Les Rangers éliminent les Orioles pour terminer le balayage de l’ALDS : voici ce que nous avons appris

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles, fans des Texas Rangers.

La bonne nouvelle est que votre équipe a une fiche de 5-0 en octobre et accède à la série de championnats de la Ligue américaine pour la première fois en 12 ans. La mauvaise nouvelle, c’est que ce club affronte son adversaire le plus coriace possible ces prochains jours : personne.

Avec la façon dont les Rangers ont balancé les battes mardi lors d’une victoire de 7-1 pour compléter un balayage catégorique des Orioles de Baltimore avec 101 victoires, un jour de repos – ou quatre – est probablement la dernière chose que le Texas veut en ce moment.

Mais c’est un problème pour plus tard. Pour l’instant, les Rangers peuvent à juste titre célébrer une semaine de baseball remarquablement impressionnante, le genre de semaine qui ne semblait pas si probable lorsque le titre de l’AL West s’est échappé lors du match 162 il y a à peine neuf jours.

Disputant leur premier match à domicile en deux semaines, les Rangers ont offert à la foule du Globe Life Field le genre de déroute dont elle avait déjà profité à plusieurs reprises à distance ce mois-ci. Le Texas a sauté sur le partant adverse Dean Kremer à la hâte, mettant le match hors de contrôle avant même que l’offensive de Baltimore puisse tenter de s’installer contre le All-Star Nathan Eovaldi, qui n’avait aucun intérêt à laisser les chauves-souris des Orioles accumuler ne serait-ce qu’un soupçon d’élan pour contrer. .

Après un mois de septembre fragile, Eovaldi était en quelque sorte encore meilleur qu’il ne l’était lors du dernier tour contre Tampa Bay, réalisant sept bonnes manches, en retirant sept et ne donnant encore une fois aucun but sur balles. Aroldis Chapman a effectué son chargement habituel des buts en huitième avant que José Leclerc, plus proche, ne calme le jeu et clôture la série avec quatre retraits.

MVP du jeu 3

Aussi talentueux que soit l’alignement des Rangers, il ne s’agit pas exactement d’une multitude de personnalités électriques. Heureusement pour le Texas, Adolis García a suffisamment d’énergie et de charisme sur le terrain pour l’ensemble de l’équipe, et cela a été pleinement démontré avec son explosion titanesque de trois points dans la deuxième manche pour augmenter le niveau de volume au Globe Life Field à des niveaux de décibels jamais découverts auparavant. .

Les Rangers prennent une avance de 6-0 sur les Orioles

La confiance avec laquelle El Bombi balance une batte de baseball est quelque chose à voir, sans parler du sens du spectacle qu’il fournit souvent en sortant de la surface du frappeur après avoir lancé des balles de baseball à plus de 400 pieds avec facilité. De toutes les façons dont les Rangers ont rassemblé les membres clés de leur attaque, depuis les éclaboussures massives d’agents libres jusqu’à la sélection et au développement passionnés de stars locales, l’ajout de García reste toujours le plus remarquable. Le Texas l’a acquis contre de l’argent à Saint-Louis en décembre 2019 après que García ait langui en Triple-A pendant deux saisons, où il avait plutôt bien frappé mais pas assez bien pour gagner une place régulière dans la cour des grands.

Regardez-le maintenant. All-Star en tant que recrue de 28 ans en 2021, García s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs droits du jeu. Les odeurs seront toujours là, mais une augmentation massive des marches cette saison suggère qu’il pourrait encore améliorer son profil de frappe à l’approche de la trentaine. Mais plus important encore, le mec est sacrément divertissant – et pour cela, nous pouvons tous lui en être reconnaissants.

À l’intérieur de la boîte

Corey Seager et Globe Life Field – nommez un duo plus emblématique. De nombreuses blagues ont été faites lorsque Seager a signé pour la première fois avec le Texas en agence libre, citant son incroyable parcours en séries éliminatoires de 2020 qui s’est déroulé presque entièrement dans la « bulle » d’Arlington où se sont déroulées les dernières rondes de ce mois d’octobre. La première année de Seager en tant que Ranger en 2022 a peut-être été décevante dans l’ensemble, mais il a tenu sa part du marché pour ceux qui espéraient qu’il maintiendrait sa forme sensationnelle dans son nouveau stade : il a affiché un OPS de .901 à domicile l’année dernière. par rapport à une marque de 0,645 sur la route.

Cette année, cependant, non seulement Seager a réalisé une campagne globale de calibre MVP, mais il a continué à être particulièrement ridicule pour le public local, atteignant un score ridiculement légendaire de .337/.406/.707 avec 23 circuits en 64 matchs au Globe Life en 2017. la saison régulière. Donc, naturellement, même après un match dans lequel les lanceurs de Baltimore ne voulaient absolument rien avoir à faire avec lui et lui ont permis d’établir cinq fois un record en séries éliminatoires, il semblait inévitable ce qui se passerait dès que Seager verrait quelque chose de réalisable dans le match 3.

Corey Seager écrase un circuit en solo pour donner aux Rangers une avance rapide sur les Orioles

Comme une horloge.

Et après?

C’est une fin abrupte et décevante pour une saison magique pour les Orioles, qui n’avaient incroyablement pas été balayés toute l’année. Tout aussi choquant : l’AL East a obtenu un score combiné de 0-7 lors de ces séries éliminatoires après avoir été la meilleure division du baseball (et affiché le pourcentage de victoires le plus élevé de tous les temps pour une division comptant au moins cinq équipes). Pour Baltimore en particulier, le défi à venir sera de développer et/ou d’acquérir la profondeur de lancer et les talents de haut niveau dignes de soutenir un noyau formidable et presque sans précédent de jeunes frappeurs. Je ne compterais pas sur une frénésie de dépenses à neuf chiffres à la Texas de si tôt de la part des Birds, mais il existe des armes attrayantes disponibles en agence libre et probablement sur le marché commercial cet hiver qu’ils devraient sérieusement envisager de poursuivre. Malgré la conclusion amère, l’avenir est tellement prometteur à Baltimore.

Quant au Texas, le match 1 de l’ALCS attend dimanche, en attendant le résultat d’Astros-Twins. Si Houston avance – les champions du monde en titre mènent actuellement leur ALDS 2-1 – un affrontement épique de rivaux de l’AL West dans l’État commencerait entre une équipe des Rangers faisant sa première apparition en LCS depuis 2011 et la centrale Astros jouant jusqu’en octobre pour le septième. année consécutive. Le retour potentiel et la disponibilité de Max Scherzer, qui avait initialement été exclu des séries éliminatoires en raison d’une blessure à l’épaule en septembre, sera particulièrement important dans les prochains jours, mais semble faire tout ce qui est en son pouvoir pour avoir une chance d’y contribuer. course remarquable des Rangers.

Quelle que soit la disponibilité de Scherzer, Jordan Montgomery et Eovaldi seront bien reposés et prêts à se lancer dans les deux premiers matchs du prochain tour. C’est une bonne nouvelle pour n’importe quel lanceur. Quant à l’offense ? Je ne suis pas sûr qu’aucun de ces frappeurs des Rangers veuille cette pause de quatre jours. Néanmoins, ils devront accepter et supporter les conséquences de leur propre domination. Je doute que nous entendions trop de plaintes.

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com , DAZN et La sonnerie. C’est un fan des Mariners vivant dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il adore un bon premier lancer à 22 heures. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_ .