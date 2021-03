Daniels a déclaré que l’organisation et Woodward avaient une vision commune de voir le jeune groupe s’améliorer au niveau de la grande ligue cette saison. Les Rangers étaient parmi les pires AL 22-38 au cours de la saison 2020 qui a été interrompue, retardée et raccourcie en raison de la pandémie. Ils avaient trois recrues de 22 ans et un seul joueur de plus de 26 ans dans la formation de départ de la finale de la saison.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy