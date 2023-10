Alden GonzálezRédacteur d’ESPNLecture de 5 minutes

PHÉNIX — Le Les prouesses des Texas Rangers sur la route en séries éliminatoires ont été une source d’enquêtes généralisées mais très peu d’explications. Max Scherzer, dont les Nationals de Washington 2019 ont réalisé un parcours similaire à celui d’un championnat, a été le dernier à délibérer sur le sujet et a eu du mal à l’expliquer lui-même. Au lieu de cela, il a fait référence à un trait qui transcende le contexte.

“Rien ne va nous déranger”, a-t-il déclaré avant l’entraînement de dimanche. “Nous l’avons vu. J’ai l’impression de l’avoir vu au cours de ma carrière depuis que je suis ici avec les Rangers – qu’il y a eu des moments où vous pensez que l’équipe va se replier, et cela ramène absolument le d’une autre manière et il frappe l’autre gars au visage.”

C’était une fois de plus une évidence lundi soir.

Le dos de Scherzer a eu des spasmes après trois manches après son départ, le forçant à quitter le troisième match des World Series après avoir enregistré seulement neuf retraits, et c’est Jon Gray, le vétéran partant devenu releveur temporaire, qui a donné le gros coup de poing, délivrant trois qualités. manches pour donner une petite avance aux releveurs à fort effet de levier des Rangers et donner le ton dans une victoire de 3-1 contre les Diamondbacks de l’Arizona.

Les Rangers ont maintenant remporté un nombre sans précédent de neuf matchs consécutifs sur la route lors de ces séries éliminatoires, une série qui les a vu dépasser les Rays de Tampa Bay avec 99 victoires, les Orioles de Baltimore avec 101 victoires et les champions en titre des Astros de Houston. Deux de plus, et les Rangers – avec une avance de 2-1 sur les arrières D dans cette série au meilleur des sept – remporteront le premier championnat de leurs 62 ans d’histoire.

Pour en arriver là, ils ont surmonté une séquence de huit défaites consécutives vers la mi-août et six défaites en sept matchs début septembre. Ils ont réagi à la perte du titre de division lors de la dernière journée de la saison régulière en remportant sept victoires consécutives en séries éliminatoires, puis ont perdu trois matchs consécutifs de la série de championnat de la Ligue américaine à domicile, pour finalement décrocher le fanion avec des victoires consécutives sur la route à Houston. .

Ils devront peut-être désormais surmonter les blessures de deux de leurs joueurs les plus décorés.

Scherzer, qui s’aligne pour débuter un potentiel match 7, espère que les spasmes du dos s’atténueront dans les prochaines 48 heures, mais il était encore très incertain lorsqu’il s’est adressé aux médias après le match dans son casier. Adolis Garcia, le voltigeur dynamique de droite qui a fait le gros du travail offensif ce mois-ci, avait déjà quitté Chase Field à ce moment-là. Il subissait une imagerie du côté gauche après avoir apparemment modifié son oblique lors d’un swing en huitième manche, provoquant sa sortie.

“Il a été le cœur et l’âme de notre équipe”, a déclaré Marcus Semien à propos de Garcia. “Cela étant dit, Adolis a chuté plus tôt dans la saison, nous avons eu des gars qui sont intervenus, et c’est ce qu’a été toute l’année.”

L’ascension des Rangers d’une équipe avec 102 défaites en 2021 à une équipe au bord du championnat en 2023 a commencé le 30 novembre 2021. Les Rangers ont signé Semien et Corey Seager pour des contrats totalisant 500 millions de dollars ce jour-là – mais ils ont également signé avec Gray un contrat de 56 millions de dollars sur quatre ans. Gray a passé les deux saisons suivantes en tant que membre solide de leur rotation de départ, affichant une MPM de 4,05 en 53 départs. Mais il a ressenti une sensation d’oppression à l’avant-bras fin septembre, ce qui a entraîné un passage sur la liste des blessés qui l’a amené à servir de releveur pour la fin de ces séries éliminatoires.

Gray a contribué cinq retraits critiques lors du premier match, puis s’est échauffé pour commencer la fin du quatrième match lors du troisième match – une manche après le simple RBI de Semien et le circuit de 421 pieds en deux points de Seager ont donné aux Rangers une avance de 3-0 contre la recrue droite. -handier Brandon Pfaadt. Scherzer avait fait signe au personnel d’entraînement des Rangers, puis s’est retiré du match parce qu’un dos douloureux ne lui permettait pas de continuer à lancer. Gray a retiré neuf des dix frappeurs qu’il a affrontés, dont trois par retrait au bâton. Il n’avait besoin que de 30 lancers. Josh Sborz, Aroldis Chapman et Jose Leclerc se sont occupés du reste.

“C’est ce que nous avions imaginé”, a déclaré Seager à propos de lui, Semien et Gray, rapprochant les Rangers d’un titre. “C’est là que nous voulions être. Nous en avons déjà parlé.”

Gray, 31 ans, avait fait 205 apparitions au cours de neuf saisons dans les ligues majeures. Tous sauf un étaient venus en tant que lanceur partant.

La transition vers un poste de releveur n’a pas été aussi difficile qu’il l’imaginait.

“C’était assez facile parce que j’avais raté tellement de temps au début des séries éliminatoires”, a déclaré Gray. “Il y avait tellement de choses que je ne pouvais pas faire. Quand je célébrais avec les gars, je n’avais vraiment pas l’impression d’avoir contribué. Donc avoir une chance d’aider est tout ce que je peux demander. J’étais vraiment heureux à propos de ça.”

Les Rangers ont bénéficié de trois pauses de taille. Dans le deuxième, le joueur de premier but des D-backs Christian Walker a franchi un panneau d’arrêt de l’entraîneur du troisième but Tony Perezchica et a été expulsé à domicile par Garcia. Plus tard dans cette manche, un coup sec de la batte d’Alek Thomas a ricoché sur le coude droit de Scherzer et a roulé suffisamment près pour que le joueur de troisième but des Rangers Josh Jung puisse effectuer un jeu à mains nues. Et au neuvième, Gabriel Moreno a effectué un lancer extérieur qui aurait dû déclencher un but sur balles, mais l’arbitre du marbre Alfonso Marquez a plutôt ordonné une frappe, un appel dont le manager des D-backs, Torey Lovullo, a déclaré qu’il n’était “pas content”.

Mais les Rangers ont également eu leur propre chance, notamment en fin de huitième, peu de temps après que l’Arizona ait décroché son premier point contre Chapman. Ketel Marte a frappé un grounder à 114 mph sur le côté gauche, mais Seager s’est positionné sur sa gauche, l’a aligné et s’est retourné vers Semien pour commencer un double jeu de fin de manche.

Quelques instants plus tard, on a demandé à Seager comment son équipe continuait de trouver des moyens de gagner en dehors d’Arlington, au Texas.

Il eut également du mal à répondre.

“Nous venons jouer tous les jours”, a déclaré Seager. “Nous essayons de gagner ce jour-là. Peu importe où nous sommes, nous essayons de jouer du bon baseball tous les jours. Je ne sais pas vraiment comment attribuer cela à autre chose que cela. Désolé.”