Les Rangers licencient Michael Beale après un mauvais début de saison

Les Rangers ont limogé Michael Beale de leur poste d’entraîneur suite à leur mauvais début de saison.

Les appels au départ de Beale se sont multipliés après la défaite 3-1 des Rangers à domicile contre Aberdeen samedi, les joueurs étant hués après le match à Ibrox.

2 Beale était en poste depuis un peu plus de dix mois Crédit : Andrew Fosker/Shutterstock

Le résultat laisse le Gers à sept points du Celtic, leader de la Premiership écossaise, mettant sérieusement en doute les espoirs de titre des Rangers.

Et la décision a désormais été prise de relever l’ancien patron de QPR, Beale, de ses fonctions.

Un communiqué des Rangers dimanche soir disait : « Les résultats de cette saison ne sont pas à la hauteur de ce à quoi s’attendaient toutes les personnes liées aux Rangers.

« Par conséquent, la décision a été prise aujourd’hui de mettre fin au contrat du manager, ainsi qu’aux contrats des entraîneurs Neil Banfield, Damian Matthew, Harry Watling et Jack Ade. »

Le milieu de terrain vétéran Steven Davis dirigera l’équipe de direction par intérim.

Le communiqué poursuit : « Le club est heureux d’annoncer que Steven Davis dirigera l’équipe de direction par intérim.

« L’équipe sera composée de l’ancien joueur des Rangers et entraîneur extrêmement expérimenté Alex Rae, de l’ancien joueur des Rangers et entraîneur actuel Steven Smith, de l’entraîneur Brian Gilmour et de l’entraîneur des gardiens Colin Stewart. »

2 Davis, qui joue toujours pour les Rangers et l’équipe internationale d’Irlande du Nord, assurera l’intérim Crédit : Getty

Le président des Rangers, John Bennett, a déclaré : « Je voudrais remercier Michael pour son travail dévoué depuis qu’il a rejoint le club en tant qu’entraîneur en novembre dernier.

« Il est clair que les résultats sont bien en deçà des attentes du conseil d’administration, de Michael et de nos partisans.

« Le processus de recherche du nouveau manager est déjà en cours. Je souhaite plein succès à Steven Davis et à l’équipe de direction par intérim – ils resteront aux commandes aussi longtemps qu’il le faudra pour procéder à la bonne nomination. »

Beale est licencié un peu plus de dix mois après son retour à Glasgow, après avoir été assistant lorsque Steven Gerrard était aux commandes.

Il a quitté QPR après seulement quatre mois pour prendre le poste des Rangers en novembre 2022, bien qu’il ait refusé la chance de devenir le patron des Wolves quelques semaines plus tôt, après avoir cité « la loyauté et l’intégrité » comme raison pour rester avec le club de championnat.