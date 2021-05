Les Rangers dominent la liste des joueurs de la première division écossaise de l’année 2020/21 | Actualités du football

Steven Davis, Ryan Kent, Allan McGregor et James Tavernier des Rangers ont tous été nominés pour le joueur de l’année en Premiership écossais pour 2020/21.

L’équipe de Steven Gerrard a déjà été sacrée championne et enregistrera une saison de championnat invaincue si elle peut éviter la défaite lors de ses deux derniers matchs contre Livingston et Aberdeen, ce dernier match en direct Sky Sports Football.

La liste restreinte des All-Rangers PFA Scotland signifie que le prix du joueur de l’année reviendra à Ibrox pour la première fois depuis 2009/10 lorsqu’il a été remporté par l’Irlandais du Nord Davis.

















2:29



Steven Gerrard réfléchit à la vie à Ibrox trois ans après être devenu le manager des Rangers, révèle les conseils que le patron de Liverpool Jurgen Klopp lui a donnés et envisage l’avenir.



Les six derniers gagnants ont tous été des joueurs du Celtic – Kris Commons, Stefan Johansen, Leigh Griffiths, Scott Sinclair, Scott Brown, James Forrest – et le dernier joueur en dehors de Old Firm à gagner était Michael Higdon de Motherwell en 2012/2013.

PFA Scotland n’a pas choisi de gagnant en 2019/20 avec les récompenses – présentées depuis 1977/78 et choisies par un vote parmi les membres de la PFA – annulées en raison de la pandémie de coronavirus, qui a réduit la saison de haut vol tôt.

















0:59



Stuart McCall pense que les Rangers ne peuvent pas se permettre de perdre Ryan Kent cet été



Davis, 36 ans, est nommé sur la liste restreinte de 2020/21 après une performance impressionnante au milieu de terrain au cours de la saison, tandis que Kent, 24 ans, a inscrit huit buts et neuf passes décisives en 33 matches de Premiership écossais.

Le gardien McGregor, 39 ans, a également impressionné cette saison avec les Rangers n’ayant concédé que 13 buts en championnat cette saison jusqu’à présent, tandis que l’arrière droit Tavernier, 29 ans, a 11 buts et 10 passes en 29 matchs.

















1:58



L’ancien entraîneur des gardiens des Rangers, Jim Stewart, a déclaré qu’Allan McGregor avait joué un rôle clé en aidant l’équipe d’Ibrox à remporter le titre de Premiership écossais



Trois de ces quatre – Davis, McGregor et Tavernier – se retrouvent également nominés pour le joueur de l’année de la Scottish Football Writers ‘Association (SWFA) pour 2020/21, avec un autre joueur des Rangers, le défenseur Connor Goldson.

Les quatre derniers lauréats du titre de Joueur de l’année de la PFA Ecosse ont également remporté le titre de Joueur de l’année SFWA – Griffiths, Sinclair, Brown et Forrest.

Le joueur de l’année de la PFA Scotland Premiership de cette saison sera nommé le dimanche 16 mai.

Équipe de l’année en Premiership écossaise: qui fait votre XI?

















38:39



Kris Boyd et Andy Walker ont nommé leur Scottish Premiership XI pour la saison 2020/21 – mais êtes-vous d’accord?



Alors qu’une autre saison de Premiership écossaise tire à sa fin, il est temps de décider qui a attiré votre attention lors d’une campagne pleine de drames en utilisant notre sélecteur Équipe de l’année.

Les Rangers ont impressionné en route pour remporter leur 55e titre de champion de la ligue, et avec la perspective que l’équipe de Steven Gerrard termine invaincue en Premiership et marque 100 points dans la ligue pour la première fois – votre équipe sera-t-elle dominée par des joueurs d’Ibrox? ?

















2:59



Faits saillants du dernier match Old Firm entre les Rangers et le Celtic



Bien que le Celtic fasse face à une première saison sans trophée depuis 2010, des personnalités comme Kristoffer Ajer, Mohamed Elyounoussi et David Turnbull – dont les performances l’ont vu penché pour entrer dans l’équipe écossaise de l’Euro 2020 – pourraient-elles trouver une place dans votre XI?

Il y a aussi beaucoup d’autres prétendants avec Kevin Nisbet et Martin Boyle renvoyant Hibernian au bord d’une troisième place pour la première fois en 16 ans.

Benjamin Siegrist et Lawrence Shankland ont aidé Dundee United à conserver sa place dans l’élite après sa promotion, tandis qu’Alan Campbell, Lewis Ferguson, Jamie McGrath, Hakeem Odoffin, Scott Robinson, Chris Burke, Alex Iacovitti et Jason Kerr ont également impressionné.