Les Rangers échangent JP Martinez aux Braves

Les Rangers ont annoncé vendredi avoir échangé leur voltigeur J.P. Martinez aux Braves en échange d’un droitier des ligues mineures Tyler Owens. Le Texas devait ouvrir une place sur sa liste de 40 joueurs afin de finaliser la signature annoncée hier de David Robertson, et un échange de Martinez, 27 ans, ouvre apparemment la voie à l’officialisation de cette signature. Robertson passe son examen médical au Texas aujourd’hui.

Martinez a fait ses débuts dans la grande ligue avec les Rangers en 2023, disputant 17 matchs et totalisant 44 apparitions au marbre en fin de saison. Il a frappé .225/.250/.325 avec un circuit, un double et 16 retraits au bâton (36,4 %) pendant cette tasse de café. Son rendement en 77 matchs Triple-A (353 apparitions au marbre) était bien plus encourageant. Le gaucher Martinez a réduit .298/.418/.543 avec 14 longues balles, 21 doubles, quatre triples et 38 buts volés en 42 tentatives. Les problèmes de retraits au bâton sur petit échantillon qui l’ont tourmenté dans les majors n’étaient pas présents dans Triple-A ; il marchait à un rythme de 15,6 % à Round Rock et s’éventait à un taux beaucoup plus gérable de 22,9 %.

Il convient de noter que Martinez était plus âgé et plus expérimenté que la plupart de ses concurrents en Triple-A. En plus de cinq saisons dans les ligues mineures, il a joué cinq ans dans la Série nationale cubaine (la meilleure ligue professionnelle de Cuba) et a passé deux saisons dans l’Association canado-américaine indépendante. Quoi qu’il en soit, c’était toujours une performance impressionnante et de loin sa performance en ligue mineure la plus productive à ce jour depuis sa signature avec l’organisation des Rangers en mars 2018. Martinez s’est à un moment donné classé deuxième parmi les espoirs des Rangers, selon Baseball America, mais il est tombé au 27e rang l’année suivante (2020) et est depuis lors hors du radar des classements des principaux prospects de l’organisation.

Le champ extérieur des Braves est rempli de Jarred Kelenic à gauche, Michael Harris II au centre et MVP en titre de la Ligue nationale Ronald Acuña Jr. dans le champ droit. Il est possible que Martinez puisse rivaliser avec Mur forestier et vétéran hors liste Jordan Luplow pour une place sur le banc pour commencer la saison. Martinez (deux) et Wall (trois) ont tous deux des années d’option en ligue mineure, donc l’un ou l’autre pourrait être renvoyé sans avoir besoin d’être d’abord exposé à des dérogations. Luplow ne fait pas partie de la liste des 40 joueurs et devrait trouver un emploi ce printemps.

Du côté des Rangers, ils ajouteront un droitier de 23 ans qui était le choix de 13e ronde des Braves lors du repêchage de 2019. Owens a partagé la saison 2023 entre High-A et Double-A, travaillant pour une MPM combinée de 3,03 en 65 1/3 de manches réparties entre l’enclos des releveurs et la rotation. Il a attisé 23,4% de ses adversaires contre un taux de marche de 7,7%, bien que son taux de retrait au bâton et son taux de marche se soient détériorés en passant du niveau High-A au niveau Double-A.

Coté à 5’10” et 185 livres, Owens est sous-dimensionné mais a néanmoins élevé son statut d’espoir avec sa performance de 2023. Baseball America l’a classé 22e parmi les espoirs des Braves cette intersaison, vantant une balle plus rapide qui atteint 98 mph et déroute les frappeurs grâce en partie à un angle de lancement plus faible que d’habitude. Le rapport de BA note également qu’Owens possède un curseur avec des taux de rotation élevés, ce qui pourrait être un avantage s’il peut le localiser de manière plus cohérente – ce qu’il a eu du mal à faire à ce stade de sa carrière.

Owens donne aux Rangers un bras d’enclos potentiel qui pourrait être dans la cour des grands à un moment donné en 2024 ou en 2025, même s’il convient également de noter que les 29 autres équipes n’ont pas choisi de le sélectionner lors du repêchage de la règle 5 de décembre bien qu’elles soient éligibles.

Les Rangers ont plus de profondeur de champ dans les mineurs supérieurs et sur leur banc de la grande ligue que les Braves, qui ont un enclos de releveurs empilé qui a laissé à Owens peu de chances de percer dans l’immédiat (sauf plusieurs blessures sur la liste de la MLB). Martinez est plus intéressant que le joueur standard qui pourrait être désigné pour faire place à une signature d’agent libre, et les Braves ont donc envoyé un espoir d’enclos des releveurs à relativement court terme qui a apparemment une chance de réussir dans la cour des grands. Les deux clubs ont traité depuis des positions de profondeur et ont répondu aux besoins ; dans l’ensemble, cela semble être un échange judicieux pour les deux parties.

Francys Romero signalé pour la première fois que Martinez avait été échangé à Atlanta.