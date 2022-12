Les Rangers ont des «temps passionnants» à venir sous Michael Beale, déclare Steven Davis | Nouvelles du football

Le milieu de terrain des Rangers Steven Davis prédit des “temps passionnants” après le retour de Michael Beale au club en tant que manager.

L’ancien patron de QPR a pris les commandes d’Ibrox lundi, un an seulement après son départ en tant qu’entraîneur de l’équipe première lorsqu’il a déménagé avec Steven Gerrard à Aston Villa.

Beale succède à Giovanni van Bronckhorst, qui a été limogé la semaine dernière, et Davis a dit Sky Sports Nouvelles le joueur de 42 ans était tout droit de travailler sur le terrain d’entraînement.

“Les deux premiers jours ont été brillants et il a déjà expliqué à quoi il voulait que l’équipe ressemble”, a-t-il déclaré. “C’est une période passionnante.

“Ayant déjà travaillé avec lui, une grande partie du groupe sait qu’il sera très clair sur ses idées et que chaque session sera construite autour de la façon dont il veut que nous jouions.

“Il veut juste jouer une marque de football qui excite les fans, apporte de l’énergie à l’équipe et donne aux joueurs attaquants la liberté d’aller faire des ravages et de montrer leur qualité également.”

Beale est revenu aux Rangers de QPR après avoir admis que le travail était “impossible à refuser” et Davis s’attend à des changements maintenant qu’il est en charge.

“Je pense qu’en tant qu’entraîneur ou manager, vous évoluez constamment”, a déclaré l’international nord-irlandais.

“Je suis sûr qu’il a des différences subtiles quant à la façon dont il veut que l’équipe joue.

“Il est aussi son propre homme maintenant, donc il contrôle exactement à quoi il veut que l’équipe ressemble.

“Il veut jouer une marque de football passionnante, avoir les fans juste derrière nous et l’équipe jouer avec énergie.

“Ce sont toutes des choses en tant que groupe de joueurs dont nous voulons faire partie et j’espère qu’ensemble nous pourrons continuer et bien faire.”

Van Bronckhorst a été licencié après un début de saison décevant qui a vu les Rangers perdre neuf points de retard sur le Celtic dans la course au titre et enregistrer la pire campagne de groupe de la Ligue des champions de l’histoire.

Cependant, Davis insiste sur le fait que le Néerlandais n’est pas entièrement à blâmer.

“Nous portons tous une responsabilité partagée. Les résultats n’ont pas été assez bons, nous sommes les premiers à l’admettre”, a déclaré le joueur de 37 ans.

“Vous ne voulez voir personne perdre son emploi.

“C’est probablement un peu perdu la saison que nous avons eue la saison dernière en termes d’accès à la finale de la Ligue Europa et d’être si près de réaliser quelque chose de vraiment, vraiment spécial, puis de remporter la Coupe d’Écosse.

“Je pense que personne ne devrait oublier le bon travail de Gio et de son équipe.

“De notre propre point de vue, personnellement et en tant que groupe collectif de joueurs, cela n’a pas été assez bon cette année et nous devons changer cela.”

Après leur retour de la pause de la Coupe du monde à domicile contre Hibs, les Rangers ont des matchs contre Aberdeen, Ross County et Motherwell avant le prochain affrontement Old Firm avec Celtic le 2 janvier, en direct sur Sports du ciel.

Davis insiste sur le fait qu’ils sont déterminés à mettre la pression sur les hommes d’Ange Postecoglou.

“Ce serait formidable de jouer la marque de football que nous aimerions produire sur le terrain, mais il s’agit avant tout de gagner des matchs dans ce club de football”, a-t-il ajouté.

“Si nous faisons cela, espérons-le, nous créerons un élan.

“Il y a encore un long chemin à parcourir dans la saison, il y a un écart mais nous n’avons perdu espoir sur rien.

“Il est important que nous commencions à construire ces blocs et que nous voyions où cela peut nous mener.

Les cinq prochains matchs des Rangers

15 décembre : Hibernian (h), Premiership écossaise, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

20 décembre : Aberdeen (a), Premiership écossaise, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

23 décembre : Comté de Ross (a), Premiership écossaise, coup d’envoi à 19h30, en direct Sports du ciel

28 décembre : Motherwell (h), Scottish Premiership, coup d’envoi 19h45

2 janvier : celtique (h), Premiership écossaise, coup d’envoi à 12h30, en direct Sports du ciel

