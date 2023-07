Les Rangers obtiennent Scherzer des Mets dans le cadre d’un accord à succès: AP

Les Texas Rangers ont acquis Max Scherzer, trois fois lauréat du Cy Young Award, dans le cadre d’un échange à succès avec les Mets de New York samedi soir, un mouvement global pour les leaders surprises de l’AL West, a déclaré une personne connaissant l’accord.

La personne a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car l’accord n’a pas été annoncé.

Les Rangers ont ajouté Scherzer, 39 ans, avec un autre ancien lanceur des Mets avec les références de Cy Young, le double vainqueur Jacob deGrom, mis à l’écart par une opération au coude de Tommy John, peut-être jusqu’à la fin de la saison prochaine.

Selon plusieurs rapports, l’accord donne à New York l’un des meilleurs espoirs du Texas dans le champ intérieur Luisangel Acuña, le frère cadet de la star d’Atlanta Ronald Acuña Jr.

Dans le cadre de l’accord, Scherzer a accepté de participer à la dernière année de son contrat en 2024 à 43 millions de dollars, selon des rapports qui indiquaient également que les Mets payaient environ 35 millions de dollars sur les 58 millions de dollars restants sur le contrat du droitier.

Les Mets, l’une des plus grandes déceptions du baseball, ont déchargé Scherzer deux jours après avoir envoyé plus près David Robertson à Miami pour deux ligueurs mineurs.

New York a commencé la saison avec la masse salariale la plus élevée du baseball à 353 millions de dollars, mais a commencé la journée 17 matchs derrière Atlanta dans l’Est de la Terre-Neuve et 6 matchs et demi dans la course aux jokers.

Le Texas est sorti de six saisons consécutives perdantes pour mener l’AL West tous sauf un jour lors de la première saison du triple champion des World Series Bruce Bochy en tant que manager.

Les Rangers ont fait le premier pas notable de cette saison commerciale en se rapprochant d’Aroldis Chapman, autrefois dominant, de Kansas City en juin. Chapman est resté dans un rôle de configuration avec Will Smith s’occupant de la plupart des tâches de clôture.

Maintenant, le Texas a renforcé la rotation en sachant que deGrom pourrait être absent jusqu’à l’expiration du contrat de Scherzer à la fin de la saison prochaine.

—

AP MLB : https://apnews.com/hub/mlb et https://twitter.com/AP_Sports

Schuyler Dixon, Associated Press