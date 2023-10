VANCOUVER — Comme l’a noté Mika Zibanejad : « Il n’y avait pas de rythme » dans le match de samedi soir contre les Canucks de Vancouver. Zibanejad a joué davantage en avantage numérique et en désavantage numérique (11 :51) qu’à force égale (11 :25), un signe certain que ce match farfelu a dû être décidé d’une manière moins conventionnelle que les sept précédents de New York. Jeux des Rangers.

Mais tout s’est bien passé avec deux buts à cinq contre trois, un but en avantage numérique qui a permis à Zibanejad de sortir de la colonne des zéros sous son total de buts et, enfin, un but gagnant en prolongation de K’Andre Miller après que Vancouver ait dominé trois contre trois pour le plein 3:48 avant.

Pas grand-chose à retenir de celui-ci, à part deux points dans la quatrième victoire consécutive des Rangers dans ce match vers l’Ouest qui se terminera à Winnipeg lundi. Zibanejad a inscrit son premier but, ainsi qu’une entaille assez méchante sur la joue gauche grâce au bâton errant de l’ancien coéquipier des Rangers Phil Di Giuseppe. Igor Shesterkin en a concédé trois, dont deux en troisième après que les Rangers n’aient accordé qu’un seul but en troisième période lors de leurs sept premiers matchs, mais il a réalisé deux arrêts cinq étoiles sur Andrei Kuzmenko en prolongation pour donner aux Rangers une chance de gagner. .

Les Canucks ont sûrement laissé celui-ci en colère, compte tenu des deux avantages à deux que les Rangers ont obtenus et d’un non-appel à Chris Kreider en prolongation après que lui et Elias Pettersson ont coupé les patins, permettant aux Rangers une course à trois contre un qui a mis fin au match. jeu. La décision du trop grand nombre d’hommes qui a donné aux Rangers le cinq contre trois avec 8:09 à jouer en troisième et aux Canucks une avance d’un était également une décision de type très fine. Les Rangers ont laissé celui-ci un peu perplexe, mais il semble toujours y avoir au moins une nuit étrange quand on est aussi loin de chez soi.

“Ça a été un voyage un peu fou, sauter des fuseaux horaires”, a déclaré Barclay Goodrow. « Nous avons commencé vers l’ouest (à Seattle), avons remonté une zone (vers Calgary et Edmonton) et maintenant nous sommes de retour vers l’ouest. Il suffit de trouver un moyen d’obtenir deux points et nous l’avons fait.

🗣️🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/3SzxWRtpE9 – Rangers de New York (@NYRangers) 29 octobre 2023

La recherche par Zibanejad de son premier but de la saison n’a pas vraiment nécessité beaucoup d’introspection, étant donné l’abondance d’occasions qu’il a eues et le succès de l’équipe jusqu’à présent. Mais après en avoir arraché un du poteau pour un deuxième match consécutif plus tôt samedi, il se demandait peut-être quand ce premier viendrait. Il n’est pas étranger aux séquences de jeu – il a connu des périodes de sécheresse plus longues au cours de chacune de ses sept saisons précédentes avec les Rangers que celle de sept matchs qu’il a disputé samedi – mais peut-être aucune avec ce niveau d’occasions de marquer qui ont dépassé les limites.

“Je ne vais pas mentir, c’est frustrant compte tenu des occasions qui se sont présentées et de la proximité, mais c’est beaucoup plus facile à gérer lorsque l’équipe gagne”, a-t-il déclaré. “Je veux pouvoir contribuer et aider, mais tant que nous gagnons, cela ne fait pas autant de mal.”

Peter Laviolette n’a apporté aucun changement à la meilleure unité en avantage numérique, qui est également sa principale unité d’avantage à deux. Samedi a montré pourquoi. Artemi Panarin en a réussi un à travers un écran de Kreider en première période quelques secondes seulement après que Zibanejad en ait arraché un sur le poteau. En troisième période, Adam Fox est descendu de son point habituel vers la droite du filet et a redirigé une passe diagonale de Panarin sous la barre transversale pour égaliser le score et également égaliser Fox avec Kreider pour la tête de l’équipe avec trois buts en avantage numérique.

«Ces gars-là sont ensemble depuis un petit moment maintenant et ils sont assez familiers avec cela», a déclaré Laviolette.

Vous avez vu cette familiarité sur le but de Zibanejad 1:03 après que Fox ait égalisé. Une ruée vers le filet des Canucks a rapproché les PPers des Rangers, et Fox, au lieu d’essayer de forcer un à travers la foule, a envoyé une passe sans regard à Zibanejad pour une frappe rapide. C’est une passe que Zibanejad a obtenue de Fox d’innombrables fois.

Il y avait quelques lacunes dans les équipes spéciales des Rangers. Vancouver a marqué un but en avantage numérique sur une déviation de JT Miller en fin de deuxième, et le but égalisateur de Carson Soucy avec 4:18 à jouer en troisième est survenu 10 secondes après l’expiration d’une pénalité des Rangers – et avec des tueurs de pénalité fatigués sur la glace. Et le but en désavantage numérique de Tyler Myers qui a donné une brève avance aux Canucks en troisième n’était qu’une bouffée de Zibanejad dans la zone neutre et une mauvaise lecture de Shesterkin, qui jouait une passe avec Fox couvrant la voie de passe alors que Myers conduisait le filet. deux contre un.

Aussi contrôlées qu’aient été les cinq victoires précédentes des Rangers, avec une seule d’entre elles à égalité ou à moins d’un but en troisième période, c’était le contraire. Et ce n’est pas la pire chose de voir où en est l’équipe dans un environnement différent, tout comme les Rangers préféreraient traverser la dernière période avec deux ou trois buts.

“Voir les gars en avantage numérique s’en tenir à cela après avoir abandonné un shorty était bien, voir la résilience que nous avions en prolongation était bien”, a déclaré Goodrow. “Ce n’est peut-être pas notre meilleur match mais c’est un bon signe de pouvoir gérer toutes ces choses.”

(Photo de Vincent Trocheck célébrant le but de Mika Zibanejad en troisième période : Derek Cain / Getty Images)