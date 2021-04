Les Rangers ont aggravé la misérable saison du Celtic en mettant fin aux quatre années de la coupe écossaise de leurs rivaux de Glasgow avec une victoire 2-0 à Ibrox dimanche. Steven Davis a ouvert le score pour les hommes de Steven Gerrard avant qu’un but contre son camp de Jonjoe Kenny ne donne au Celtic une montagne à gravir. La journée des visiteurs s’est résumée lorsque le penalty d’Odsonne Edouard à 11 minutes du temps a été sauvé par Allan McGregor alors que les Rangers se qualifiaient pour les quarts de finale. Après avoir remporté quatre triplés nationaux consécutifs, le Celtic mettra désormais fin à une campagne sans argenterie pour la première fois depuis 2009/10. Les Rangers avaient déjà mis fin à l’emprise des Hoops sur la Premiership écossaise et tenaient à montrer le changement de pouvoir à travers la division de Glasgow avec un début brillant.

Davis n’a pas montré son âge à 36 ans car il a accroché acrobatiquement le ballon dans le filet après seulement 10 minutes après que l’effort initial de Joe Aribo ait été bloqué.

Le Celtic a profité de plus de possession et d’efforts au but au cours des 90 minutes, mais a une fois de plus payé pour avoir raté ses chances d’un côté et des manquements défensifs de l’autre.

L’arrière central Stephen Welsh aurait dû célébrer la signature d’un nouveau contrat de quatre ans cette semaine en détournant le ballon du but plutôt que d’égaliser au milieu de la première mi-temps.

Un autre défenseur du Celtic a ensuite trouvé le filet du mauvais côté alors qu’Everton Loanee Kenny transformait le centre d’Aribo en son propre filet.

L’attaquant vedette du Celtic, Edouard, n’a pas non plus saisi sa chance pour mettre en place une tribune quand Aribo a été pénalisé pour handball dans sa propre surface.

L’international français des moins de 21 ans a été fortement lié à un passage en Premier League cette semaine avec Arsenal, Leicester et West Ham qui seraient intéressés.

Mais il ne pouvait pas ajouter à ses 20 buts cette saison alors que McGregor sauvait de la place.

Les Rangers sont maintenant de bons favoris pour obtenir un doublé en championnat et en coupe et affronteront St Johnstone dans les huit derniers.

