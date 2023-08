Les Rangers ont refusé de gagner avec le rallye du PSV pour remporter le tirage au sort des éliminatoires de la Ligue des champions

Les espoirs des Rangers en Ligue des champions sont en jeu après que le PSV Eindhoven soit revenu deux fois par derrière pour faire match nul 2-2 lors d’un match aller palpitant en séries éliminatoires à Ibrox.

Abdallah Sima a réalisé une formidable ouverture pour les hôtes juste avant la pause, les Néerlandais étant punis pour leur négligence. Cependant, les visiteurs ont égalisé grâce à l’impressionnant milieu de terrain Ibrahim Sangaré juste après l’heure de jeu.

Coupe du monde féminine : nos écrivains remettent leurs récompenses du tournoi En savoir plus

Le remplaçant Rabbi Matondo a marqué son premier but des Rangers à la 76e minute avant que le capitaine du PSV Luuk de Jong n’égalise de la tête quatre minutes plus tard, pour répéter le score de l’an dernier au même stade de la compétition. Les deux équipes ont fait match nul 2-2 à Ibrox avant que les Rangers ne remportent une victoire 1-0 à Eindhoven et l’équipe de Michael Beale cherchera un résultat similaire aux Pays-Bas mercredi soir prochain.

Il n’était pas surprenant que Beale ait apporté une foule de changements depuis la victoire 2-1 de la Coupe de la Ligue écossaise contre Morton samedi avec leur capitaine James Tavernier, John Souttar, Borna Barisic, les milieux de terrain Ryan Jack, Nicolas Raskin et Todd Cantwell et Sima tous de retour.

Malik Tillman, prêté au PSV par le Bayern Munich après avoir passé la saison dernière avec les Rangers, était sur le banc cherchant à faire ses débuts alors que De Jong menait la ligne, soutenu par des talents tels que Joey Veerman, Johan Bakayoko, Noa Lang et Sangaré.

Ibrox a résonné de bruit avant le match et dans les premières minutes essoufflées, les décibels ont augmenté lorsque Cantwell a presque profité d’une défense bâclée du PSV avant que le ballon ne se détache de Raskin et ne vole derrière. Quelques instants plus tard, le gardien local Jack Butland a effectué un arrêt sur un entraînement de Lang alors que les visiteurs habiles se déplaçaient avec rythme et détermination.

Le rabbin Matondo inscrit le deuxième but du match des Rangers à Ibrox. Photographie : Russell Cheyne/Reuters

L’équipe locale faisait l’essentiel de la chasse mais à la 22e minute, une glissade du défenseur du PSV Olivier Boscagli a permis à Sima de saisir une tête de Cyriel Dessers mais un tir apprivoisé a été facilement capté par le gardien Walter Benítez.

L’ailier du PSV, Bakayoko, a réussi deux tirs au but, frappant droit sur Butland puis se rapprochant avec un tir enroulé plus tard dans la mi-temps. Cependant, juste avant la pause, la défense du PSV s’est à nouveau emmêlée et lorsque la passe de Dessers a atterri à Sima au bord de la surface, le joueur prêté de Brighton a enroulé le ballon devant Benítez pour ravir les supporters locaux.

La seconde mi-temps a commencé avec Benítez bloquant un effort à bout portant de Tavernier alors que les fans des Rangers poussaient leur équipe, mais le PSV avait l’air vif dans ses propres attaques.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Football Quotidien Newsletter quotidienne gratuite Commencez vos soirées avec le regard du Guardian sur le monde du football « , »newsletterId »: »the-fiver », »successDescription »: »Nous vous enverrons Football Daily tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

À la 58e minute, après que Cantwell ait été averti pour une faute cynique sur Ismael Saibari, Butland a repoussé un coup franc décent de 25 mètres de Veerman et à nouveau les Rangers ont défendu le corner. Cependant, quelques instants plus tard – dans une autre attaque du PSV qui a forcé l’équipe à retourner dans sa propre surface, Bakayoko a renvoyé le ballon – Saibari l’a simulé et Sangaré a martelé le ballon dans le filet.

Matondo a remplacé Sima par John Lundstram à la place de Jack avant que Cantwell n’ait peut-être la chance d’éviter un autre jaune suite à un tacle lourd sur Sergiño Dest.

Le rythme de Matondo a rapidement causé des problèmes au PSV, tout comme sa finition. Un mouvement radical des Rangers a permis à Cantwell d’avancer et de jouer à Dessers, dont la brillante passe a éliminé la défense du PSV avec Matondo qui a dirigé le ballon devant Benítez. Ibrox a rapidement été réduit au silence une fois de plus lorsque De Jong a tiré une tête d’un corner de Bakayoko.

Dans une finale effrénée, le remplaçant des Rangers, Danilo, a vu un tir au but bloqué pour un corner et Matondo a conduit un peu plus, mais tout s’est terminé et les deux équipes ont pu recommencer la semaine prochaine.