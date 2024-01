Les Rangers excluent Filip Chytil pour la saison après une blessure

LNH

En ce qui concerne Filip Chytil, les Rangers ont dû prendre des décisions basées sur la qualité de vie de la personne plutôt que sur les besoins de l’équipe à l’égard du joueur.

C’est pourquoi le club a officiellement annoncé dimanche après-midi que Chytil manquerait le reste de la saison seulement deux jours après que le centre tchèque ait subi un revers dans sa convalescence suite à une commotion cérébrale présumée.

“Après une évaluation approfondie de Filip Chytil après son récent revers dû à une blessure au haut du corps, il a été confirmé qu’il sera absent pour le reste de cette saison”, a déclaré l’équipe dans un communiqué. “La priorité absolue de l’organisation tout au long de ce processus a été la santé de Filip et nous continuerons de le soutenir pleinement dans son rétablissement dans le but de revenir pour la saison 2024-25.”

Après avoir passé environ trois semaines dans son pays natal, la Tchéquie, où il a travaillé avec Jaromir Jagr avec la ferme intention de revenir cette saison, Chytil est rentré à New York en début de semaine dernière.

Il a rejoint les Rangers sur la glace pour l’entraînement dans un maillot rouge sans contact, ce qui a incité l’entraîneur-chef Peter Laviolette à révéler le plan de l’équipe pour intensifier ses activités.

Cependant, au cours de sa deuxième journée sur la glace avec les figurants à l’entraînement du matin, Chytil est tombé et a eu besoin d’aide au vestiaire.

Les Rangers ont exclu Filip Chytil pour la saison après avoir subi un revers lors de sa convalescence après une blessure. Corey Sipkin pour le NY Post

“Cela a été les trois mois les plus durs de ma vie et n’a pas été facile pour ma famille, mes proches et bien sûr pour [the] toute l’organisation des NY Rangers », a écrit Chytil dans un post sur Instagram. « Mais nous devons rester positifs même dans ces moments difficiles et penser simplement à ce qui nous attend ! Merci à vous tous pour vos gentils messages ! Je reviendrai plus fort que jamais !

À 24 ans, on pense qu’il s’agit de la quatrième commotion cérébrale documentée en sept ans de carrière dans la LNH.

Plus une personne subit une commotion cérébrale, plus les effets secondaires deviennent graves. L’impact à long terme peut également devenir plus grave.

Cela est rapidement devenu une situation dans laquelle les Rangers et Chytil ont dû donner la priorité à l’être humain portant le maillot.

Le centre des Rangers Filip Chytil (72) lors du dernier match qu’il a disputé contre les Hurricanes le 2 novembre 2023. Getty Images

Chytil a eu du mal à rester en bonne santé depuis que les Rangers l’ont repêché au 21e rang au total en 2017. Il n’a jamais disputé une saison complète de 82 matchs.

Ayant été écarté 10 fois au cours de la saison depuis 2018-19, Chytil a également raté deux semaines de camp d’entraînement en raison d’une blessure non identifiée au haut du corps au début de cette saison.

Les blessures semblent également survenir toujours aux pires moments.

Il a débuté cette saison en centrant le deuxième trio des Rangers entre Artemi Panarin et Alexis Lafrenière. Il a récolté six passes décisives lors de ses neuf premiers matchs avant d’entrer en collision avec son ex-coéquipier Jesper Fast lors de la première période d’un match le 2 novembre.

Le centre des Rangers Filip Chytil n’a jamais disputé une saison complète de 82 matchs. USA TODAY Sports via Reuters Con

Bien qu’il ait effectué huit autres présences avant de se rendre aux vestiaires ce soir-là, Chytil a raté 10 matchs avant que les Rangers ne le placent sur la réserve des blessés à long terme, avec effet rétroactif au 3 novembre.

«Il a été un bon joueur pour nous», a déclaré Laviolette la semaine dernière. “C’est un gars sur qui nous comptons dans beaucoup de situations différentes.”

Chris Drury a probablement eu un plan A (avec Chytil) et un plan B (sans Chytil) chaque fois que le président et directeur général des Rangers pense à la date limite des échanges du 8 mars.

Le fait que les deux parties aient pu parvenir à une conclusion avant la pause des All-Star donne certainement aux Rangers une clarté sur ce qu’ils doivent accomplir au cours des 5 ¹/₂ prochaines semaines.

Après avoir renoncé à Nick Bonino et perdu Chytil, les Rangers devront acquérir un centre ou deux.

Dimanche, les Rangers disposeront d’un plafond d’environ 5 237 500 $ avant la date limite, selon CapFriendly. Cela donne à Drury plus de flexibilité et d’options qui n’auraient peut-être pas été là s’il avait dû se soucier de créer de l’espace pour activer Chytil.

La clarté est bonne pour les Rangers. Cette décision était ce qu’il y avait de mieux pour Chytil. C’est tout ce qui compte.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo