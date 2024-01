Les Rangers excluent Filip Chytil pour le reste de la saison

Les craintes concernant Filip Chytil se sont réalisées.

Le centre de 24 ans a été exclu pour le reste de la saison 2023-24, ont annoncé dimanche les Rangers de New York dans un communiqué.

“Après une évaluation approfondie de Filip Chytil après son récent revers dû à une blessure au haut du corps, il a été confirmé qu’il sera absent pour le reste de cette saison”, indique le communiqué. “La priorité absolue de l’organisation tout au long de ce processus a été la santé de Filip et nous continuerons de le soutenir pleinement dans son rétablissement dans le but de revenir pour la saison 2024-25.”

La blessure initiale, que les Rangers ont classée uniquement comme haut du corps, mais plusieurs personnes connaissant la situation ont déclaré à lohud.com, qui fait partie du réseau USA TODAY, est l’une des multiples commotions cérébrales subies par Chytil au cours de sa carrière. Il a été subi lors d’une collision le 2 novembre avec l’attaquant des Hurricanes de la Caroline Jesper Fast.

Le processus de guérison a été lent, et les symptômes, qui incluent des problèmes de vision, selon une source, s’aggravent à chaque traumatisme crânien. Les Blueshirts ont accordé à Chytil la permission de retourner dans sa République tchèque natale pour ce qu’ils considéraient comme une « réinitialisation » fin décembre, avec des progrès significatifs réalisés dans les semaines qui ont suivi.

Cela a alimenté la détermination de 6 pieds 2 pouces et 208 livres à jouer à nouveau cette saison et a incité son retour à New York lundi. Il a été autorisé à s’entraîner sans contact avec l’équipe jeudi, mais ces plans ont été brusquement interrompus lors de l’entraînement matinal optionnel de vendredi avec les figurants Jake Leschyshyn et Zac Jones au Madison Square Garden. On ne sait pas exactement combien de contacts ont eu lieu avec l’un ou l’autre coéquipier, mais le résultat a laissé Chytil sur la glace avec le revers de fin de saison.

Le choix de première ronde de 2017, qui a marqué un sommet en carrière de 22 buts la saison dernière pour obtenir une prolongation de contrat de quatre ans d’une valeur de 17,75 millions de dollars, terminera avec six passes décisives en seulement 10 matchs joués, laissant les Rangers avec un écart béant. le milieu. Le fait qu’il restera dans la réserve des blessés à long terme pour le reste de cette saison leur donne plus de clarté sur la situation de leur plafond salarial, avec sa valeur annuelle moyenne de 4 437 500 $ désormais disponible pour la prochaine date limite des échanges du 8 mars.

La plus grande préoccupation, cependant, concerne la qualité de vie d’un jeune homme qui fait face à des problèmes de santé potentiellement à long terme. Sa vulnérabilité croissante aux blessures à la tête pourrait éventuellement mettre sa carrière en péril, mais nous espérons que la période de récupération prolongée menant au camp d’entraînement de l’automne prochain l’aidera à retrouver le chemin du retour.

Dans une publication Instagram dimanche après-midi, Chytil a qualifié cela de “les 3 mois les plus durs de ma vie”, tout en concluant par le message : “Je reviendrai plus fort que jamais !”

Vincent Z. Mercogliano est le reporter des Rangers de New York pour le réseau USA TODAY. Apprenez-en davantage sur son travail sur lohud.com/sports/rangers/ et suivez-le sur Twitter @vzmercogliano.