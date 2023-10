PHOENIX — Les Diamondbacks de l’Arizona se réveillent chaque matin avec l’intention de semer le désarroi chez leurs adversaires. Ils sont jeunes. Ils sont rapides. Ne baissez pas les yeux : quelqu’un pourrait voler la deuxième base. L’équipe a construit une campagne marketing autour du concept : « Embrassez le chaos ». Les joueurs espéraient faire du spectacle lundi alors que les World Series revenaient à Chase Field pour la première fois depuis 2001.

Lors d’une soirée idyllique dans le désert, avec le toit ouvert et des températures toujours au milieu des années 70 après le coucher du soleil derrière les White Tank Mountains, les Diamondbacks ne pouvaient qu’accepter l’inertie. Une gaffe précoce du joueur de premier but Christian Walker et quelques solides lancers des Rangers du Texas ont empêché l’Arizona de faire des ravages, de se déchaîner ou de faire grand-chose dans une victoire 3-1 des Rangers lors du troisième match de la Classique d’automne.

Le Texas a tenu ses hôtes à distance malgré une urgence en milieu de match. Max Scherzer a assuré trois manches avant de sortir avec une blessure au dos. Appelé hors de l’enclos des releveurs, Jon Gray a livré trois brillantes manches. Il a inondé la zone de frappes et a fait le buzz dans l’alignement de l’Arizona. Une brève rafale en huitième manche contre le releveur inflammable Aroldis Chapman a conduit au seul point de l’Arizona. Le Texas a écrasé le rallye lorsque l’arrêt-court Corey Seager et le joueur de deuxième but Marcus Semien ont réalisé un double jeu 6-4-3 pour sauver Chapman. Cette évasion a aidé les Rangers à prendre une avance de 2-1 dans la série.

Seager et Semien se sont combinés pour conduire dans les trois points du Texas, tous en troisième manche contre le partant de l’Arizona Brandon Pfaadt. Seager a réalisé son deuxième circuit de la série, un tir de deux points qui a créé un certain amorti. Pfaadt est reparti avec un retrait en sixième. Il participait à un match de championnat pour la 23e fois seulement. Scherzer effectuait son 30e départ en séries éliminatoires.

Selon votre point de vue, Scherzer est soit une merveille physique, soit une épave physique. Il a eu 39 ans en juillet. Il a effectué 27 départs cette saison, la majorité avec les Mets, qui l’ont distribué au Texas lors d’un démontage à la date limite des échanges. Scherzer a retiré plus d’un frappeur par manche pour la 12e saison consécutive. Parfois, il ressemble encore au lanceur qui a remporté trois prix Cy Young et fait partie de huit équipes All-Star à son apogée.

Pourtant, la pression exercée sur son corps est constante. Il a eu des problèmes d’épaule et des spasmes au cou plus tôt cette saison dans le Queens. Il a subi une élongation du muscle rond à l’épaule droite en septembre, ce qui l’a tenu à l’écart pour les dernières semaines de la saison régulière. À son retour dans la série de championnats de la Ligue américaine, il a lancé avec une coupure au pouce droit. Le personnel d’entraînement a réparé la plaie avec de la colle et du coton.

“Je peux lancer une balle rapide à 100 pour cent”, a déclaré Scherzer dimanche après-midi. La plus grande question, a-t-il expliqué, était de savoir combien de temps il pourrait tenir dans un match. “C’est le chiffre que nous n’avons pas déterminé à 100 pour cent.”

Scherzer a effectué 63 lancers tout en cédant cinq points en quatre manches lors du troisième match contre Houston. Cinq jours plus tard, il n’en a lancé que 44. Le manager des Rangers, Bruce Bochy, est intervenu lorsque Scherzer a mis en péril l’avance de l’équipe dans le septième match. Bochy semblait encouragé après que Scherzer ait démontré une amélioration du commandement et de la force des bras lors d’une séance d’enclos des releveurs la semaine dernière. “À chaque fois, je pense qu’il s’améliore”, a déclaré Bochy.

