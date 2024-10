Les Rangers réduisent leur effectif à 36 joueurs

Le président et directeur général des Rangers de New York, Chris Drury, a annoncé aujourd’hui que l’équipe avait réduit son effectif au camp d’entraînement de neuf joueurs. Les attaquants Jaroslav Chmelar, Bryce McConnell-Barker, Dylan Roobroeck et Adam Sykora ont été affectés au Hartford Wolf Pack de la Ligue américaine de hockey (AHL). Blade Jenkins, Nate Sucese et Blake Hillman ont été libérés de leurs prises de force et affectés à Hartford. De plus, l’attaquant Adam Erne et le défenseur Madison Bowey ont été libérés de leur PTO avec New York et participeront au camp d’entraînement avec Hartford sous PTO.

Il reste 36 joueurs aux Rangers au camp d’entraînement. La répartition de la liste est indiquée ci-dessous :

Attaquants (20) : Brett Berard, Anton Blidh, Jonny Brodzinski, Sam Carrick, Filip Chytil, Will Cuylle, Adam Edstrom, Bo Groulx, Kaapo Kakko, Ryder Korczak, Chris Kreider, Alexis Lafrenière, Riley Nash, Brennan Othmann, Artemi Panarin, Matt Rempe, Reilly Smith, Vincent Trocheck, Jimmy Vesey, Mika Zibanejad

Défenseurs (12) : Casey Fitzgerald, Adam Fox, Zac Jones, Ryan Lindgren, Connor Mackey, Victor Mancini, K’Andre Miller, Matthew Robertson, Chad Ruhwedel, Brandon Scanlin, Braden Schneider, Jacob Trouba

Gardiens (4) : Louis Domingue, Dylan Garand, Jonathan Quick, Igor Shesterkin