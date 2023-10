Les Rangers ciblent le recruteur de Brighton, Sam Jewell, en tant que directeur du football

Le changement s’opère au stade Ibrox et les Rangers cherchent à nommer un nouveau directeur des opérations football. Dimanche, les Rangers ont nommé un nouvel entraîneur-chef en la personne de Philippe Clément, l’ancien manager de Monaco. Cependant, sa refonte va bien au-delà du simple entraîneur principal. Les Rangers veulent qu’un expert en transfert de Brighton dirige le personnel des coulisses du club.

Sam Jewell, responsable du recrutement à Brighton, est un nom qui pourrait devenir directeur des opérations football des Rangers. Jewell a été l’un des principaux contributeurs au récent succès de Brighton sur le marché des transferts. Ayant payé des frais minimes pour nombre de ses stars, Brighton a réalisé des bénéfices considérables ces dernières années. Par exemple, Brighton a vendu Moises Caicedo, Alexis Mac Allister, Ben White, Marc Cucurella et Yves Bissouma pour plus de 25 millions de dollars. De plus, Caicedo a établi le record du transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League.

Les Rangers veulent que Jewell remplace Ross Wilson, l’ancien directeur des opérations football du club. Au cours de l’été, Wilson est parti pour Nottingham Forest en tant que nouveau directeur du football. Les dirigeants des Rangers considèrent Jewell comme le candidat idéal pour sa capacité à voir le talent des joueurs tout en respectant un budget.

Sans surprise, Brighton et Hove Albion ne vont pas lâcher Jewell avec autant de facilité. Avec Jewell jouant un rôle dans les négociations de transfert, Brighton a gravi les échelons du football anglais. La nature frugale de Brighton la prépare à un succès futur.

Les Rangers ne sont pas seuls à tenter de récupérer Sam Jewell à Brighton

D’autres clubs de Premier League tentent également d’attirer Sam Jewell. Cependant, Jewell s’est contenté de rester sur la côte sud de l’Angleterre en raison du succès relatif du club au cours des dernières années. Une grande partie de cela est due à Jewell. Il est devenu responsable du recrutement à Brighton après que Dan Ashworth ait quitté ce poste pour le même poste à Newcastle.

Le Courrier quotidien suppose que les Rangers auraient besoin d’un package convaincant pour amener Jewell dans le nord. Les Rangers doivent être capables de rivaliser financièrement avec le Celtic pour avoir une chance.

PHOTO : IMAGO/ANP