Les Rangers, qui n’en ont pas fini avec le lancer de départ, ajoutent Nathan Eovaldi à la rotation

Les Rangers du Texas ont fait leurs premières éclaboussures de lanceur tôt, faisant venir Andrew Heaney et les Jakes Odorizzi et deGrom. Une fois ce besoin satisfait, il était temps de tourner leur attention vers une batte de champ extérieur PLUS DE LANCEMENT DE DÉPART. Les rapports ont commencé mardi soir selon lesquels les Rangers signeraient Nathan Eovaldi. Des rapports ultérieurs ont estimé la valeur du contrat à deux ans et 34 millions de dollars, avec une option d’acquisition pour une troisième année et des incitations à la performance.

Eovaldi, un Texan natif, a lancé pour les Red Sox au cours des cinq dernières années après avoir joué avec les Dodgers, les Marlins, les Yankees et les Rays. Il est un vétéran de 12 saisons MLB – 11 si vous comptez la saison 2017 qu’il a ratée alors qu’il se remettait de sa deuxième opération à Tommy John. L’année dernière à Boston, à seulement un an de sa première apparition au All-Star, il est allé 6-3 en 20 départs, affichant une MPM de 3,87 et en retirant 103 (contre 20 marches) en 109 1/3 de manches.

L’ajout d’Eovaldi à la rotation présente une décision intéressante pour le nouveau manager Bruce Bochy. Une fois la signature officielle (en supposant qu’aucun de ces noms ne soit abandonné pour faire de la place à Eovaldi), les Rangers ont maintenant un groupe de lanceurs sur la liste de 40 joueurs avec une expérience de départ dans la grande ligue. Essayez cette liste pour la taille :

Jacob deGrom, Andrew Heaney, Jon Gray, Martín Pérez, Jake Odorizzi, Dane Dunning, Glenn Otto, Cole Ragans et maintenant Eovaldi. Pendant ce temps, Brock Burke et Taylor Hearn ont terminé la saison dans l’enclos des releveurs mais ont commencé dans le passé, et Spencer Howard a été un partant pendant la majeure partie de sa carrière, bien qu’il semble évident de suggérer que son avenir immédiat est celui de releveur. Pendant ce temps, Owen White, Cole Winn et Ricky Vanasco font également partie de la liste des 40 joueurs, bien qu’ils n’aient pas encore fait leurs débuts dans la ligue.

La solution la plus simple serait de faire glisser Odorizzi dans un rôle de plusieurs manches. Il a fait en moyenne un peu moins de cinq manches par apparition l’an dernier entre les Astros et les Braves, et les adversaires ont battu 0,355 contre lui lors de leur troisième apparition – près de 100 points de plus que la moyenne de 0,256 qu’ils ont réussi lors de leur première et largement supérieure à la moyenne de 0,227. marquer dans leur seconde. Le rôle de plusieurs manches est celui que Bochy a spécifiquement mentionné plus tôt ce mois-ci lorsqu’on lui a demandé ce gentil d’aide de secours dont l’équipe avait besoin.

“Ces débutants et leur charge de travail ne sont plus tout à fait ce qu’ils étaient”, a déclaré Bochy. « (Vous avez besoin) de gars qui peuvent prendre le ballon. Les gars qui peuvent vous donner des manches là-bas, et pas seulement des manches – vous voulez qualité manches. Si nous sommes en retard de deux ou trois points, vous voulez les retenir là-bas, ce qui vous donne une chance de revenir.

En parlant de charge de travail, Eovaldi correspond au type que les Rangers ont acquis cet hiver. Bien que ses 109 1/3 de manches dépassent Odorizzi (106 1/3), deGrom (64 1/3) et Heaney (72 2/3), c’est encore un peu plus de la moitié de ce qui serait traditionnellement qualifié de charge de travail complète pour un partant. En conséquence, il est possible que les Rangers utilisent une rotation de six hommes, branchant Odorizzi, Otto, Dunning ou Ragans à la sixième place pour minimiser le risque de blessure pour leurs cinq premiers partants. Cela aussi a été évoqué lors de la conversation avec Bochy, et bien qu’il ait dit à l’époque que cela n’avait pas été évoqué comme une option, il a également déclaré qu’il n’était pas opposé à l’idée, selon l’apparence du personnel. comme lorsque l’équipe se présente en Arizona en février.

Une chose est certaine : quand Eovaldi a été en bonne santé, il a été un lanceur partant très efficace ces derniers temps. Bien qu’il y ait certainement eu des saisons de hoquet dans sa carrière, son ERA au cours des trois dernières années a été un respectable 3,79, et il a retiré 350 frappeurs en 340 manches en marchant seulement 62. Une fois l’un des meilleurs gars de vélo du jeu, il a vu sa balle rapide la saison dernière a chuté à 95,7 mph, son plus bas depuis 2012. C’est toujours dans le 70e centile, selon Baseball Savant.

Une autre façon dont Eovaldi correspond au profil que les Rangers ont ajouté cet hiver : ses 20 marches le placent dans le 95e centile pour le moins de frappeurs marché. En le regroupant avec deGrom (99e centile) et Heaney (78e centile), les Rangers semblent s’être fait une priorité de limiter les passes gratuites. C’est important : les lanceurs des Rangers ont effectué 581 buts sur balles l’an dernier, soit le quatrième plus grand nombre dans le sport et derrière seulement Cincinnati (612), Kansas City (589) et Pittsburgh (586).

Une bizarrerie mineure: parce que les Rangers ont renoncé à leur choix de deuxième ronde en signant deGrom (qui a rejeté une offre de qualification des Mets), la signature d’Eovaldi (qui aussi a rejeté une offre de qualification) signifie qu’ils perdront leur choix de troisième tour et l’argent correspondant du pool de repêchage. Cela rend leur chance dans la toute première loterie de repêchage encore plus importante: lorsque les Rangers feront leur sélection avec le quatrième choix au total, ils devront maximiser la valeur, car ils n’obtiendront pas un autre choix avant le quatrième tour.

C’est une bizarrerie, et rien de plus. Les Rangers ont fait connaître leurs intentions lorsqu’ils ont signé deGrom. Les choix de repêchage sont agréables pour une équipe en reconstruction, mais la pédale d’accélérateur est fermement poussée au sol. Le but des choix de repêchage est d’essayer de trouver de futurs grands ligueurs. Eovaldi est fermement dans la catégorie “déjà un grand ligueur, et plutôt bon”.

De plus, si vous espérez faire les séries éliminatoires, il a également un très bon bilan là-bas. Oui, il y a eu l’ALCS disgracieux de 2021 dans lequel il a cédé huit points mérités en 10 1/3 de manches aux Astros. Mais avant cela, sa ligne était à la limite de l’immaculé. Entre la course des World Series en 2018 et la préparation de ce trébuchement des Astros, il avait abandonné un total de sept points mérités en 32 2/3 manches, une MPM de 1,93. De toute évidence, le grand moment n’est pas un problème pour le natif de 32 ans de la région de Houston.

Nous verrons comment les Rangers choisiront d’organiser leurs partants une fois que la cloche d’ouverture sonnera, et nous verrons s’ils choisissent toujours d’améliorer leur alignement en ajoutant cette batte de champ extérieur tant mentionnée. En attendant, l’hiver du lanceur partant continue.

(Photo: Bob De Chiara / USA Today)