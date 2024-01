Les Rangers officialisent les signatures de Robertson et Jankowski ; pas encore d’accord avec García

ARLINGTON, Texas — Les Texas Rangers, champions des World Series, ont finalisé vendredi des accords avec le releveur vétéran David Robertson et le voltigeur Travis Jankowski, mais n’ont toujours pas d’accord avec le MVP de l’AL Championship Series Adolis García avant les audiences d’arbitrage salarial.

Robertson a accepté un accord de 11,5 millions de dollars sur un an qui comprend un salaire de 10 millions de dollars en 2024 et une option mutuelle de 7 millions de dollars pour 2025 avec un rachat de 1,5 million de dollars. Le rapide et polyvalent Jankowski, qui a mené les Rangers la saison dernière avec 19 buts volés, a obtenu un contrat d’un an pour 1,7 million de dollars.

García était le seul des huit Rangers éligibles à l’arbitrage salarial à ne pas parvenir à un accord avec l’équipe il y a deux semaines. Le double cogneur All-Star, qui a établi un record en séries éliminatoires de la MLB avec 22 points produits l’automne dernier, a demandé 6,9 millions de dollars et le Texas a offert 5 millions de dollars. Il s’agit de l’écart le plus important parmi les 23 joueurs de la ligue qui ont échangé des propositions salariales avec leurs équipes.

“Tout le monde connaît la situation dans laquelle nous nous trouvons. En ce moment, nous attendons l’audience qui s’en vient, et tout est pareil jusqu’à présent”, a déclaré García par l’intermédiaire d’un interprète avant le dîner annuel de remise des prix de l’équipe, vendredi soir.

Le directeur général Chris Young a déclaré qu’il y avait eu un bon dialogue avec García et ses représentants, et s’est dit “très encouragé par les échanges”.

Choix de l’éditeur

L’accord de Robertson a été finalisé après avoir passé un examen médical. Il a lancé pour cinq équipes depuis son retour de l’opération de Tommy John qui lui a fait manquer la saison 2020 raccourcie par la pandémie et une grande partie de 2021. Il a fait 120 apparitions au cours des deux dernières saisons.

Le droitier a lancé pour sept équipes au cours de ses 15 saisons dans les grandes ligues, les sept premières avec les Yankees de New York. Il a participé neuf fois aux séries éliminatoires, remportant la Série mondiale 2009 avec les Yankees et le fanion de la Ligue nationale 2022 avec les Phillies. Il a une fiche de 63-42 avec 175 arrêts et une MPM de 2,90 en 793 matchs de saison régulière, ainsi qu’une fiche de 6-0 et une MPM de 3,04 en 42 matchs éliminatoires.

Jankowski a atteint 0,263 avec un sommet en carrière de 30 points produits en 107 matchs la saison dernière. Ses 63 départs étaient répartis entre les trois places de champ extérieur.

Le Texas a échangé le voltigeur JP Martínez à Atlanta contre le droitier des ligues mineures Tyler Owens, et a désigné pour l’affectation le lanceur droitier Daniel Duarte pour faire de la place sur la liste de 40 joueurs.

García obtiendra une augmentation importante quoi qu’il arrive. Le voltigeur cubain, qui aura 31 ans en mars, était éligible à l’arbitrage salarial pour la première fois après avoir gagné 747 760 $ la saison dernière lorsqu’il a établi des sommets en carrière avec 39 circuits et 107 points produits. Il a réussi 27 circuits et 101 points produits en 2022.

Interrogé sur la façon de concilier les affaires du baseball, García a répondu en anglais.

“C’est difficile pour moi parce que vous savez comment je joue, tout le monde me connaît. J’y vais et j’essaie à chaque fois d’obtenir la victoire de l’équipe”, a-t-il déclaré. “Essayez d’être un bon coéquipier et parfois je n’arrive pas à comprendre comment ça marche. Mais je suis juste un peu déçu. Mais c’est comme ça. Je suis là pour aider le club, être le même gars.”

García a déclaré qu’il ne savait pas s’il y avait une chance d’éviter une audience. Les Rangers n’y sont pas allés depuis 2000 avec le frappeur désigné Lee Stevens.

Leader émotif avec une grosse batte pour les Rangers, García a frappé .357 avec cinq circuits et 15 points produits dans l’ALCS contre Houston. Il a participé à cinq matchs consécutifs en séries éliminatoires, dont son vainqueur en 11e manche lors du premier match de la Série mondiale contre l’Arizona. Mais il a raté les deux derniers matchs des World Series en raison d’un problème oblique.

“Je me sens bien”, a déclaré García par l’intermédiaire d’un traducteur, ajoutant qu’il avait pris environ un mois de congé après la saison avant de reprendre les entraînements. “Je suis toujours très heureux et fier de ce que l’équipe a pu accomplir, et j’attends avec impatience la prochaine (saison) et aider mon équipe à répéter cela.”