Les Rangers ont échoué dans leur appel contre les suspensions attribuées à cinq joueurs pour avoir enfreint les règles de verrouillage.

Les joueurs de la première équipe Nathan Patterson, Calvin Bassey, Bongani Zungu et le duo prêté Brian Kinnear et Dapo Mebude doivent purger une suspension immédiate de quatre matchs.

Les joueurs ont initialement été interdits de six matchs – avec deux de ces matchs suspendus – par un panel disciplinaire de la Scottish Football Association, et ces sanctions sont toujours valables.