L’Arizona a gaspillé une occasion de blesser Scherzer en deuxième manche. Walker a échaudé une balle rapide du premier lancer sur la base du mur du champ central pour un double. Lorsque le frappeur désigné Tommy Pham a frappé un simple à droite, Walker s’est dirigé vers le troisième but. Sur toute la ligne, l’entraîneur du troisième but, Tony Perezchica, a fait rouler son bras, signalant à Walker de rentrer chez lui. Walker baissa la tête et manqua le signe suivant de Perezchica. Il a levé les deux mains alors que le voltigeur droit Adolis García se rassemblait pour lancer. Walker n’a jamais vu les instructions modifiées. Il était absent au marbre et Scherzer a évité d’autres dommages dans le cadre. La séquence offrait un chaos, mais pas celui qui méritait d’être adopté.

Deux des Rangers les plus froids combinés pour la première manche du match. Le joueur de premier but du Texas, Nathaniel Lowe, a enregistré son premier coup sûr de la Série mondiale en réussissant un double pour entamer le troisième. Semien était embourbé dans un funk encore plus profond. Semien avait atteint 0,194 en octobre. Il a chassé une balle rapide 2-1 et a frappé Lowe sur un simple. Ce coup sûr a donné l’avantage au Texas. Cela a également ramené Seager dans l’assiette.

Seager a montré son affinité pour les balles rapides du premier lancer lors du premier match, démolissant un radiateur surélevé du plus proche des Diamondbacks, Paul Sewald, pour une explosion qui égalise le match. Il arrive à l’assiette prêt à se balancer. Il adore les balles rapides, mais il se contentera de changements occasionnels, comme le premier lancer que Pfaadt lui a lancé. Seager a arraché le ballon par-dessus la clôture du champ droit pour donner à Scherzer une avance de 3-0.

Scherzer a fait une grimace en quittant l’abri pour la fin du quatrième. Il avait été touché au dos par un tir en ligne en deuxième manche. Il avait l’air mal à l’aise pendant qu’il s’échauffait. Bochy et un membre du staff formateur se sont rendus sur la butte. La discussion ne fut pas longue. Scherzer est sorti avec un premier diagnostic de douleurs au dos. Bochy s’est tourné vers Gray, que les Rangers espéraient utiliser dans un rôle prolongé lors du quatrième match.

Les deux équipes organiseront une version d’un match d’enclos des releveurs mardi. Il est peu probable que Gray joue un rôle dans les festivités après son utilisation dans le troisième match. Il n’a pas autorisé un homme sur les buts jusqu’à ce que le joueur de deuxième but de l’Arizona, Ketel Marte, frappe une doublure du gant de Semien pour un simple avec deux retraits en sixième. La foule s’est agitée lorsque le receveur recrue Gabriel Moreno est venu au marbre. Gray les a calmés avec son premier lancer, un curseur à hauteur de tibia de 91,8 mph que Moreno a lancé vers le champ droit.

Gray a montré du changement et de la courbe lundi. Sur ses 30 lancers, 15 étaient des curseurs et 14 des balles rapides. Presque toutes étaient des grèves. Arizona semblait heureux de son départ. Pham a réussi un doublé avec un retrait au septième contre le releveur Josh Sborz. Une course ne s’est pas concrétisée. Sborz a fait fléau le voltigeur Lourdes Gurriel Jr. sur une balle courbe dans la terre pour le deuxième retrait. Le troisième est survenu lorsque le voltigeur Alek Thomas a respiré dans une autre courbe.

La meilleure chance de l’Arizona a coïncidé avec l’entrée de Chapman. Chapman n’est plus un redoutable proche. Sa commande scattershot fait de chaque sortie une aventure. Il a commencé la huitième manche en servant un doublé au frappeur de pincement Emmanuel Rivera. Un simple de l’arrêt-court Geraldo Perdomo a plaqué Rivera et a renversé l’alignement. Chapman s’est rétabli pour geler le voltigeur recrue Corbin Carroll avec un curseur à hauteur de taille. Seager s’est placé à sa gauche pour attraper un Grounder durement touché par Marte. Seager a nourri Semien, qui s’est retourné pour expulser Marte dans un premier temps et étouffer la menace.

(Photo : Daniel Shirey / Photos MLB via Getty Images)