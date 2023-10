Les Rangers ont blanchi Astros pour remporter le premier match de la All-Texas AL Championship Series

Jordan Montgomery a arrêté les Astros de Houston et Leody Taveras ont marqué alors que les Rangers du Texas en ont fait juste assez contre Justin Verlander pour remporter une victoire 2-0 lors du premier match de la AL Championship Series dimanche soir.

Montgomery a lancé cinq coups sûrs en 6 1/3 de manches sans but et Taveras a donné une avance de deux points avec son circuit solo en cinquième. Evan Carter, une recrue de 21 ans, a doublé et marqué en deuxième et a réalisé deux jeux défensifs astucieux dans le champ gauche.

Les Rangers, dans l’ALCS pour la première fois depuis des apparitions consécutives en 2010-11, se sont améliorés à 6-0 en séries éliminatoires après avoir balayé les Rays dans la série Wild Card et les Orioles dans la série Division. La séquence de victoires fait suite à des défaites lors de leurs six matchs éliminatoires précédents contre Toronto dans l’ALDS en 2015 et 2016.

Le deuxième match de la série au meilleur des sept aura lieu lundi à Houston.

Les Astros, testés en séries éliminatoires, dans l’ALCS pour une septième année consécutive, ont eu du mal à faire avancer les choses contre Montgomery. Les quatre meilleurs frappeurs de l’alignement de Houston étaient 2 en 12 avec cinq retraits au bâton contre le gaucher. Le cogneur Yordan Alvarez l’a frappé à trois reprises.

Les malheurs offensifs de Houston sont survenus après avoir réussi 16 circuits et dominé les Rangers 39-10 lors d’un balayage de trois matchs en septembre. Les choses étaient bien différentes lors de la première rencontre d’après-saison entre ces rivaux nationaux puisqu’ils n’ont réussi que cinq simples.

Montgomery a été formidable le mois dernier, n’accordant que deux points mérités en 27 manches lors de ses quatre derniers départs en saison régulière et affichant une MPM de 2,08 en trois départs en séries éliminatoires.

Verlander a accordé deux points et six coups sûrs en 6 2/3 de manches pour marquer la première fois en séries éliminatoires où les deux partants se sont lancés dans le septième. C’était le 36e départ en séries éliminatoires pour Verlander et la 14e fois, un record de la MLB, qu’il commençait un match d’ouverture des séries éliminatoires.

Le triple lauréat du prix Cy Young a lancé 27 balles rapides sans obtenir un seul coup ni raté.

Josh Sborz a marché sur Jose Altuve à partir du huitième et a été remplacé par Aroldis Chapman. Les Rangers ont réalisé un double jeu lorsque Carter a réussi une belle prise sur la piste sur une balle frappée par Alex Bregman et Altuve a été appelé pour ne pas avoir retouché le deuxième but lorsqu’il s’est retiré au premier après l’attrapé de Carter.

Altuve a d’abord appelé Safe, mais les Rangers ont contesté le jeu et celui-ci a été annulé dans une critique vidéo. Alvarez suit avec un groundout en fin de manche.

Jose Leclerc a retiré un retrait sur des prises sur un neuvième parfait pour l’arrêt et le deuxième blanchissage des Rangers en séries éliminatoires.

Carter a fait avancer les choses pour le Texas avec un doublé sur un grounder avec un retrait dans la seconde avant de marquer sur un simple de Jonah Heim. John Jung a réussi un simple avec deux retraits, Taveras a marché pour charger les buts et Verlander a limité les dégâts en retirant Marcus Semien sur un ballon volant.

Verlander avait abandonné huit fois de suite lorsque Taveras a enfoncé un curseur suspendu de 398 pieds dans les sièges du champ droit avec un retrait au cinquième.

Les Astros ont eu des chances de marquer en troisième et quatrième manches. Martín Maldonado a marché avec un retrait en troisième avant un simple à deux retraits de Bregman. Mais ils étaient tous deux bloqués lorsque Alvarez a retiré son bâton.

Trois simples consécutifs de Chas McCormick, Mauricio Dubón et Jeremy Peña ont rempli les buts avec deux retraits en quatrième. Montgomery s’est de nouveau sorti du pétrin lorsqu’il a retiré Maldonado sur des prises pour mettre fin à la manche.

Heim a marché pour ouvrir le septième et un simple avec deux retraits de Taveras a chassé Verlander. Hector Neris a pris le relais et a retiré les deux frappeurs suivants.

Carter a volé un coup sûr à Bregman avec un retrait en premier. Il a sprinté avant de sauter pour attraper le ballon et s’écraser contre le mur du tableau d’affichage dans le champ gauche et faire tomber l’un des carrés.

Houston LHP Framber Valdez (0-1, 10,38 ERA) s’oppose au RHP Nathan Eovaldi (2-0, 1,32) lors du deuxième match. Eovaldi a grandi dans la banlieue de Houston et a fréquenté l’Alvin High School, qui est également l’alma mater du lanceur du Temple de la renommée. Nolan Ryan.

« C’est génial », a déclaré Eovaldi. « Je vais avoir beaucoup d’amis et de famille ici pour le match. Chaque fois que nous sommes à ce stade, en ce moment même, étant si proches des World Series, c’est un gros problème. Peu importe où nous jouons, c’est un grand honneur pour nous d’être ici.