Les Rangers et le Celtic peuvent entrer dans les équipes «B» de la Scottish Lowland League pour «une saison seulement» | Actualités du football

Les Rangers et le Celtic peuvent entrer dans les équipes «B» pour participer à la Scottish Lowland League pour la saison prochaine uniquement.

Les clubs de la ligue des basses terres ont voté sur la proposition lundi, la « majorité des clubs » optant pour l’introduction des clubs de Glasgow.

Une déclaration de la SLFL: « La Scottish Lowland Football League peut confirmer que les clubs membres ont voté en faveur d’une proposition permettant aux équipes des Rangers et du Celtic ‘B’ de participer à la compétition de la saison prochaine – pour une saison seulement.

«La réunion des clubs a été convoquée suite à des discussions entre le conseil d’administration de la SLFL pour examiner la proposition.

« Un travail (va) maintenant être entrepris pour apporter les changements de règles nécessaires pour permettre que cela se produise. »

Le président de la SLFL, George Fraser, a déclaré: «Avec toutes les propositions de ce type, tout le monde a une opinion à ce sujet, et à juste titre.

«Le conseil d’administration de la SLFL a discuté de cette proposition la semaine dernière et, comme nous sommes une organisation membre, il était tout à fait exact que cette proposition ait été soumise au vote des membres.

«En tant que ligue, nous avons permis à nos clubs de décider sur la base de faits, et non de plusieurs informations erronées diffusées activement sur de nombreuses plateformes de médias sociaux.

« Notre ligue est pleinement attachée à l’intégrité de la pyramide et nous l’avons montré maintes et maintes fois, donc toute suggestion que nous ne sommes pas est mal jugée et déplacée.

«La majorité de nos clubs ont voté en faveur de cette proposition, et nous devons la respecter, c’est pourquoi nous progresserons et aurons de nouvelles discussions avec toutes les parties dans les jours à venir.

«Depuis le début de cette pandémie, la SLFL a fonctionné avec l’idée qu’aucun club ne devrait être affecté par les décisions que nous prenons, et nous pensons que c’est le cas de cette proposition.

« Toutes les ligues de niveau 6 ayant choisi de devenir » nulles et non avenues « , cela signifiait qu’aucun club champion n’avait été proposé pour rejoindre la SLFL.

« Si c’était le cas, le club champion participerait à la ligue SLFL la saison prochaine. »