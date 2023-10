Les Rangers limogent l’entraîneur-chef Beale après un mauvais début avec la SPFL

Une troisième défaite en sept matchs de Premiership écossaise a conduit les Rangers à limoger dimanche l’entraîneur Michael Beale et à confier le favori du club, Steven Davis, à la charge intérimaire.

Les appels au départ de Beale se sont multipliés après la défaite 3-1 contre Aberdeen à Ibrox samedi, les joueurs étant à nouveau hués hors du terrain.

Les Light Blues occupent la troisième place et sont à sept points de leur rival Celtic au sommet.

Avant le match de Ligue Europa contre Aris Limassol à Chypre jeudi soir, les Rangers ont publié une déclaration décrivant les changements.

« Le conseil d’administration des Rangers aimerait exprimer ses remerciements à Michael et à son équipe pour leurs efforts depuis qu’ils ont rejoint le club en novembre dernier », indique le communiqué.

« Les résultats de cette saison n’ont pas été à la hauteur de ce à quoi s’attendaient toutes les personnes liées aux Rangers. Par conséquent, la décision a été prise aujourd’hui de résilier le contrat de l’entraîneur… Le club est heureux d’annoncer que Steven Davis dirigera l’équipe de direction par intérim.

« L’équipe sera composée de l’ancien joueur des Rangers et entraîneur extrêmement expérimenté Alex Rae, de l’ancien joueur et entraîneur actuel Steven Smith, de l’entraîneur Brian Gilmour et de l’entraîneur des gardiens Colin Stewart. »

Le contrat de l’ancien milieu de terrain Davis a expiré à la fin de la saison dernière, mais le club l’a laissé utiliser les installations pour sa rééducation suite à une grave blessure au genou.