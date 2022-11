Les Rangers du Nord se réunissent pour la première fois en trois ans dans le cadre de discussions plus larges sur la sécurité dans l’Arctique

Pour la première fois en trois ans, les Rangers du Nord canadien se réunissent pour fournir des mises à jour sur leurs communautés et établir des objectifs pour l’année à venir.

Étant donné que les sessions de leadership des Rangers de cette année se déroulent dans un contexte résolument unique, les meilleurs experts profitent de l’occasion pour réfléchir au rôle de la force dans le cadre plus large de la sécurité de l’Arctique.

L’intérêt national pour l’Arctique canadien s’est considérablement accru au cours des dernières années, d’autant plus que la Russie poursuit sa guerre contre l’Ukraine. En retour, cela a attiré plus d’attention sur ce que font les Rangers dans le Nord.

Les Rangers font partie de la Réserve de l’Armée canadienne et leurs responsabilités comprennent la surveillance, les patrouilles de souveraineté, la recherche et le sauvetage et les secours en cas de catastrophe, ainsi que la formation des Forces armées aux techniques de survie.

Établis pour la première fois au Yukon il y a environ 75 ans, les Rangers sont l’œil vigilant et la présence paramilitaire dans le Nord canadien.

Plusieurs experts en sécurité, tels que le lieutenant-général à la retraite. Walter Semianiw, ont suggéré l’expansion et la professionnalisation de cette force comme moyen d’accroître l’empreinte militaire du Canada dans la région.

“Si vous le regardez d’un point de vue logistique … [Rangers are] reçu un soutien très limité », a déclaré Semianiw à une commission parlementaire de la défense la semaine dernière.

« Ils fournissent leurs propres motoneiges, et ils sont remboursés en partie. Ce n’est pas l’idéal.

“S’ils pouvaient améliorer cela, cela améliorerait la capacité de ce que les Rangers pourraient faire dans le Nord.”

Sécurité dans l’Arctique : quelle place pour les Rangers ?

Lieutenant-colonel Kristian Udesen est le commandant du premier groupe de patrouilles des Rangers canadiens, qui couvre le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le nord de la Colombie-Britannique. par habitant par rapport à leurs homologues du sud.

“Je ne sais pas dans quelle mesure nous pouvons nous développer nécessairement dans les communautés”, a-t-il déclaré.

Des pourparlers sont en cours au sein du quartier général des Rangers à Ottawa sur les moyens d’améliorer le programme, a déclaré Udesen, comme fournir plus de soutien financier en ce qui concerne l’utilisation de l’équipement. Mais il a déclaré que toute modification apportée à la force actuelle se fera en consultation avec les Rangers eux-mêmes.

“Nous examinons toujours pour nous assurer que nous optimisons, mais nous le faisons avec soin”, a déclaré Udesen.

“Nous avons ici quelque chose qui a connu un succès incroyable. Cela a été un succès incroyable auprès des communautés. Cela a été un succès incroyable pour cette présence dans le Nord, et ce que nous ne voulons pas faire, c’est le changer pour le plaisir du changement.”

Whitney Lackenbauer, titulaire d’une chaire de recherche du Canada à l’Université Trent et lieutenant-colonel honoraire du Premier groupe de patrouilles des Rangers canadiens, a fait écho aux sentiments d’Udesen. Il a déclaré que traiter les Rangers comme la solution ultime ne tient pas compte du fait qu’ils ne sont qu’un élément d’une stratégie de défense plus large – bien que, a-t-il ajouté, ils constituent un élément essentiel de cette équipe.

“Ce sont des guides experts pour les unités militaires du Sud qui viennent opérer dans le Nord”, a expliqué Lackenbauer.

“Ils sont ce que les types militaires pourraient appeler une reconnaissance stratégique. Ainsi, avant que d’autres forces n’entrent, ils peuvent sortir et s’assurer que le terrain est sûr pour opérer ou aller et simplement être au courant de ce qui se passe dans leurs zones locales, puis fournir également un corps de personnes qui peuvent répondre aux urgences auxquelles sont confrontées leurs communautés. »

Il y a actuellement 2 000 Rangers répartis dans 65 collectivités avec le premier groupe de patrouilles des Rangers canadiens. Leurs responsabilités vont des patrouilles de surveillance et de souveraineté à la recherche et au sauvetage et aux secours en cas de catastrophe.

“Nous n’avons pas besoin de tout faire”

Lackenbauer a déclaré avoir entendu les Rangers exprimer le désir de plus de formation, en particulier en ce qui concerne les compétences sur le terrain telles que la navigation sûre et l’utilisation de la technologie GPS.

Pour Udesen, c’est en partie ce qui rend les sessions de leadership comme celles qui ont lieu cette semaine si importantes ; il offre non seulement aux Rangers une chance de partager leurs connaissances les uns avec les autres, mais leur fournit un espace pour identifier leurs préoccupations et esquisser leurs espoirs pour l’avenir.

Il a ajouté que les Rangers ne sont qu’un élément de l’Armée canadienne, qui est un élément des Forces armées canadiennes.

“Ils n’ont pas besoin de tout faire”, a-t-il déclaré. “Ils ont juste besoin de faire ce qu’ils font, et de bien le faire – et c’est ce que nous continuerons à faire.”