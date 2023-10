PHOENIX – L’incroyable séquence de victoires sur la route des Rangers du Texas en séries éliminatoires s’est poursuivie lors du troisième match de la Série mondiale lundi soir avec une victoire de 3-1 contre les Diamondbacks de l’Arizona, alimentée par un prodigieux circuit de Corey Seager et une performance magistrale de l’enclos des releveurs de Jon Gray.

Les Rangers, avec une avance de 2-1 dans cette série au meilleur des sept, sont désormais à deux victoires de leur premier championnat de l’histoire de la franchise – mais leur dernière victoire a eu un lourd tribut.

Max Scherzer a quitté son départ après trois manches en raison d’une blessure au dos, et Adolis Garcia, qui a fait le gros du travail pour l’offensive du Texas ce mois-ci, est sorti du match en saisissant son côté gauche après un flyout pour terminer le huitième. tour de batte.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Les Rangers ont maintenant remporté neuf matchs consécutifs sur la route en séries éliminatoires, dépassant les Yankees de New York de 1996 et les Nationals de Washington de 2019 pour le record en une seule série éliminatoire. Leur parcours les a vu éliminer les Rays de Tampa Bay, les Orioles de Baltimore et les champions en titre des Astros de Houston, et ils sont maintenant à mi-chemin d’éliminer les arrières D parvenus.

Marcus Semien et Seager, les deux joueurs de champ intérieur signés pour un montant combiné de 500 millions de dollars il y a deux intersaisons, ont donné aux Rangers une avance de trois points sur le droitier recrue Brandon Pfaadt en début de troisième. Semien a aligné un simple RBI sur le champ gauche, seulement son troisième coup sûr en 17 au bâton avec des coureurs en position de but ces séries éliminatoires. Le lancer suivant, un changement, a été frappé à 421 pieds à droite par Seager, dont les 18 circuits en séries éliminatoires sont à égalité avec Carlos Correa au deuxième rang de l’histoire par un arrêt-court.

Scherzer a fait signe au personnel d’entraînement des Rangers au milieu de la quatrième manche, puis a été retiré à cause de ce que l’équipe a décrit comme une oppression au dos – deux manches après avoir enlevé un one-hopper de 93 mph sur son dos du voltigeur central des D-backs. Alek Thomas. Gray, un titulaire de longue date qui a agi comme releveur lors de ces séries éliminatoires, a suivi avec trois manches sans but, cédant le match aux releveurs à fort effet de levier des Rangers.

Les D-backs ont finalement percé Aroldis Chapman en huitième, obtenant un doublé du frappeur de pincement Emmanuel Rivera et un simple RBI de Geraldo Perdomo. Mais Chapman est revenu pour retirer Corbin Carroll sur des prises et a permis à Ketel Marte de rebondir dans un double jeu de fin de manche grâce à un arrêt glissant de Seager.