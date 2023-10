Les Rangers blanchissent les Rays lors du premier match : voici ce que nous avons appris

Les Texas Rangers ont vu un titre de division leur échapper dimanche, ont effectué un vol cross-country de plus de cinq heures de Seattle à Tampa Bay et ressemblaient toujours à l’équipe la plus vive, la plus calme et la plus énergique de mardi pour commencer la série de wild-card. .

Voici plus de leur victoire 4-0 lors du premier match au Tropicana Field.

Ce dont nous nous souviendrons

Le dernier coup de couteau est survenu en sixième manche, lorsque Corey Seager a aligné un ballon vers le voltigeur central des Rays Jose Siri, qui n’avait pas joué dans un match depuis trois semaines et qui était douteux lors de son entrée dans la série alors qu’il se remettait d’une fracture de la main droite.

Siri avait l’air incertain alors qu’il chargeait, se laissant prendre entre les deux. Le ballon a rebondi pour un coup, et Siri a eu la chance de placer n’importe quelle partie de son corps devant le ballon alors qu’il ricochait sur lui et s’élevait dans les airs. Alors qu’un point marquait pour porter l’avance des Rangers à 3-0, Siri a attrapé le ballon puis a envoyé un lancer par avion au-dessus du troisième but pour apporter un autre point.

Il s’agissait de la quatrième erreur du match des Rays – leur plus grande erreur dans un match cette saison.

Le jeu de Siri est survenu un frappeur après le départ du partant Tyler Glasnow. Glasnow en a marché cinq lors de la sortie, mais les trois premières erreurs du match ont également augmenté son nombre de lancers et ont joué un rôle important dans son retrait après plus de cinq manches.

Vu la façon dont l’as des Rangers Jordan Montgomery naviguait, ce jeu ressemblait à la fin.

MVP

La meilleure acquisition dans le baseball a été celle du Texas lors du premier match. Montgomery avait disputé au moins six manches en accordant un ou aucun point à chacun de ses quatre derniers départs de la saison régulière, et c’était à peu près la même chose à Tampa Bay. Mardi, il a tenu les Rays sans but pendant sept manches.

Alors que la défense derrière Glasnow lui a fait défaut, les Rangers – l’une des meilleures défenses des majors cette année – semblaient solides derrière Montgomery. Evan Carter a terminé la première manche avec un plongeon et Montgomery a ajouté le sien une manche plus tard pour enregistrer un retrait sur une tentative de carie sacrificielle avant d’en échouer deux.

Les Rays menaçaient rarement à partir de là.

