Les Rangers canadiens aideront à évacuer les communautés cries du Québec menacées par les feux de forêt

Le gouvernement fédéral a annoncé vendredi 14 juillet qu’il déploierait des Rangers canadiens pour aider à évacuer les communautés du nord du Québec menacées par les incendies de forêt, alors que plusieurs nations cries ont intensifié les évacuations aériennes pour les résidents vulnérables.

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a annoncé la nouvelle sur Twitter, ajoutant que le gouvernement enverra également des «moyens aériens» pour aider à transporter les gens en toute sécurité.

Écrivant sur Twitter, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que les ressources d’Ottawa soutiendront «les efforts d’évacuation d’urgence».

« La situation des incendies de forêt à travers le pays reste incroyablement grave – et nous continuons à fournir de l’aide au besoin », a déclaré Trudeau.

Les Rangers canadiens font partie de la Réserve de l’Armée canadienne et vivent dans des régions éloignées, isolées et côtières du pays.

La nation crie d’Eastmain, sur la côte est de la baie James, a commencé vendredi des vols d’évacuation après avoir déclaré l’état d’urgence en raison d’incendies tard la veille.

« Cette situation s’aggrave et il est maintenant temps d’évacuer et de mettre nos gens en sécurité », a lu un avis sur la page Facebook officielle de la communauté.

Dans une mise à jour du vendredi après-midi, un porte-parole d’Eastmain a déclaré que plusieurs vols avaient quitté la communauté, et d’autres sont attendus samedi. Les dirigeants installaient des postes de commandement à Eastmain, ainsi que dans les villes de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or pour aider à offrir des informations et des services, a ajouté le porte-parole.

Le Conseil cri de la santé a signalé que les communautés de Nemaska, Waskaganish, Wemindji et Chisabi avaient commencé à évacuer les résidents vulnérables dont la santé pourrait être à risque.

Waskaganish a annoncé jeudi soir que deux vols étaient organisés pour évacuer certains résidents vers Québec sur la base des conseils des autorités sanitaires et de l’agence de prévention des incendies. Les routes d’accès à Waskaganish sont fermées, a indiqué l’autorité sanitaire crie.

Wemindji a fermé son bureau administratif à tout le personnel sauf essentiel en raison de la mauvaise qualité de l’air, tandis que plusieurs communautés ont averti que les services seraient réduits. Le Grand Conseil cri a déclaré jeudi que les routes menant à plusieurs zones étaient restreintes et que des efforts étaient en cours avec différents niveaux de gouvernement pour établir un «pont aérien» afin de garantir que les villages reçoivent des biens essentiels et des fournitures médicales.

Il y avait 126 feux de forêt qui brûlaient dans la province en date de vendredi après-midi, dont 86 dans la zone nord où vivent plusieurs nations cries.

Josée Poitras, porte-parole de l’Agence de prévention des incendies de forêt du Québec, a déclaré que les incendies actuels dans la zone nord sont alimentés par la foudre et des conditions sèches qui permettent aux flammes de se déplacer rapidement.

« Nous aimerions avoir de la pluie, mais ce n’est pas prévu », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Elle a déclaré que les flammes ne menaçaient pas immédiatement les maisons ou les entreprises, mais pourraient forcer la fermeture de routes et provoquer une forte fumée nocive pour la santé des gens.

Vendredi, elle a déclaré que plus de 2,6 millions d’hectares de forêt avaient brûlé dans la zone nord de la province, soit 10 fois plus que d’habitude pour cette période de l’année.

Morgan Lowrie, La Presse Canadienne

