janvier 1971.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports